2020-01-15T14:28:06+03:00
Общество

В Ярославской области по социальным контрактам оказана помощь людям на 25 миллионов рублей

Контракты должны помочь семьям найти выход из сложных жизненных ситуаций
Полина Вачнадзе
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В году текущем планируется заключить 1351 социальный контракт.В году текущем планируется заключить 1351 социальный контракт.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 15 марта, в своем послании Федеральному Собранию Президент страны Владимир Путин поднял тему заключения социальных контрактов между органами власти и гражданами. Социальный контракт – это своего рода индивидуальная программа повышения доходов и качества жизни для конкретного человека или семьи.

- В рамках контракта государство будет предоставлять гражданам регулярные выплаты, помощь по переобучению и повышению квалификации, содействие в трудоустройстве или открытии небольшого собственного дела, - пояснил глава государства.

В ответ семья должна ответственно выполнять все взятые на себя обязательства, в том числе по отношению к детям. Регионы постепенно включились в эту работу, однако, как отметил Владимир Путин, эффективность на данный момент крайне низкая, на снижение бедности, на повышение доходов семей влияние слабое.

- Поэтому, во-первых, прошу Правительство учесть опыт пилотных проектов и обновить сами принципы социального контракта. И, во-вторых, расширить финансовую поддержку регионов, чтобы уже в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах Федерации. Показателем результативности работы будет не количество заключенных социальных контрактов, а реальное снижение бедности, - подчеркнул Президент РФ.

Ярославская область в эксперимент Министерства труда и социальной помощи РФ по заключению соцконтрактов включилась в 2010 году. За 9 лет в регионе между семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и органами власти было заключено 5331 соглашение, за 2019 год - 1202. В году текущем планируется заключить 1351 социальный контракт.

Как отметили в правительстве региона, эта мера работы с населением позволяет семьям преодолеть черту бедности и получить постоянный источник дохода.

- Общая сумма помощи составила более 25 миллионов рублей. Президент России Владимир путин отметил, что необходимо обновить принципы социального контракта, мы готовы к этой работе. Будем работать над их результативностью, - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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