Пять итогов 2019 года - пять поводов приехать в 2020 году в село Вятское Ярославской области

По традиции в декабре Историко-культурный комплекс «Вятское» им. Е.А. Анкудиновой открывает новые музейно-туристические пространства и подводит итоги уходящего года. Что удалось реализовать в уходящем году и что запланировано на следующий – в нашем материале.

С начала Нового 2019 года гости Вятского посетили экспозиции двух новых музейных пространств Вятского: музыкальный музей «Звуки времени» и обновленный, самый первый музей Вятского, – «Музей русской предприимчивости». В 2019 году мы впервые нарушили традицию открытия музеев в декабре. В июле на фестивале «Дни Некрасова в Вятском» распахнул двери обновленный музей «Детский мир», который получил второе название «Новый год круглый год». Новая экспозиция создана на основе коллекции раритетных новогодних игрушек, открыток, гирлянд и плакатов известного телеведущего Александра Олешко. Новые объекты открываются в партнерстве с давними друзьями Вятского: летом в нашем селе были открыты уникальная аптека-музей «Ригла» и художественная галерея им. Н.А. Некрасова.

В декабре 2019 года Историко-культурный комплекс «Вятское» приготовил несколько новогодних подарков. В селе открылся новый мультимедийный ресторан, где гости смогут совершить виртуальное путешествие по разным континентам и странам мира. Посетителей как всегда ждут вкуснейшие блюда русской и европейской кухни и фирменного Огуречного меню. К слову, в 2019 году ИКК «Вятское» получил свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товаров. Это значит, что наши огурцы признаны уникальным гастрономическим продуктом, и правом называться «вятским солёным огурцом» может только тот огурец, который выращен и засолен в селе Вятское Ярославской области. Будут и другие приятные сюрпризы для гостей, которые сделают отдых на территории комплекса более комфортным и запоминающимся.

Со 2 января 2020 года в Ярославле начнет работу музей «Новой хронологии». Экспозиция музея расположена на трёх этажах исторической усадьбы князя И.А. Куракина на Волжской набережной, 45 а. Это уникальный научно-культурный проект, аналогов которому нет ни в России, ни за ее пределами. В 14-ти залах посетители познакомятся с мировой историей, воссозданной основателями Новой хронологии Анатолием Фоменко и Глебом Носовским. Основным и единственным экспонатом музея являются не предметы материальной культуры, а научная теория. Посетителям музея предлагается узнать альтернативную версию истории, прочесть ранее неизвестные страницы истории и переосмыслить знания, полученные в школе и университете. После открытия музей станет неповторимой достопримечательностью Ярославля.

Продолжается восстановление усадьбы Наумовых в Рыбинске. По завершению реставрационных работ усадьба вновь откроет двери: здесь разместится музей.

«В Вятском был, мёд-пиво пил»: события, праздники и фестивали.

В течение 2019 года Историко-культурный комплекс «Вятское» организовал более 40 культурно-просветительских и культурно-массовых мероприятий, среди которых 25 выставок, летние и зимние сессии ежегодного фестиваля «Дни Некрасова в Вятском»; мероприятия ежегодного фестиваля «Провинция – душа России». В рамках этого фестиваля состоялись творческие встречи с Ларисой Рубальской, концерт Народного артиста России Левона Оганезова, Литературные посиделки с Ксенией Алферовой «Моя Цветаева. Для нас было почетным организовать в Вятском российскую премьеру фильма Владимира Аленикова «Странники терпенья».

В течение года проводятся празднования Нового года, Крещения, Масленицы, Пасхи, Дня русского венка и других праздников. В июле 2019 г. прошел спортивный турнир – Кубок Вятского по бодибилдингу и пауэрлифтингу.

Большое количество культурно-массовых и просветительских мероприятий, выставок и концертов существенно увеличили туристический поток. На сегодняшний день ежегодное количество туристов достигло 300 000 человек. На дне села Вятское (29 июля) состоялось награждение 2-миллионного посетителя Вятского. В июле Елена Макарова, мама трёх замечательных детей, приобрела билеты в музейный комплекс села Вятское для своей семьи. Выделять кого-то одного не стали и вручили подарки всей семье. Главным призом стал годовой абонемент на посещение всех музеев Историко-культурного комплекса «Вятское».

«Вятское» объединяет: в 2020 году увидят жизнь новые проекты с Большим театром и Российской академией художеств.

В течение нескольких лет существует «Клуб друзей Вятского», объединяющий постоянных гостей нашего села, а также различные организации. В партнерстве рождаются новые проекты, которые, безусловно, порадуют жителей и гостей Ярославского региона.

25 ноября в Белом фойе Большого театра (Москва) состоялось торжественное подписание Меморандума о сотрудничестве Историко-культурного комплекса «Вятское» и Большого театра. Документ подписали генеральный директор Большого театра Владимир Урин и основатель ИКК «Вятское» им. Е.А. Анкудиновой Олег Жаров. Меморандум предусматривает всестороннее сотрудничество в области музейной, образовательно-просветительской, конкурсной, исполнительской и педагогической деятельности. Жителей и гостей Москвы и Ярославского региона ждёт ряд интереснейших проектов:

-обмен экспозициями из коллекций музея Большого театра и музеев ИКК «Вятское»,

- выступления ведущих мастеров Большого театра и молодежной труппы на сценических площадках ИКК «Вятское» в рамках фестиваля «Провинция – душа России»,

- лекции ведущих специалистов научного отдела и музея Большого театра, посвященные историческому репертуару Большого театра с использованием мультимедийных возможностей ИКК «Вятское»,

- научно-теоретические конференции и мастер-классы,

- проведение творческих дач в ИКК «Вятское» с участием мастеров Большого театра.

Генеральный директор «Большого театра» Владимир Урин: «У нас уже есть планы на проведение выставок, мастер-классов, показа нашей молодёжной программы. Уверен, это будет интересным не только для тех, кто живёт и приезжает в Вятское, но и для зрителей Большого театра, в стенах которого будут экспонироваться выставки Историко-культурного комплекса «Вятское»». Владимир Георгиевич подчеркнул, что ко всем аспектам сотрудничества планируется «подходить неформально, основательно и интересно».

На торжественном мероприятии присутствовали друзья и партнёры Вятского и Большого театра. Оперная певица Любовь Казарновская отметила, что «сотрудничество даст интересные плоды». В частности, ведущие мастера Большого театра примут участие в работе оргкомитета и жюри ежегодного Международного музыкального конкурса молодых исполнителей «Вятское». В 2020 году состоится IV Конкурс под президентством Л.Ю.Казарновской, вскоре будет открыт новый набор заявок. Сотрудничество с Большим театром означает для молодых талантов дополнительные возможности профессионального развития.

Вице-Президент Российской академии художеств Виктор Калинин заметил, что у академии есть соглашения с обеими организациями, а это значит, что сотрудничество станет значительно шире. И новый, масштабный, проект уже известен: Со 2 января 2020 года в залах Музея современного искусства «Дом муз» (г. Ярославль) откроется выставка работ выдающихся отечественных художников и скульпторов Российской академии художеств, посвященных теме Великой Отечественной войны.

На новой выставке в «Доме Муз» будут представлены работы выдающихся советских и российских художников и скульпторов Российской академии художеств. Музейное пространство будет дополнено современными аудио-визуальными эффектами, музыкой военных лет и хроникальными кадрами в мультимедийном зале музея. В течение года планируется проведение открытых уроков и культурно-просветительских программ. Принимая во внимание неоценимую значимость Года памяти и славы для всего общества, вход на выставку Музея современного искусства «Дом муз» в течение всего 2020 года будет свободным для всех категорий посетителей.

«Хотите показать иностранцу Россию, привозите его в Вятское!»: Вятское расширяет географию международного сотрудничества

Историко-культурный комплекс «Вятское» им. Е.А. Анкудиновой – это туристский бренд, известный не только в России, но и за рубежом. В течение многих лет Вятское развивает международные связи, участвует в мероприятиях Ассоциации самых красивых деревень и городков России и Федерации самых красивых деревень Мира.

В июне 2019 года в рамках визита делегации Ярославской области в Румынию, приуроченного празднованию Дня России, было подписано партнёрское соглашение между Историко-культурным комплексом «Вятское» имени Е.А. Анкудиновой и Этнографическим музеем Бухареста (Dimitrie Gusti National Village Museum). Два крупных музейных комплекса, расположенные в разных странах, объединились с целью как можно полно показать посетителям жизнь и быт сельских жителей.

Главным событием в развитии международных связей стало мероприятие международного масштаба – село Вятское стало первой сельской территорией Российской Федерации, которая заключает документы о побратимстве с зарубежными селениями.На Дне села Вятское состоялось официальное подписание договора о побратимстве села Вятское с французским городком Семюр-ан-Бриане департамента Сона и Луары и договора о намерениях с итальянским городом Дольчеаква региона Лигурия (Италия).

В ноябре 2019 г. Вятское посетил Президент Ассоциации самых красивых деревень Испании и президент Федерации самых красивых деревень Мира Франциско Местре. Наше село оставило неизгладимые впечатления у г-на Местре, по итогам встречи решено развивать сотрудничество с испанской Ассоциацией и намечены дальнейшие планы по участию в мероприятиях Федерации самых красивых деревень Мира.

В течение года в Вятское приезжали гости из разных стран – в составе официальных делегаций, туристических групп, в качестве гостей и участников Международного музыкального конкурса «Вятское». Как отметила Любовь Казарновская: «У зарубежных туристов сейчас большой запрос на путешествия, показывающие жизнь и быт российской глубинки. Хотите показать иностранцу Россию, привозите его в Вятское!».

Село Вятское включено в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Эта громкая новость была озвучена на заседании Координационного комитета кафедр ЮНЕСКО в России, которое прошло в Вятском 29 ноября. Ответственный секретарь комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, Посол по особым поручениям МИД Григорий Орджоникидзе вручил уведомляющее об этом знаменательном событии письмо основателю историко-культурного комплекса «Вятское» Олегу Жарову.

– Включение этого уникального поселения в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО не только послужит делу его сохранения и популяризации, но и откроет новые возможности для развития, – сказал Григорий Орджоникидзе.

Ранее идею включения Вятского в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО поддержали Министерство культуры РФ, Правительство Ярославской области, Национальный комитет Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС).

Чтобы получить такой высокий международный статус и признание, командой Историко-культурного комплекса «Вятское» в течение многих лет проделана большая работа по сохранению ярославского села, его уникальной архитектуры, традиций, предметов материальной и нематериальной культуры.

На протяжении 10 лет реставрируются старинные жилые здания и другие объекты культурного наследия. В 2019 году восстановлены старинные дома по улице 1-я Набережная, отреставрирована колокольня церкви Воскресения Христова, которая в этом году отметила 300-летие со дня закладки в фундамент первого камня. Продолжается ставшая традиционной Встреча потомков предпринимателей и духовенства «Птицы возвращаются к гнездовьям». Год от года расширяется география проекта, и в Вятское приезжают всё больше потомков вятских династий. Результаты исследовательской работы участников Встречи легли в основу обновленного в конце 2018 года Музея русской предприимчивости. Теперь у будущего поколения появилось больше информации о своих предках и больше поводов гордиться своими земляками.

Пример села Вятское Ярославской области стал яркой иллюстрацией деятельности частного капитала по реставрации объектов культурного наследия на заседании 3 июня 2019 г. коллегии Министерства культуры, посвященной вопросам возрождения исторических усадеб и реставрации памятников истории и культуры. Участники коллегии отметили успешный опыт «Вятского» в сфере сохранения культурного наследия. Министром культуры предложена всемерная поддержка проектов Историко-культурного комплекса «Вятское».

В будущем году ИКК «Вятское» будут продолжены реставрация историко-культурного наследия и культурно-просветительские проекты, планируется открытие новых выставок, множество событий. Это значит, что у гостей Вятского появится еще множество поводов для встреч в Вятском!