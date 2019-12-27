С «КП» - в гостях у сказки

«КП»-Ярославль» и Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин провели предновогоднюю благотворительную акцию для многодетных семей из села Великое Гаврилов Ямского района.

В семье Палкиных 6 детей, у Семеновых – 5. София Палкина и Елизавета Семенова – подруги. Дружат и их дети – веселые, умненькие, сообразительные, открытые и симпатичные мальчики и девочки.

Новогодняя «ВесЁлка» в музее-театре «Алешино-Подворье»

Приехав в Ярославль (особая благодарность – гаврилов-ямскому такси «Лимон», обеспечившему комфортную поездку), дети и их родители познакомились с туристическим кварталом «Злато место» в историческом центре Ярославля – между улицами Первомайской и Революционной, напротив стен ярославского кремля.

Гости окунулись в сказку. На входе в туристический комплекс «Алеша Попович Двор» их встретила Лукерья – тетка прославленного богатыря. Провела в избу, усадила за стол. Так ребятишки очутились на новогодней «ВесЁлке» в музее-театре «Алешино-Подворье». За новогодними историями о елочных игрушках и вручением подарков время летело незаметно.

С детским омбудсменом - в гостях у Алёши Поповича

Конечно, пришел к костям и Алеша Попович. Как положено – веселый, громкий, в доспехах! Показал свои палаты, богатырское оружие, рассказал множество веселых баек о своих подвигах, познакомил с боевым конем Юлием. Рассказал, чем красные драконы отличаются от зеленых. Дети подивились на драконью шкуру, посидели на волшебном троне, получили заряд здоровья от медведя. Мальчишки обрели богатырскую силу от клыка Змея Горыныча. А девочки и их мамы – волшебную красоту и обаяние.

Наравне со сказочными героями детей веселил детский омбудсмен Михаил Крупин. Он и сам – отец троих сыновей, так что общий язык с детьми находит всегда.

Новогодний подарки от шоколадной фабрики "Собрание"

- Мы уже не первый год курируем многодетные семьи, которые нуждаются в помощи. Я благодарен «Комсомолке» и всем партнерам мероприятия за то, что вместе мы снова смогли подарить детям праздник и сделать их счастливее, - сказал нам позже Михаил Крупин.

С цветами для мам и подарками для детворы поздравить земляков с наступающими праздниками пришел и глава Великосельского сельского поселения Виталий Водопьянов, который знает проблемы семей и откликается на их просьбы.

Великолепными вкусностями порадовали гостей представители шоколадной фабрики «Собрание» и ее фирменного магазина «Шоколадный дом» в Ярославле.

"ЯРАВТОДОР" - наш традиционный партнёр в проведении благотворительных акций.

- Наша продукция экспортируется по всему миру, но производство находится в ярославском селе Варегово. И нам особенно приятно радовать своих маленьких земляков и их замечательных мам, - поделилась эмоциями Любовь Рябинина, главный бухгалтер шоколадной фабрики «Собрание».

Еще одно ярославское предприятие, работающее на экспорт – ООО «Швейсервис». Оно разрабатывает и шьет зимнюю верхнюю одежду премиум-класса на натуральном гусином пуху. Семьи Палкиных и Семеновых отправились домой с мешками обновок! При этом ехали дети и их родители по дорогам, которые ремонтирует и содержит компания «ЯрАвтоДор», тоже порадовавшая каждого малыша подарками…

Впрочем, в «Алешином Подворье» сказка не закончилась. Попрощавшись с былинным богатырем, великоселы отправились в Резиденцию Государыни Масленицы.

В Резиденции Государыни Масленицы.

И снова – невероятные истории об истории главного русского карнавала, снова – горящие детские глаза! В Резиденции есть на что посмотреть, чему подивиться – тут и рабочий кабинет Государыни Масленицы, и ее многочисленные роскошные наряды, и музей с подарками, которые Государыне шлют организаторы заморских карнавалов. И – кладовые, полные необходимых для Масленицы вещей.

Встреча со сказкой и закончилась сказочно – в трапезных палатах ресторанно-гостиничного комплекса «Иоанн Васильевич». Здесь дорогих гостей попотчевали на дорожку угощениями настоящей русской кухни.

«КП»-Ярославль благодарна всем своим партнерам, подключившимся к организации праздника для маленьких великоселов!

Спасибо, друзья! Будем счастливы в новом году!