2020-01-05T19:55:42+03:00
Общество

Расписание рождественских служб в храмах Ярославля

7 января в приходских и монастырских храмах города пройдут богослужения
Полина Вачнадзе
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ФОТО: пресс-служба Ярославской епархииФОТО: пресс-служба Ярославской епархии
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Успенский кафедральный собор: ранняя и поздняя Божественные литургии в 00.00 и 9.00.

Феодоровское архиерейское подворье: ранняя и поздняя Божественные литургии в 23.30 и 9.00.

Толгский женский монастырь: Божественные литургии в 23.30 и 9.00.

Казанский женский монастырь: Божественные литургии в 23.30 и 9.00.

Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь: Божественная литургия в 23.30.

Богоявленский храм: Божественная литургия в 00.00.

Крестобогородский храм: Божественные литургии в 00.00, 7.00 и 9.00.

Вознесенский храм: Божественная литургия в 00.00.

Вознесенско-Благовещенский храм: Божественная литургия в 8.30.

Сретенский храм: Божественные литургии в 23.30 и 9.00.

Леонтьевский храм: Божественная литургия в 8.00.

Михайло-Архангельский храм: Божественная литургия в 8.00.

Храм Никиты Мученика: Божественные литургии в 24.00 и 9.30.

Храм Николы-на-Меленках: Божественная литургия в 10.00.

Храм Николы Мокрого: Божественная литургия в 8.30.

Храм Параскевы Пятницы в Калашной слободе: Божественная литургия в 9.00.

Храм Параскевы Пятницы на Туговой горе: Божественная литургия в 8.00.

Петропавловский храм: Божественная литургия в 8.30.

Храм Димитрия Солунского: Божественные литургии в 00.00 и 9.00.

Свято-Тихоновский храм: Божественные литургии в 00.00 и 9.00.

Спасский храм поселка Иваньково: Божественная литургия в 00.00.

Благовещенский храм поселка Норского: Божественная литургия в 8.00.

Троицкий храм поселка Норского: Божественная литургия в 00.00.

Успенский храм поселка Норского: Божественная литургия в 00.00.

Михайло-Архангельский храм поселка Норского: Божественная литургия в 9.00.

Троицкий храм поселка Смоленское: Божественная литургия в 00.00.

Яковлевско-Благовещенский храм: Божественные литургии в 00.00 и 9.30.

Храм Ярослава Мудрого: Божественные литургии в 00.00 и 9.00.

Храм Зосимы и Савватия в Тверицах: Божественная литургия в 00.00.

Храм Спаса-на-Городу: Божественная литургия в 00.00.

Храм Софии Премудрости: Божественная литургия в 00.00.

Знаменский храм: Божественная литургия в 00.00.

Крестовоздвиженский храм: Божественная литургия в 8.40.

Храм Матроны Московской: Божественная литургия в 9.00.

Храм святителя Спиридона Тримифунтского: Божественная литургия в 9.00.

Храм Владимирской иконы Божией Матери: Божественная литургия в 00.00.

Надвратный храм Спасо-Преображенского монастыря (архиерейское подворье): Божественная литургия в 8.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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