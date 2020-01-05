Расписание рождественских служб в храмах Ярославля
Успенский кафедральный собор: ранняя и поздняя Божественные литургии в 00.00 и 9.00.
Феодоровское архиерейское подворье: ранняя и поздняя Божественные литургии в 23.30 и 9.00.
Толгский женский монастырь: Божественные литургии в 23.30 и 9.00.
Казанский женский монастырь: Божественные литургии в 23.30 и 9.00.
Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь: Божественная литургия в 23.30.
Богоявленский храм: Божественная литургия в 00.00.
Крестобогородский храм: Божественные литургии в 00.00, 7.00 и 9.00.
Вознесенский храм: Божественная литургия в 00.00.
Вознесенско-Благовещенский храм: Божественная литургия в 8.30.
Сретенский храм: Божественные литургии в 23.30 и 9.00.
Леонтьевский храм: Божественная литургия в 8.00.
Михайло-Архангельский храм: Божественная литургия в 8.00.
Храм Никиты Мученика: Божественные литургии в 24.00 и 9.30.
Храм Николы-на-Меленках: Божественная литургия в 10.00.
Храм Николы Мокрого: Божественная литургия в 8.30.
Храм Параскевы Пятницы в Калашной слободе: Божественная литургия в 9.00.
Храм Параскевы Пятницы на Туговой горе: Божественная литургия в 8.00.
Петропавловский храм: Божественная литургия в 8.30.
Храм Димитрия Солунского: Божественные литургии в 00.00 и 9.00.
Свято-Тихоновский храм: Божественные литургии в 00.00 и 9.00.
Спасский храм поселка Иваньково: Божественная литургия в 00.00.
Благовещенский храм поселка Норского: Божественная литургия в 8.00.
Троицкий храм поселка Норского: Божественная литургия в 00.00.
Успенский храм поселка Норского: Божественная литургия в 00.00.
Михайло-Архангельский храм поселка Норского: Божественная литургия в 9.00.
Троицкий храм поселка Смоленское: Божественная литургия в 00.00.
Яковлевско-Благовещенский храм: Божественные литургии в 00.00 и 9.30.
Храм Ярослава Мудрого: Божественные литургии в 00.00 и 9.00.
Храм Зосимы и Савватия в Тверицах: Божественная литургия в 00.00.
Храм Спаса-на-Городу: Божественная литургия в 00.00.
Храм Софии Премудрости: Божественная литургия в 00.00.
Знаменский храм: Божественная литургия в 00.00.
Крестовоздвиженский храм: Божественная литургия в 8.40.
Храм Матроны Московской: Божественная литургия в 9.00.
Храм святителя Спиридона Тримифунтского: Божественная литургия в 9.00.
Храм Владимирской иконы Божией Матери: Божественная литургия в 00.00.
Надвратный храм Спасо-Преображенского монастыря (архиерейское подворье): Божественная литургия в 8.30.
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