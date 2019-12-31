Поздравление губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова с Новым годом

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с новым, 2020 годом!

Первые январские дни – самые радостные и волнующие для каждого из нас. Их неизменно сопровождают добро, вера, волшебство, радость общения и домашний уют, тепло родных и друзей.

Это время, когда мы оцениваем собственные победы и промахи, вклад в общее дело, строим планы на будущее.

Ушедший год принес нам немалые успехи, многое из задуманного удалось претворить в жизнь. На территории Ярославской области успешно воплощались проекты по строительству промышленных объектов, развитию инфраструктуры и коммуникаций, совершенствованию туристических программ. Своим трудом каждый из нас способствовал созданию условий для лучшего будущего и процветания родной земли.

В 2020-й мы вступаем со стремлениями и надеждами, со свежими силами и благими намерениями. Пусть он наполнит нашу жизнь уверенностью в завтрашнем дне, яркими событиями, вдохновением и творчеством, успехами и достижениями!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов