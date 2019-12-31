2019-12-31T12:25:50+03:00
Общество

Сохрани и распечатай. Куда звонить, если в праздники случилась беда

В каждом районе Ярославской области будет работать круглосуточная диспетчерская служба и горячие линии
Полина Вачнадзе
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В новогодние праздники в области введен режим "Повышенная готовность".В новогодние праздники в области введен режим "Повышенная готовность".Фото: Олег ЗОЛОТО
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В новогодние праздники коммунальные, экстренные и энергетические службы Ярославской области будут работать в усиленном режиме - введен режим "Повышенная готовность".

Устранять аварии готовы 242 бригады, увеличено количество необходимой техники. ВГКУ ЯО «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области» создан аварийный резерв материалов и оборудования. На предприятиях коммунального комплекса также поддерживается на необходимом уровне неснижаемый нормативный запас топлива:

более 6 тысяч тонн угля, 1365 тонн мазута и 12 тонн дизельного топлива.

В каждом муниципальном образовании региона организована круглосуточная работа единых дежурных диспетчерских служб и горячих линий.

Ярославль: 40-40-40, 30-55-55 круглосуточно

Рыбинск:(4855) 295-112, 28-32-05 круглосуточно

Переславль-Залесский: (48535) 2-00-12 круглосуточно

Большесельский МР: (48542) 2-11-63 пн. – пт., 8.30 – 16.30, (45842) 2-93-08, 2-93-12 круглосуточно

Борисоглебский МР: (48539) 2-13-52 пн. – пт., 8.00 – 17.00, (48539) 2-14-75 круглосуточно

Брейтовский МР: (48545) 2-80-06, 8-962-212-90-50,(48545) 2-16-75 круглосуточно

Гаврилов-Ямский МР: (48534) 2-33-24 пн. – пт., 8.00 – 17.00, (48534) 2-54-41 круглосуточно

Даниловский МР: (48538) 5-20-57 пн. – пт., 8.00 – 17.00, (48538) 5-13-68 круглосуточно

Любимский МР: (48543) 2-60-12 круглосуточно

Мышкинский МР: (48544) 2-13-05 пн. – пт., 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.15, (48544) 2-14-64 круглосуточно

Некоузский МР: (48547) 2-11-51 пн. – пт., 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00, (48547) 2-11-01 круглосуточно

Некрасовский МР: (48531) 4-11-00 круглосуточно

Первомайский МР: (48549) 2-19-82 пн. – пт., 8.00 – 17.00, (48549) 2-40-02 круглосуточно

Переславский МР: (48535) 2-00-12 круглосуточно

Пошехонский МР: (48546) 2-14-04 круглосуточно

Ростовский МР: (48536) 6-13-13 круглосуточно

Рыбинский МР: (4855) 28-01-91 круглосуточно

Тутаевский МР: (48533) 7-00-06; 8-920-139-53-63 круглосуточно

Угличский МР: (48532) 5-00-01; 2-04-21 круглосуточно

Ярославский МР: (4852) 25-06-06 круглосуточно

ГКУ ЯО «ЦУ ЖКК ЯО»: (4852) 55-13-94 круглосуточно

В случае возникновения проблем на сетях водоснабжения или водоотведения в Ярославле необходимо обращаться по телефонам: 73-44-77 и 73-66-31.

Номера телефонов аварийно-диспетчерских служб ГП ЯО «Северный водоканал»:

Центральная диспетчерская Рыбинска: +7(4852)28-33-14;

ПТП «Рыбинский район»: 8(4855)28-33-14;

ПТП «Мышкин»: 8(48544)2-14-70;

ПТП «Углич»: 8(48532)5-008;

ПТП «Пошехонье»: 8(48546)2-18-95, +7-980-778-09-94;

ПТП «Данилов» (а также участки в Любиме и в селе Пречистом): 8-920-107-22-26;

ПТП «Брейтово»: 8(910)812-45-44;

ПТП «Большое Село»: 8(48542)2-19-37;

ГП ЯО «Южный водоканал» (обслуживает Ростов и Ростовский МР): (48536)6-52-00.

О проблемах, связанных с электроснабжением, необходимо сообщать в «МРСК Центра» – «Ярэнерго» по круглосуточному телефону 8(4852)78-13-01.

Кроме того, отслеживать текущую ситуацию будут специалисты ГКУ ЯО «Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области» – (4852)55-13-94.

ИСТОЧНИК KP.RU

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