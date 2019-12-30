Желтый дебаркадер, горка из грязи и свадебный корм для собак: чем нам еще запомнился 2019-й

КАК ВСЕХ ДОСТАЛ ЖЕЛТЫЙ ДЕБАРКАДЕР

Этот год запомнился ярославцам скандальным затонувшим дебаркадером. Он появился на Волжской набережной осенью 2018-го и готовился стать рестораном. Но горожане не поддержали бизнес-идею московского предпринимателя: желтое, вычурное, эклектичное, с элементами средневековой архитектуры и следами ресторанного бизнеса 90-х судно и, правда, не вписывалось в строгий стиль ярославской набережной. Хозяин плавсредства прислушался к мнению местных и отбуксировал его в сторону речного порта, а оттуда планировал переправить на другой берег – в Парково. Во время транспортировки дебаркадер получил пробоину и пошел ко дну. Над водой остался один из трех этажей. Добрую половину лета он не мешал судовому ходу, но рядом с ним на всякий случай закрепили буй.

Над водой остался один из трех этажей плавучего ресторана/ФОТО: Ника Новожилова

Шутники и острословы готовились увидеть новый стартап – подводную харчевню, однако, у бизнесмена были свои планы – продать дебаркадер на сайте бесплатных объявлений за 10 миллионов рублей. Но и этому не суждено было сбыться. Перед ледоставом ресторан демонтировали и увезли из акватории Волги.

КОМУ ИКОНУ ЗА 250 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ?

Еще одной интересной находкой на сайте бесплатных объявлений в этом году стала икона с ликами Николая Чудотворца и Пантелеймона Целителя. Скорее всего, образ был храмовый – около метра в высоту и более 70 сантиметров в ширину. Владелец святыни хотел за нее нескромную сумму – 250 тысяч рублей, а в разделе "завершенных объявлений" у продавца около 30 икон, стоимость которых исчисляется в десятках и даже сотнях тысяч рублей. Откуда они у частного лица и являются ли подлинными – нам неизвестно.

ЯРОСЛАВСКИЙ МАЛЬЧИК ДЛЯ РАБОТЫ И ДОНОРСТВА ЗА 10,5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

А самым диким объявлением на платформе стало предложение о продаже 9-летнего мальчика. Его разместили в разделе «Другие животные». Автор хотел получить за ребенка 10 тысяч 500 рублей. Описание «товара» шокировало ярославцев.

– Характер спокойный, уравновешенный, ласковый. Учится на 3-4, занимается спортом. Подходит для различных целей (работа, донорство и т.д). Цена примерная, возможен торг. Товар возврату не подлежит, – говорится в объявлении.

Позже выяснилось, что текст придумала старшая сестра мальчика в качестве шутки, но без профилактической беседы в семье не обошлось.

МОЛОДОЖЕНЫ ПОПРОСИЛИ ГОСТЕЙ ВМЕСТО ЦВЕТОВ ПРИНЕСТИ НА СВАДЬБУ КОРМ ДЛЯ СОБАК

Из милых и добрых новостей нашей редакции запомнился случай на рыбинской свадьбе, где ребята, Анастасия и Анатолий, попросили гостей вместо цветов принести на торжество корм для животных. Родные и друзья пары засомневались в практичности идеи влюбленных, но все-таки приняли правила игры. Всего в честь торжества им подарили шесть больших и много маленьких пакетов с кормом, а также кошачий наполнитель. Как только Анастасия и Анатолий отвезли корм в приют и накормили животных, близкие наконец-то осознали, какое благое дело они сделали вместе с молодоженами.

Молодожены решили сделать доброе дело и помочь приюту/ФОТО: Анастасия Жукова

ПОМНИТЕ, КАК ЯРОСЛАВСКОГО РЕСТОРАТОРА ВОЗМУТИЛИ ГРЯЗНЫЕ РУКИ И ПОПЫ ТУРИСТОВ?

Продолжая разговор о теории маленьких дел, сложно не упомянуть ярославского блогера и ресторатора Яна Левина, который возмутился состоянием туалетов в аэропорту Туношна – воздушных воротах столицы Золотого кольца. Активист опубликовал на своей странице в Фейсбуке пост о том, что последнее время часто вылетает из Туношны, и «следит за местной туалетной революцией».

– Туалеты конечно реновировали, был вообще страх, с гнутой щеколдой, но ни бумаги, ни мыла я там не видел никогда. Ни до реновации, ни после. Не предусмотрены даже держатели под них. Зеркало тоже отсутствует как класс, – написал Ян. – Можно сколько угодно работать над брендингом города, туристической привлекательностью, ростом потока, промышленными кластерами, привлечениями инвестиций в регион и прочими блабла, но когда гости города, туристы и прочие инвесторы, выходят из аэропорта с грязными руками и, пардон, жопами, можно все вышеперечисленное перечеркивать красной жирной линией.

ГРЯЗЕВАЯ ГОРКА В ЮБИЛЕЙНОМ ПАРКЕ ПОПАЛА НА ШОУ К УРГАНТУ

Отсутствие туалетной бумаги в аэропорту – меньшее из зол нашей действительности.

Комьюнити ярославких мамочек устроило в соцсетях настоящий бунт из-за горки в Юбилейном парке. Осенью этого года там установили новый детский городок. Он выглядел современно и экологично: все части конструкций выполнены из дерева. Выделялась только пластиковая горка, встроенная в большую кучу песка.

Альтернативное решение показалось горожанам, мягко говоря, странным.

Мамы жаловались на грязных и мокрых детей, а в главный архитектор Артем Цымбалов ответил, что подрядчик просто не смог воплотить замыслы проектировщика.

Кстати, скандальная «экогорка» попала на шоу к Урганту.

– Нормальная, хорошая детская горка! Оторвите этот желоб, и все! – посоветовал телеведущий. – На кривой горке и скорость меньше, и ребенка может укачать, и цвет неприятный. Коричневый – другое дело!

Только после общественного резонанса власти купили и смонтировали функциональный и безопасный детский городок.

РЫБИНСКИЙ ЭКСКАВАТОРЩИК НАШЕЛ КАПСУЛУ ВРЕМЕНИ С КОМСОМОЛЬСКИМ ПРИВЕТОМ

Еще этим летом в Рыбинске нашли капсулу времени из 1960-х годов. На послание от комсомольцев советского времени наткнулся экскаваторщик Александр Погодин 17 августа, когда выполнял земляные работы в парке на пересечении улиц Черняховского и Славского. Письмо обнаружили на том месте, где раньше стоял памятник Ленину.

ФОТО: Петр Кельберг

В письме говорилось: «Мы, комсомольцы 60-х годов, юноши и девушки Волжского машиностроительного завода гор. Рыбинска Ярославской области, передаем Вам горячий, всегда юный комсомольский привет! 1968 год, 29 октября - 50 лет ВЛКСМ. Идут годы! Время изменяет облик планеты, ускоряет темпы жизни, выдвигает новые задачи. Нас увлекают, захватывают с головой наши ежедневные деяния. Но толща времени не в состоянии отделить от нас живое дыхание революции, приглушить яркость и ярость дней, осененных солнцем и грозами, накаленных порохом, омытых кровью и отмеченных легендарными делами…»

РЕЖИМ КИБЕЦ

Ярким политическим событием для ярославцев стало назначение первого заммэра Аллы Кибец. Ее кандидатуру поддержали депутаты муниципалитета, и тут началось…

ФОТО: администрация Переславля-Залесского

Сначала Аллу Геннадьевну смутили бесплатные спортивные площадки во дворах. Это произошло во время обсуждения планов по строительству территорий для воркаута и мини-футбольных полей. Кибец усомнилась в законности содержания спортплощадок, которые относятся к жилым домам.

Затем Кибец решила запретить «Ночь музеев», аргументируя это тем, что в городе действует режим тишины – с 22 часов до 6 утра зимой и с 23 часов до 6 утра летом. Всероссийская культурная традиция, которая многие годы вызывала интерес и у детей, и у взрослых, была отменена депутатами муниципалитета.

Спустя время Алла Кибец выступила с новым креативным предложением. На этот раз заммэра решила прийти со своим уставом в чужой монастырь, а точнее, внести изменения в главный документ города – Устав. Так поменялась процедура отставки мэра по собственному желанию. Если глава города решит уйти в отставку, то он должен написать заявление и подать его в муниципалитет. Полномочия градоначальника прекратятся с той даты, которую он укажет в заявлении, то есть покинуть свое кресло он сможет в тот же день. Также теперь орган местного самоуправления может перепланировать не только жилые помещения, но и нежилые.