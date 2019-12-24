Тренинг Дмитрия Бозина “Хранители тишины”

26 и 27 января в Ярославле проведёт тренинг заслуженный артист России, ведущий актер «Театра Романа Виктюка» Дмитрий Бозин. «Хранители тишины» — тренинг для тех, кто хочет разгадать особый пластический способ существования и речи на сцене, которыми знаменит легендарный московский театр, и для тех, кто хочет научиться «читать» театральные постановки и извлекать смысл из движений, интонаций, текста, звучащего со сцены. Совершенствуете ли вы владение телом или оттачиваете остроту мысли — интересно будет в любом случае.

У тех, кто хотя бы раз видел Дмитрия Бозина на сцене, не возникает вопроса «зачем идти на тренинг». Большинство описывает его артистический талант как «магию». Не бытовая магия — творческая: никаких колдовских пассов и зелий. Дмитрий не даёт советов, как стать счастливым, разбогатеть или решить семейные проблемы, однако после встречи с ним у многих меняются судьбы. К лучшему. Тренинг — интерактивная форма обучения, взаимодействия с артистом-носителем уникальных методик и мировоззрения: только так, в личном общении, можно получить знания и навыки, носимые «на кончиках пальцев», и почувствовать правильные векторы для дальнейшего развития. Вы научитесь останавливать внутренний диалог и входить в состояние мобилизации творческих ресурсов. Прислушаетесь к тому, что вы по-настоящему чувствуете, какие скрытые возможности молчат в вас, узнаете, как вкладывать энергию в движения и слова, использовать созидательную силу внутренней тишины в творчестве: для выполнения актёрских задач, для публичных выступлений, танцев и других творческих практик или просто для полноты ощущения жизни.

Тренинг — интерактивная форма обучения, взаимодействия с артистом-носителем уникальных методик и мировоззрения

Дмитрий Бозин:

«Внутри у нас живут молчанья. И, как это ни парадоксально, молчанья наши норовят договориться, поскольку давно потеряли надежду домолчаться. Слушателем становится лишь тот, кто замолчал. И лишь свое молчание и должен он услышать. Оно многоголосно и многолинейно. И оно соединит его с миллионами иных молчаний. Я хочу донести слушателя до его молчания. Это начало. А затем я учу держать ритм, управлять пространством с помощью осознанного интонирования, предлагать своему телу путешествия по новым смысловым траекториям. Или просто читать книги и музыку в нескольких плоскостях одновременно».

Энергетика любви, которую транслирует Дмитрий Бозин словом, движением, пением и даже криком, пронизывала музыкальные и драматические театры, камерные сцены клубов и концертных площадок. сольная программа «И НЕ-ЗА-ТЕ-ВАЙ!» уже отметила первый юбилей: за пять лет полуторачасовой «затяжной прыжок» вместе с артистом совершили зрители многих городов России и ближнего зарубежья. Ярославль - на очереди!

У тех, кто хотя бы раз видел Дмитрия Бозина на сцене, не возникает вопроса «зачем идти на тренинг»

Контактная информация: 8 (916) 534-78-73 Татьяна, 8 (915) 827-10-42 (Алла)