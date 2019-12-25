«Собрание»: итоги и перспективы

Компания SOBRANIE - производитель шоколадной и кофейной продукции торговых марок SOBRANIE, BUCHERON, BUCHERON ORIGINAL, SPORTMAX, CAFÉ CREAM, BOURBON, SENATOR, NAPOLETANO, ITALICA. Вместе с ее специалистами мы подводим итоги года для уникального производства, расположенного в Ярославской области в селе Варегово.

Производительность труда

В уходящем 2019 году шоколадная фабрика ООО «Собрание» подключилась к реализации проекта в рамках программы Федерального Центра Компетенции (ФЦК) по увеличению производительности труда на предприятии. В результате совместной работы предприятия и специалистов ФЦК достигнута цель по росту производительности труда по отношению ко времени вступления предприятия в программу.

Работа будет продолжаться и далее. Совместно с Федеральным Центром Компетенции разработан план развития и улучшения производственного потока до 2022 года.

Главное - качество!

ООО «Собрание» внедрило и поддерживает систему менеджмента безопасности продукции пищевых продуктов в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 22000-2017 «ЭКО продукт», которые применимы для выпускаемой продукции - конфет, шоколадных конфет, шоколада, кондитерской плитки.

По результатам аудита Системы менеджмента безопасности продуктов питания «Собранием» получен сертификат в Российском отделении DQS HOLDIND.

Выпускаемая шоколадной фабрикой ООО «Собрание» продукция высоко ценится экспертами и потребителями по уровню качества. Так конфеты «Фрундель» в ассортименте награждены свидетельством «ЗОЛОТОЙ ЗНАК. Всероссийская Марка. Знак Качества ХХI века» постановлением № 56 от 22 мая 2019 года.

Шоколад Sobranie стал лауреатом по итогам Всероссийской конкурсной программы «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» за особые достижения в улучшении качества и безопасности отечественных товаров. Он награжден почетным знаком «Отличник качества».

Отметим: в соответствии с регламентом и итогами Всероссийского конкурса программы «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ » и на основании декларации качества Межрегиональная общественная организация «Академия качества» предоставляет право использовать товарный знак «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОСИИ» в информационно-рекламных целях. Безусловно, это способствует привлечению внимания потребителей.

Комиссия Общественной Палаты Российской Федерации по поддержке семьи, материнства и детства совместно с организационным комитетом программы «Лучшее - детям» высоко оценила качество продукции фабрики «Собрание» и наградила линейку шоколада BUCHERON BABY Знаком Качества «ЛУЧШЕЕ - ДЕТЯМ».

Кадры решают все

ООО «Собрание» заинтересовано в повышении уровня профессиональной компетентности своих сотрудников, поэтому активно принимает участие в образовательных программах, направленных на повышение квалификации специалистов по направлениям.

Являясь участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», шоколадная фабрика ООО «Собрание» в 2019 году реализовала мероприятия по переобучению, повышению квалификации работников предприятия в рамках федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда».

Работники ООО «Собрание» прошли переобучение по направлениям:

- система менеджмента безопасности пищевой продукции на основе требований НАССР, ISO 22000;

- развитие и оценка системы управления организацией;

- повышение эффективности управления структурным подразделением и производственным участком.

Итак, уходящий год был для «Собрания» насыщенным, полным на события. Компания многого добились в плане повышения качества продукции и производительности труда. Но были и трудности - связанные с продолжающимся ростом производства.

В частности, в 2019 году, в связи с расширением ассортимента и особенностями производственной программы, фабрика нуждалась в дополнительном рабочем персонале. Острая нехватка рабочих рук привела к необходимости привлечения подрядных компаний.

В 2019 году упаковкой готовой продукции «Собрания» занимались 5 сторонних компаний, которые привлекали к работе людей из разных регионов страны.

Люди приезжали в Ярославскую область, чтобы заработать деньги, да и работа на шоколадной фабрике интересна сама по себе. Однако, к большому сожалению, не все коммерческие компании оказались надежными работодателями, часть из них допускали задержки выплаты своим наемным работникам.

Эти трудности, конечно, бросили тень на репутацию фабрики. Хотя справедливости ради нужно отметить, сама шоколадная фабрика ООО «Собрание» никогда не допускала задержек по выплатам заработной платы сотрудникам. Кстати, этот принцип отражен в официальной Миссии ООО «Собрание»: «Производство качественной и эксклюзивной продукции со строгим соблюдением трудовых прав граждан».

В новый 2020 год шоколадная фабрика ООО «Собрание» входит с большими производственными планами. Она готова выпускать качественную продукцию, обеспечивая рабочими местами население нашего региона.

Продукцию компании «Собрание» легко можно встретить на полках всех сетевых магазинов. Особой популярностью среди покупателей пользуются сухофрукты в шоколаде. Сейчас их, как и многую производимую продукцию, можно приобрести по акционным ценам.

Жителей и гостей Ярославля всегда ждет фирменный магазин «Шоколадный дом», который «Собрание» открыло на ул. Депутатская, 5. В связи с новогодними и рождественскими праздниками, а также годовщиной магазина скидки на продукцию фабрики сейчас составляют до 50 процентов.

«Собрание» поддерживает молодежь, интересующуюся АПК. 26 октября в Ярославской сельхозакадемии состоялось областное соревнование моделей сельскохозяйственных роботов «Агробот-2019». Генеральным спонсором награждения победителей и призеров стала шоколадная фабрика «Собрание».