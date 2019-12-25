Ростовская ЦРБ: планы выполнены на 100 процентов

С главным врачом ЦРБ Натальей Овечкиной мы говорили ровно год назад. И теперь решили спросить, как больница справилась со своими планами на 2019 год.

- Наталья Александровна, в прошлый раз вы рассказали о достижениях больницы: от внедрения новшеств в рамках проектов «Бережливая поликлиника» и «Создание новой модели медицинской организации» до обновления медицинского оборудования. И предупредили: на 2019 год у клиники - грандиозные планы! Удалось ли их реализовать?

- Да, нам удалось осуществить очень многое.

В 2019 году в наш коллектив пришли работать 11 молодых специалистов - врачей и фельдшеров! Это - гарантия того, что ростовцы и в будущем смогут получать квалифицированную медицинскую помощь.

Ростовская ЦРБ получила мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). С февраля 2019 года мобильная бригада ежедневно, кроме выходных и праздников, выезжает в отдаленные населенные пункты района для медицинского осмотра населения, проведения анализов и ЭКГ. Ни один пациент не оставлен без внимания! Врачи назначают лечение и при необходимости корректируют его на последующих выездах.

При поддержке губернатора Ярославской области Д.Ю. Миронова и Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области ЦРБ получила современный автомобиль скорой помощи, оснащенный высококлассным оборудованием.

- Можно ли проиллюстрировать итоги работы вашей больницы цифрами?

- Мы выполняем все поставленные задачи по профилактической работе: диспансеризация взрослых и детей выполнена на 100%, на 100% выполняются и планы по вакцинации.

- Ростовская ЦРБ ведет свою историю с XVIII века. Это вызывает чувство гордости, но как вам удается содержать в нужном состоянии свое большое хозяйство?

- Мы не одиноки в решении этих задач. К примеру, не оставляли нас без внимания депутаты облдумы: совместно с депутатом Ю.А. Филимендиковым были определены первоочередные мероприятия, на которые выделены 3900000 руб. На эти деньги, появившиеся благодаря внесению депутатских поправок, были выполнены работы по капремонту крыши хирургического отделения Петровского подразделения Ростовской ЦРБ.

Также сделан капитальный ремонт кровли Шугорского отделения в деревне Судино и проведен капитальный ремонт теплотрассы к терапевтическому корпусу Петровского подразделения ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ».

- Год назад вы рассказали, что для женской консультации закупили высококлассный аппарат УЗ-диагностики, что позволяет более точно определять состояние плода у беременных, выявлять патологию на ранних стадиях…

- В 2019 году мы продолжили работу, нацеленную на эффективную помощь мамам и малышам. Мы обновили свой роддом - сделан косметический ремонт, мамам и новорожденным обеспечено более комфортное пребывание в палатах, предусмотрены партнерские роды.

- Наталья Александровна, есть ли новые услуги, которые вы начали предлагать пациентам в 2019 году?

- Да. Наше предложение - амбулаторная хирургия на качественно новом уровне.

- Объясните попросту: для кого предназначены эти услуги?

- В ноябре 2019 года на базе нашей ЦРБ открыт кабинет платной амбулаторной хирургической помощи. Там проводятся оперативные вмешательства по поводу доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки, воспалительных заболеваний мягких тканей (фурункул, корбункул, гидраденит, панариций, флегмона, абсцесс и др.), лечение вросшего ногтя с пластикой ногтевого ложа, лечение трофических язв нижних конечностей при варикозной болезни, лечение поверхностный ожогов, лечебно-диагностические пункции.

Вообще амбулаторная хирургия является составной частью общей хирургии. Это первичное звено, первый фланг хирургической помощи населению.

Развитие амбулаторной хирургии проходило не везде активно. Так в Германии она получила свое развитие лишь в 1970 году. В Голландии - в 1990-м. А вот в СССР в 1963 году было зафиксировано, что только хирурги г. Ленинграда за 4 года выполнили 465 амбулаторных операций!

- В чем заключаются преимущества амбулаторной хирургии?

- Расскажу по пунктам. Это:

-быстрое оказание хирургического лечения,

-не требуется госпитализация, а значит ограничение в свободе передвижения пациента,

-перевязки могут быть произведены как в поликлинике, так и на дому,

-пациент может сам планировать время посещения врача,

-нет опасности внутригоспитальной инфекции.

- Как выглядит ваш кабинет платной амбулаторной хирургической помощи?

- Кабинет укомплектован всем необходимым оборудованием и оснащением.

Там вы можете получить консультации по заболеваниям опорно-двигательного аппарата, заболеваний органов брюшной полости, молочной железы, артерий и вен конечностей. А потом - лечение. Узнать более подробно о работе кабинета вы можете на сайте www.хирургия76.РФ или по тел. +7(901) 270-11-33.

Это наше предложение касается не только ростовцев. Мы поможем и пациентам из других районов и регионов.

- Спасибо, Наталья Александровна! Надеемся, что наступающий 2020 год будет успешным для вашего коллектива и пациентов!

- Спасибо! Мы уверены, что будем полезны тысячам людей!

Заведующий отделением скорой медицинской помощи А.И. Семенушков и старшая медсестра О.Н. Хорева

СПРАВКА

История Ростовской районной больницы началась в 1797 году, когда Ростовский магистрат принял решение об учреждении в городе общедоступного лечебного заведения.

После отмены крепостного права, в 1866 году, ростовская обитель милосердия и призрения обрела новый медицинский статус. Теперь это была полноценная земская больница с 4-мя фельдшерскими пунктами и аптеками, где все обратившиеся получали бесплатную медицинскую помощь. Уроженцы Ростова, дворяне братья Иван и Александр Мясниковы, пожертвовали городу трехэтажный каменный дом по улице Покровской. Это здание до наших дней является главным корпусом больницы.

С годами городская, а затем и центральная районная лечебница росла и развивалась. В 1960 году были сданы в эксплуатацию инфекционный корпус и детская поликлиника. Открылись новые специализированные отделения: кардиологическое, диагностическое, реанимационное.

Сегодня государственное учреждение здравоохранения Ярославской области «Ростовская центральная районная больница» - многофункциональное лечебно-профилактическое учреждение, которое оказывает помощь по 20 врачебным специальностям. В состав ЦРБ входят 8 профильных отделений стационара, диагностическая служба, в том числе клиническая диагностическая лаборатория, служба ультразвуковой диагностики, эндоскопическая служба, роддом, паллиативная служба.

Подразделения ЦРБ работают в Петровске и в Семибратове, по месту жительства пациентов принимают три врачебные амбулатории - Угодичская, Шурскольская и Ишненская. Также в Поречье-Рыбном работает офис врача общей практики.

Главный врач ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» Н.А. Овечкина:

Позвольте от лица нашего дружного коллектива поздравить вас с наступающим 2020 годом!

Подводя итоги года 2019-го, в первую очередь, от всей души позвольте поблагодарить наших замечательных специалистов: врачей, медицинских сестер, фельдшеров, акушеров, нянечек, сотрудников административно-хозяйственной части - всех, благодаря кому наша больница работает, возвращает здоровье тысячам пациентов, сохраняет высокий статус и достойную репутацию как в Ярославской области, так и за ее пределами.

Желаю крепкого здоровья и счастья всем медицинским работникам и их пациентам, слаженной работы с коллегами в достижении общих намеченных целей! Пусть грядущий год станет плодотворным, успешным, а главное - счастливым для каждого из нас!

Пусть у каждого исполнится все, что вы загадаете в новогоднюю ночь! Пусть приятных и радостных событий будет всегда в достатке!

С праздником, дорогие друзья!