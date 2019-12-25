«Ярославские ЭнергоСистемы»: работать до победы!

О работе предприятия нам рассказал генеральный директор АО «Ярославские ЭнергоСистемы» Виталий Леженко.

- Виталий Юрьевич, мы с вами беседуем в праздничный день, но начать хочется с вопросов проблемных – ведь на самом деле ваш коллектив трудится круглосуточно, поскольку доставляет тепло в дома большинства ярославцев…

- Я могу сказать, что у нас самая лучшая в Ярославле ремонтная служба. Наши сотрудники работают быстро и качественно, у нас единственных есть постоянная ночная бригада. Вообще коллектив достоин всяческого уважения. Все понимают, что нужно быть готовыми работать 24 часа в сутки и семь дней в неделю – никогда не знаешь, в какой момент придет срочный вызов. Принцип прост: «Либо работает всё, либо работаем мы!» И работаем до победы – пока задача не выполнена, ты не можешь уйти.

Основной проблемой является несвоевременные платежи нашего крупнейшего контрагента ТГК-2. Мы понимаем, что у коллег есть свои сложности, но если нам приходится требовать выплат через суды, то это всегда оборачивается потерями времени, возникновением вопросов по работе с поставщиками материалов и оборудования, с подрядчиками.

Цель энергетиков - обеспечивать горожанам безопасность и комфортФото: Тамара Смирнова

- Виталий Юрьевич, что удалось сделать в 2019 году?

- Мы осуществили капитальный ремонт более 5 километров теплотрасс. Еще 13 километров труб было заменено при текущих ремонтах и устранении дефектов. Это очень серьезный результат. Проведена внутритрубная диагностика магистральных тепловых сетей. Необходимо отметить, что мы единственные в городе, кто проводит подобные исследования. Это в первую очередь гарантия безопасного и надежного теплоснабжения районов города.

- Не первый год в городе реализуются программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Решаем вместе». Комплексные и масштабные ремонты всегда затрагивают тепловые сети, проходящие через эти территории…

- В уходящем году работать стало лучше, поскольку о планируемых ремонтах нас стали предупреждать заранее. Сейчас у нас есть информация о ремонтах дорог до 2024 года. С другой стороны, все, что обсуждается с общественностью (а программа так и называется – «Решаем вместе»), требует дополнительных затрат времени и оборачивается определенными изменениями. То есть мы заранее знаем, что реконструироваться будет определенная дворовая территория, но по итогам обсуждений в первоначальный план могут быть внесены значительные коррективы. То же самое касается капитального ремонта автодорог. Появляются какие-то новые объекты – например, дополнительные парковочные места над нашими сетями. Вы же понимаете: одно дело, если над тепловыми сетями находится газон, и совсем другое – если это дорога или парковка с автомобилями. Чтобы сети не пострадали, а дорога попросту не провалилась, должны использоваться другие материалы и строительные конструкции.

Нужно быть готовыми работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделюФото: Тамара Смирнова

- Вы уже начали работы, связанные с предстоящим ремонтом автодорог Ярославля, запланированных на 2020 год?

- Да. Нам очень повезло, что в большинстве случаев наши сети идут не вдоль, а поперек автодорог, запланированных к ремонту. Чтобы летом дорожники выполнили свою работу максимально оперативно, город разрешил нам делать эти «пересечки» заранее – с февраля по май.

- Это потребует отключения подачи тепла в отопительный период?

- Конечно, но отключения будут кратковременными – не более чем на 4 часа. Чтобы работать в таком режиме, нам придется вести замену труб частями и потратить больше времени и сил, за то комфортные условия жизни для горожан будут сохранены. Тем не менее, мы заранее приносим извинения ярославцам - любое перекапывание дворов и улично-дорожной сети неприятно, но всегда лучше, если это плановые, а не аварийные работы! Поэтому мы просим горожан с пониманием относиться к таким ситуациям: мы работаем именно для того, чтобы обеспечивать безопасные и комфортные условия

Масштабные ремонты всегда затрагивают тепловые сети, проходящие через эти территорииФото: Тамара Смирнова

жизни!

- Грядущим летом Ярославль отметит свой очередной юбилей. Это отразится на вашей работе?

- На ней отражаются любые массовые мероприятия, но мы учитываем это и своевременно корректируем планы работ.

Впрочем, не меньше проблем нам создают общественники-любители старины, которые беспокоятся, что, ремонтируя трассы, мы нарушаем культурный слой. К счастью, контролирующие органы здесь занимают адекватную позицию: они понимают, что если теплотрасса была проложена десятилетия назад, то говорить о сохранности «культурного слоя» сейчас невозможно просто по определению – там уже давно все перекопано.

- В течение целого ряда лет ваше предприятие выполняло задачу по установке общедомовых приборов учета тепловой энергии. Удалось ли ее завершить?

- Могу сказать, что сейчас приборы учета установлены практически везде, где для этого существовала техническая возможность. Так что задачу можно считать выполненной.

- Что вы пожелали бы своим коллегам в связи с Днем энергетика, а всем ярославцам – накануне Нового года?

- Разумеется, здоровья, благополучия, терпения и взаимопонимания!

- Спасибо, Виталий Юрьевич!