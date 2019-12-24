2019-12-25T15:26:53+03:00
Общество

Кому шубку?

Тому на ликвидацию коллекции в «Мишель»
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Со 2 по 20 января, Меховая Фабрика «Мишель», ликвидация коллекции 2019 годаСо 2 по 20 января, Меховая Фабрика «Мишель», ликвидация коллекции 2019 года
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Красивая и теплая шубка – заветная мечта практически каждой представительницы прекрасного пола. Но возможность купить себе желанное меховое изделие есть не у всех. меховая фабрика «мишель» помогает осуществить мечты. Со 2 по 20 января будет проведена ликвидация коллекции 2019 года.

Все сомнения и размышления в сторону, и скорее в «мишель»! А тем, кто не успеет за эти 19 январских дней приобрести элегантную шубку, а быть может роскошное меховое пальто по невероятно привлекательной цене, придется ждать целый год до следующей ликвидации. Такие предложения бывают только раз в году!

Не стоит думать, что на ликвидации будут представлены только никому не приглянувшиеся модели. Роскошная норка, теплый и непритязательный мутон, пальто из стриженой нутрии, лиса и каракуль разных цветов и фасонов – выбор предстоит непростой.

Дизайн представленных шуб удивит даже самых привередливых модниц. В нем сочетаются как разнообразные фактуры, так и всевозможные комбинации меха. На все, абсолютно все меха, представленные в «мишель», будут распространяться ликвидационные цены, порою даже ниже себестоимости. А качество изделий проверено годами и превосходит всякие ожидания.

Присмотреть модель можно прямо сейчас на сайте меховой фабрики mishel-mex.ru! Но не секрет, что лучший способ найти свою идеальную шубку – увидеть вживую, потрогать этот нежный мягкий мех и примерить все понравившиеся варианты. Ту, что не захочется снимать, и нужно брать.

Выгода ликвидации коллекции уходящего года для нас, покупателей, очевидна – это уникальная возможность приобрести шубку, на которую до этого только смотрел, но не решался купить. Но зачем же это меховой фабрике? Все просто. Ликвидируя коллекцию уходящего года, «мишель» готовит место для обновленной линейки 2020 года.

Покупка шубы – это не только дань модным тенденциям, но и защита обладательниц меховых изделий от условий суровой зимы долгие-долгие годы.

Так что, запомните: со 2 по 20 января, Меховая Фабрика «мишель», ликвидация коллекции 2019 года. Такой шанс нельзя упустить.

Нас выбирают потому что:

1. Все меховые изделия «мишель» промаркированы в национальной системе честный знак и имеют цифровой код. Сканируйте код и получайте всю правду о товаре – состав, страна производитель, декларация соответствия и многое другое. Основная задача системы – гарантировать потребителям подлинность и заявленное качество приобретаемой продукции.

2. Вы покупаете шубы напрямую от производителя по фабричным ценам.

3. В «мишель» – огромная коллекция меховых изделий, которая постоянно обновляется. Со всеми новинками вы можете познакомиться на нашем новом сайте www.mishel-mex.ru

4. Если вы ищите качественную норковую шубу, шубу из мутона или нутрии, то вам однозначно в мишель. Абсолютно все норковые шубы сшиты из цельных шкурок и имеют доступ к внутренней стороне шубы, благодаря чему вы можете убедиться в качестве мехового изделия.

ул. Свободы, д.19, ТЦ «Меркурий», 3 этаж

Сайт: www.mishel-mex.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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