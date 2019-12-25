МРСК Центра: пятилетка за три года

О работе ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» рассказал Игорь Маковский – генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

«МРСК Центра» обеспечивает электроэнергией 20 регионов России, в которых проживает пятая часть населения страны – более 26 миллионов человек. Теперь организации, действующие в огромном регионе, работают под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». По словам Маковского, этот единый объединяющий зонт «помогает энергетикам чувствовать общую ответственность перед гражданами России за надежность электроснабжения». Энергетики разных регионов и прежде приходили на помощь друг другу в сложных ситуациях – будь то ураганы или «ледяные дожди», разрушающие линии электропередачи, но теперь они работают еще и под общим флагом.

Россети: события и факты

Игорь Маковский рассказал, что в 2019 году компании, которыми управляет «МРСК Центра» (а к этой территории относится и Ярославская область), обеспечили безусловную реализацию всех текущих производственных программ. Введены в работу свыше 10 тысяч км ЛЭП и более 2000 МВА, отремонтировано 13 тысяч трансформаторных подстанций и 52 тысячи километров воздушных ЛЭП, расчищены 30,6 тыс. га и расширено 1 тыс. га просек, по которым проходят линии электропередачи.

По словам Игоря Владимировича, завершено строительство целого ряда крупных объектов, реализован ввод новых мощностей в рамках обеспечения электроснабжения предприятий, имеющих важное значение для социально-экономического развития регионов. Выполнено свыше 72 тысяч договоров технологического присоединения.

Несмотря на серьезные испытания непогодой, «МРСК Центра» обеспечила высокий уровень безаварийной работы. Количество аварийных ситуаций по итогам года в целом по двум компаниям снизилось на 15 %, хотя мы помним настоящие катаклизмы. В конце октября с ними столкнулись ярославские энергетики и коммунальщики. А Тверская область пережила два подряд беспрецедентных по силе удара стихии – ветер буквально рушил деревья и линии электропередачи. Благодаря профессионализму, четкой и слаженной работе, самоотверженности специалистов Россетей, массовые отключения были ликвидированы в максимально короткие для таких ситуаций сроки.

Цифровизация – полезно потребителю, прибыльно для энергетиков

Игорь Маковский во время пресс-конференции вспомнил старую шутку: «Об энергетиках вспоминают только тогда, когда гаснет свет». И отметил: «МРСК Центра» стремится к тому, чтобы в соответствии с этой присказкой об энергетиках не вспоминали никогда.

Современные «умные» приборы собирают и передают специалистам данные о работе сетей прежде, чем неполадки заметит потребитель. Обычный человек даже не знает, что у «электричества в розетке» есть свои характеристики – показатели качества, которые могут меняться. Современное цифровое оборудование позволяет это отслеживать и оперативно принимать меры в случае отклонений.

Стратегическим приоритетом для «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в 2019 году стал разворот полномасштабной реализации Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса. По словам Маковского, «уже выполнены 30% всех мероприятий первого этапа цифровой трансформации, рассчитанного на пять лет».

- В 2019 мы обеспечили мощный старт и форсированные темпы работ, запустив, а в ряде регионов даже уже завершив все ключевые проекты первого этапа цифровой трансформации. На сегодня выполнено до 30% всех мероприятий первого этапа, рассчитанного на пять лет – в два раза больше, чем планировалось изначально», - подчеркнул Игорь Маковский.

«МРСК Центра» создала 8 цифровых Центров управления сетями и Городских диспетчерских пунктов, откуда в режиме онлайн осуществляется управление электросетевым комплексом регионов и крупных городов. Например, в Белгородской области введена в строй первая в периметре «Россети Центр» цифровая подстанция «Никольское». В Белгороде и Иваново завершены работы по созданию цифровых Контакт-центров.

В Ярославской, Липецкой, Владимирской, Нижегородской и Тверской областях введен в опытную эксплуатацию «Цифровой электромонтер» по учету электроэнергии.

Новые технологии позволяют экономить и на управленческом аппарате. А это – прямая выгода и для потребителей, и для энергокомпаний (тарифы им ограничивает государство, поэтому путь к прибыльности и новым инвестициям – снижение затрат).

Целью цифровизации Игорь Маковский обозначил снижение на 50% индексов средней частоты и продолжительности отключений в сети, сокращение на 30% операционных затрат на 15% капитальных затрат, рост производительности труда и капитализации компаний.

Проблемы и планы

В то же время, отвечая на наш вопрос, Игорь Маковский отметил, что болью для энергетиков остаются вопросы льготного технологического присоединения к электроэнергии, оплаты неиспользуемого потребителями резерва мощности, справедливого распределения перекрестного субсидирования.

Получается так, что потребители заявляют о потребностях в электроэнергии «впрок», а в реальности не используют ее. В итоге энергетики вынуждены содержать существующие и даже строить новые мощности, которые в реальности не будут востребованы.

- На бумаге мы видим дефицит энергомощностей, а по факту имеем подстанции, которые загружены не более, чем на 50 процентов, - отметил Игорь Маковский.

Понятно, что все это провоцирует излишние расходы для энергетиков и для потребителей – ведь затраты включаются в тариф. Поэтому энергетики считают правильным, чтобы потребители платили за те мощности, которые резервируют – это может сдержать ненужные аппетиты.

Говоря о планах на 2020 год, Игорь Маковский подчеркнул, что, прежде всего, «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» нацелены продолжать ускоренную реализацию цифровой трансформации. «В будущем году мы завершим строительство 19 цифровых Центров управления сетями и 4 Цифровых подстанций. Введем в эксплуатацию Главный аналитический центр «Россети Центр», 30 Цифровых РЭС и проект «Цифровой электромонтер» по учету электроэнергии и эксплуатации. Начнем опытную эксплуатацию проекта «Программный метод выявления неучтенных объемов электроэнергии с использованием технологии «Big Data». Таким образом мы практически полностью завершим первый этап цифровой трансформации. Работа на опережение позволит нам в числе первых в отрасли в полной мере воспользоваться ее эффектами», - сказал генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

Не только «цифра»

Игорь Маковский отметил незаменимость специалистов, которые работают «на земле», обслуживая электросети. В эту сферу тоже приходят новые технологии, для нее готовится молодежь. Ничто не заменит честных и умелых рабочих рук, грамотных сотрудников, готовых поддерживать электросети в любых условиях – в жару и холод, во время бурь и ледяных дождей.

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» реализуют программу по обновлению парка техники, которую используют их специалисты в регионах. При этом Игорь Маковский, отвечая на вопрос одного из журналистов, подчеркнул: к примеру, в отношении внедорожников «МРСК Центра» делает выбор в пользу отечественного производителя. Сами энергетики, работающие «в поле», предпочитают русские машины – за их проходимость, удобство в эксплуатации и простоту в ремонте. Так что энергетическая отрасль, используя новейшие технологии, при этом не теряет и лучших традиций, проверенных в реальных условиях России.