О медицинских вертолетах, планшетах для врачей и льготных лекарствах

Сегодня, 24 декабря, директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев рассказал, что принципиально нового произойдет в медицинской сфере уже в следующем году и в ближайшие годы.

- В некоторых регионах России врачи-терапевты ходят к больным с планшетами, в которых содержится вся медицинская информация о пациенте. Когда наш регион к такому придет?

- В этом году мы оснастили планшетами врачей скорой помощи, в идеале все врачи их получат до конца 2025 года. Это будет единая государственная информационно-аналитическая система, чтобы, куда ни поехал гражданин страны, у любого специалиста был доступ к его медицинской документации, возможность видеть всю историю болезни. В следующем году мы ставим задачу сделать электронную карту, архив медицинских документов. Это, прежде всего, удобно: пациент делает рентген, например, в Семибратове, а посмотреть снимок могут сразу же в Соловьевской больнице. Причем в этом информационном поле будут содержаться данные не только по пациентам, но и по врачам, вплоть до того, сколько человек он принял в этот день.

- Не так давно много разговоров ходило о вертолете, который собираются покупать для ярославских медицинских учреждений. Что-то разговоры эти затихли.

- От идеи мы не отказались. Вертолет будет в 2021 году, может быть, даже в следующем. Площадки для него планируем построить у Областной больницы и у Соловьевской. Но нужно понимать, что вертолет – это не панацея, не качественно новый уровень оказания медицинской помощи. Давайте смотреть: ночные вылеты делать не просто, нельзя летать в туман, дождь, снегопад. Нужна площадка для приземления. Пока получим разрешение на вылет, проведем мероприятия против обледенения, долетим, в конце-концов, пройдет часа два. А Ярославская область довольно компактная, нет такого места, куда бы машина скорой из ЦРБ не могла доехать за это время. Вертолет, конечно, удобно, но не нужно думать, что он помогает от всего.

- Кроме приобретения вертолета и выхода в информационное поле, какие еще изменения ждут ярославское здравоохранение?

- В следующем году будет модернизировано все первичное звено медицины, все поликлиники, как детские, так и взрослые, планируем открытие новых ФАПов. Сейчас есть проблема по материально-технической базе, но она копилась десятилетиями и нельзя разом все решить. Все видят, что идут ремонты в больницах, находим внебюджетные источники финансирования, но все и разу делать не получается.

- Не секрет, что в этом году были проблемы со льготными лекарствами. Хочется верить, что в следующем году ситуация не повторится.

- Да, тогда ряд аукционов не состоялся, чтобы не повторить ситуацию, большое количество аукционов на поставку препаратов мы провели уже в этом году. Думаю, что первую половину полугодия мы «закрыли». Но есть проблема во вторичной, и даже третичной перепродаже лекарственных препаратов, когда недобросовестные на руку поставщики ездят по больницам и там скупают товар, который потом выставляют на торги. Надеемся, что в следующем году такого не будет, потому как введена торговая маркировка. Она не позволит перепродавать препараты, которые уже были реализованы.

- Торговая маркировка не убьет ли аптечный бизнес и не выльется ли это в дефицит препаратов как результат сокращения числа аптек?

- Яркий пример: в одном доме работает три аптеки. Если бы аптечный бизнес не был прибыльным, то так много их бы не было.

- Их сейчас переводят на другую систему налогового учета: вместо 6% будут платить 15%.

- Нужно учитывать, что аптека зарабатывает не столько на лекарственных препаратах, сколько на парафармации: шампунях, средствах личной гигиены, вате и прочем. Аптеки пользуются так называемым abcd-анализом, где 20% товара дает 100% выручки. Поэтому, если бы дело было не рентабельно, его бы закрыли. Но это мое личное мнение, я считаю, что торговая маркировка на аптечный бизнес не повлияет.

- Давайте разберем один частный случай, который может касаться многих. В одной из поликлиник есть пациент, который не выходит из дома, но ему нужна помощь хирурга. И этот хирург к нему приходит, но за деньги. Это законно и правильно?

- В корне неправильно. Пишите заявление нам и в прокуратуру, готовы провести проверку. У нас в отрасли работает больше 70 тысяч человек, поэтому хотим мы или нет, человеческий фактор есть, за каждым уследит физически невозможно. Эту ситуацию необходимо разобрать и довести дело до конца. Чтобы видели другие врачи, и им неповадно было.

- Как тогда быть пациентам, которые лишены возможности выйти из дома, но нуждаются в помощи разного рода специалистов?

- В этом году мы создали выездную бесплатную паллиативную помощь, как взрослую, так и детскую. Есть группа надомных пациентов, к которым медики приезжают сами.

- И как попасть в эту надомную группу?

- У каждого врача-терапевта есть свой участок: у взрослого он на 1300-1950 человек, у детского – на 300-850. Терапевт знает, кто относится к здоровой группе, кому сейчас необходима диспансеризация, есть группа ветеранов войны, кто входит в группу надомную. Врач должен их посещать, потому что именно он отвечает за все осложнения, за количество вызовов скорой помощи. Если она приезжает часто, значит участковый не дорабатывает. К надомным пациентам приходят узкие специалисты: хирург, кардиолог, невропатолог и другие по мере необходимости. И это все – бесплатно.

- Раз заговорили о врачах. Есть ли в регионе дефицит медицинских кадров?

- Если говорить в целом по отрасли, то дефицита нет. У нас 43,7 врача на 100 тысяч населения. В Вологде и Иваново – 35 и 37 соответственно. В стационарах есть даже переизбыток врачей, а вот в первичном амбулаторном звене да, недостаток имеется. В том числе и по этой причине мы проводим реорганизацию медучреждений, их объединение, чтобы главный врач, в рамках одного юридического лица имел возможность врача из стационара направить на прием пациентов.

- По каким причинам медики плохо идут в первичное звено?

- Из-за интенсивности работы, это основная причина. Поток пациентов идет с утра до вечера, каждые 15-20 минут новый человек, нагрузка очень большая. В этом году в федеральном фонде медицинского страхования предусмотрена субсидия для таких врачей, кроме того, с 1 января меняется система оплаты труда у медиков, которые работают в первичном звене. Мы считаем, что они должны зарабатывать больше. Думаю, когда повышение произойдет, получится закрыть разговоры о дефиците кадров.

- В процессе работы, врачи имеют возможность повышать свою квалификацию?

- Хороший врач учится всю жизнь. Он подтверждает свои сертификаты, ученые степени. Но все зависит от врача, насколько он хочет развиваться, учиться.