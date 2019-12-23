Жители Мышкина написали письмо Президенту России

Жители Мышкина написали письмо Президенту РФ Владимиру Путину и пригласили его на празднование Дня города и юбилейного Фестиваля мыши, который пройдет 11 июля следующего года. А так как наступающий год по восточному календарю является годом Мыши (Крысы), попросили главу государства сделать Мышкин туристической столицей России в 2020 году.

- Наш город один из самых маленьких в Ярославской области, а может и во всей России – 6 тысяч жителей. Расположен на 6 холмах и 6 ручьях: на один холм всего обогнала нас Москва-матушка. В Мышкине 37 улиц и переулков, 3 площади, в том числе своя Красная площадь, 2 собора, 3 часовни. Все остальное у нас по одному: одна школа, одна больница, один Дворец культуры, одна маршрутка, одна баня и один фонтан. Вот такое «государство» и такая провинциальная столица музеев, фестивалей и спорта, вполне отвечающая своему имени, - пишут Президенту мышкинцы.

В послании горожане рассказали историю создания музея Мыши, кстати, единственного в мире и похвастались: в их городе на каждого местного жителя приходится 20 туристов, а в Париже – только 16.

- Главным событием остается Фестиваль Мыши. Он дает возможность заявлять о маленьком городке Мышкине, как о месте оригинальных творческих действий и осуществлять диалог с другими фестивальными, культурными центрами России, - рассказывают авторы письма. – Мышкин – это хрестоматийный пример развития туризма в малых городах России. Все, что делается и будет сделано, в первую очередь, зависит от людей. Недаром все, кто приезжает в наш город, отмечают неповторимую ауру, которую и создают мышкинцы.

Приглашая Владимира Путина в гости, авторы письма выразили надежду, что эта неповторимая аура оставит незабываемые впечатления от посещения уютного волжского города.

Послание подписали 75 человек.