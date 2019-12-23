2019-12-23T16:17:56+03:00
Общество

Не спалось? Мишки из Ярославского зоопарка побили собственный рекорд по бессоннице

Косолапые братья впервые за свою жизнь отправились в берлоги в конце дождливого декабря [ВИДЕО]
Екатерина РЯБЦЕВА
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Мишки уже плохо едят и ходят сонныеМишки уже плохо едят и ходят сонныеФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Что же ты, глупышка, не спишь?

Сегодня, 23 декабря, ярославские бурые братья Ума и Топа сегодня наконец-то отравились спать. В этом году они поставили абсолютный рекорд по бессоннице: за последние 11 лет это самый поздний уход на зимний сон. Он связан с аномальными погодными условиями.

К слову, в прошлом году медведи отдыхали уже с 26 ноября, а в документах зоопарка до этого года было зафиксирована дата поздней спячки – 3 декабря.

Чтобы это случилось, сотрудникам зоопарка пришлось немало потрудиться: подготовить берлоги и откормить мишек. В августе косолапым увеличили рацион на 30%. Это называется «нажировка». С октября начали его уменьшать, и мишки стали голодать. Тогда количество еды снова прибавили, и произошел активный набор веса – аж на 40 килограммов у каждого животного. Накопленный жир поможет им без проблем для здоровья пережить зимовку.

Зачем медведям спать

В дикой природе в зимнее время года они не могут найти себе пищу, поэтому организм косолапого настроен на сезонную спячку.

В зоопарке вместе с медведями должны уходить на зимний сон енотовидные собаки, еноты-полоскуны и сурки, но сейчас отдыхает только сурок. Енотовидным собакам и енотам пока комфортно при такой погоде. Они лишь ненадолго засыпают в самые лютые морозы.

Чем есть полакомиться?

Бурые едят два раза в день, а их порции – это около 20 литров каши, картошки, овощей, мяса и рыбы. Из круп мишки обожают геркулес, пшено и ячку. На завтрак хищные млекопитающие предпочитают простую еду – хлеб и яблоки.

Перед зимним сном они почти перестают питаться, а во время спячки только пьют воду.

– У медведей во сне температура тела падает всего на 4 градуса. Они не в коматозе, а просто в полусонном состоянии, – рассказала заведующая отделом хищных млекопитающих Мария Еремеева. – Мы следим за их состоянием: в вольерах есть камеры. И если воды или снега там нет, это значит, что косолапые просыпались.

Если тепло наступит с опозданием, как зима в этом году, то животные начнут бодрствовать в апреле ими мае.

С волками жить – корм не делить

Ярославские мишки уже десять лет живут в одном вольере с волками и… неплохо ладят. У них разная кормовая база, и делить животным нечего. Но в природе медведь может легко завалить волка.

– Случались стычки, когда посетили что-то кидали через вольер, – вспоминает Мария.

Подстелили соломки

Спят мишки в импровизированных берлогах внутри вольера. Сотрудники зоопарка накидали на пол опилок, сделали основу из сосновых и еловых веток, положили солому, а сверху – щепу.

Каждый медведь знает свое место для сна, и, если один из косолапых зайдет в чужую берлогу, то второй будет стоять и ждать, пока помещение не освободится от бурого сожителя.

– Животные спокойно заходят и из подготовленных нами материалов готовят лежанку – каждый своим способом, – делятся сотрудники зоопарка.

Спокойной ночи, мишки! Увидимся весной…

Из-за ненаступившей зимы медведи в Ярославском зоопарке не могут уснуть.Екатерина РЯБЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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