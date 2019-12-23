В Ярославской области начал работу комплекс по дроблению отходов на полигоне «Скоково»

На полигоне «Скоково» запущен комплекс по дроблению отходов, который значительно сократит объемы мусора, подлежащие захоронению.

– Ярославская область одной из первых включилась в процесс создания современной системы обращения с отходами и продолжает активно двигаться в этом направлении, – отметил директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков. – Запуск мусородробильного комплекса – важный этап работы по повышению экологической безопасности региона, которая ведется в целях реализации новой экологической политики, инициированной губернатором Дмитрием Мироновым и нацпроекта «Экология».

Комплекс создан в рамках соглашения между правительством области и министерством природных ресурсов РФ за счет субсидии из средств экосбора – неналоговой выплаты, вносимой производителями и импортерами товаров. Общая стоимость объекта – 52,5 миллиона рублей.

– На комплексе будут перерабатывать отходы, которые поступают на полигон после сноса старых сооружений, а также автомобильные шины, – пояснил генеральный директор АО «Скоково» Константин Симонов. – Полученные фракции используются в дальнейшем: кирпичная крошка – для подсыпки дорожного полотна, резиновая – для изготовления уличных покрытий и как добавка к асфальтовой смеси.

За последнее время на полигоне «Скоково» под контролем регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования также выполнено ограждение территории, сделаны дороги, заменены автомобильные весы, обновлено оборудование радиационного контроля. Закуплены двухканальный пороговый сигнализатор, 12 единиц спецтехники, в основном отечественного производства. Кроме того, установлена система видеонаблюдения.

В конце ноября заключен договор на закупку и оборудование станции для очистки фильтрата, идет подготовка площадки для нее.

Также в регионе в рамках новой экологической политики продолжается формирование инфраструктуры по сортировке отходов. Успешно работает ЗАО «Чистый город», куда поступает 100 процентов мусора из Ярославля и нескольких районов области. В 2020 году планируется увеличить производственную мощность компании до 300 тысяч тонн в год и открыть отдельную линию для сортировки раздельно собранных фракций.

В Угличском районе также создан сортировочный комплекс, на который в настоящее время оформляется разрешительная документация.

– В последние два года в регионе правительством области шаг за шагом успешно реализуются проекты по совершенствованию системы обращения с отходами. И очень важно, что процесс максимально прозрачен для общественности, – отметила член регионального отделения ОНФ и общественного совета при региональном департаменте окружающей среды и природопользования Татьяна Бородина. – Ведь параллельно с созданием новой инфраструктуры необходимо и формирование у населения нового отношения к мусору – как к сырью для вторичной переработки.