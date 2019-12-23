2019-12-23T12:33:29+03:00
Общество

ГИБДД предъявило претензии мэрии Ярославля за ямы на дорогах и отсутствие освещения

Ситуацию обсудили на последнем в этом году общегородском совещании
Полина Вачнадзе
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Ямочный ремонт запланирован на первое полугодие.Ямочный ремонт запланирован на первое полугодие.Фото: Артем ЛЕНЦ
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После традиционного отчета о проделанной работе в сфере дорожного строительства, слово взял представитель ГИБДД, у которого накопилось немало вопросов к департаменту городского хозяйства, а конкретно к исполняющему обязанности директора Ярославу Овчарову.

- На Тутаевском шоссе мы договорились, что подрядчик с помощью мэрии заделает ямы, но на данный момент никакой работы не проведено. Та же ситуация на улицах Бабича, Волгоградской и Ленинградском проспекте: частично залито асфальтом, а все остальное оставлено как есть. Хотелось бы услышать, как будет вестись работа пока у нас положительные температуры, - поинтересовался сотрудник Госавтоинспекции.

По словам Ярослава Овчарова, работы идут сейчас и будут продолжены в следующем году. Ямочный ремонт запланирован на первое полугодие – литой асфальт позволяет работать и при минусовых температурах.

- Эти замечания я попрошу в наш адрес продублировать, с Агентством по муниципальному заказу мы на этой неделе отработаем эти адреса, - пояснил и.о. директора ДГХ.

Встал вопрос и по поводу освещения дорог.

- Каждый день мы фиксируем факты не горящих светильников. На Промышленном шоссе было ДТП, наезд на пешехода. Не горит Промышленное шоссе, начиная от Добрынинского моста и заканчивая развязкой на Юбилейной, - привел пример представитель ГИБДД.

«Работы ведутся» - был ответ.

- По районам города работают порядка четырех бригад. Списки составляются ежедневно, задания выдаются и проверяются. На Промышленное шоссе сегодня поедем и посмотрим, - ответил Овчаров.

- Уже не первую неделю. Что здесь уточнять? Вся информация у вас есть. Там наезды на пешеходов, общественный транспорт там идет, - вступил в полемику сотрудник ГИБДД.

- Поедем – посмотрим,- ответ Ярослава Овчарова.

Тут в дискуссию вступил мэр Ярославля Владимир Волков:

- Ярослав Владимирович, если направляют, то почему не реагируете? Если предупреждены по этим ямам, почему до сих пор не заделали? Лично возьмите на контроль. У нас погодные условия до конца года позволяют все это выполнить. У вас неделя, чтобы исправить.

Прокомментировал глава города и ситуацию с освещением дорог и улиц:

- С подрядной организацией, с которой в этом году работали, контракт заканчивается. Хотелось бы, чтобы на торги выходили крупные компании, а не мелкие, у которых ресурсов и возможностей нет. Ежедневно устраняем все нарушения, связанные с обрывами сетей энергоснабжения. Есть случаи, когда провода рвутся по собственным весом.

Модернизация системы освещения города – в планах на следующий год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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