2019-12-20T16:40:45+03:00
Общество

Дмитрий Миронов принял участие в закладке капсулы на месте строительства новой школы в Ярославле

Это второе в регионе учебное заведение, строительство которого началось в этом году
Мария СОКОЛОВА
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Внутрь капсулы времени поместили послание потомкам.Внутрь капсулы времени поместили послание потомкам.Фото: Правительство Ярославской области
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В церемонии состоявшейся сегодня, 20 декабря, на улице Чернопрудной приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, мэр областного центра Владимир Волков, руководство компании-подрядчика, местные жители. В капсулу времени поместили послание потомкам.

Новая школа очень нужна семьям, приобретающим квартиры в микрорайоне Сокол, – сказал Дмитрий Миронов. – Сейчас он активно застраивается, поэтому неподалеку предусмотрено также строительство детской поликлиники. Я надеюсь, что подрядчик, выигравший конкурс и заключивший муниципальный контракт, сразу войдет в график и сдаст объект в соответствии с ним в 2021 году. Мы должны сделать максимум для того, чтобы наши дети учились в комфортных условиях, получали знания, отвечающие современным вызовам, и приобретали профессии, которые сделают Ярославскую область одним из лучших регионов страны.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Здание школы будет разноэтажным, выделена секция для начальных классов. Спроектированы 30 учебных кабинетов, актовый и два спортивных зала, мастерские, столовая на 400 мест, медицинский блок, библиотека и рекреационные зоны. Кроме того, на улице обустроят баскетбольную и волейбольную площадки, футбольное поле, круговую беговую дорожку и место для занятий гимнастикой.

— Таких объектов в городе не строилось несколько десятилетий, – отметил Владимир Волков. – Постараемся приложить силы, чтобы ребята пошли в новую школу в 2021 году. Также по нацпроектам в Ярославле сейчас строятся ясли и детские сады.

В рамках нацпроекта «Образование» возводится школа на 786 мест в городе Рыбинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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