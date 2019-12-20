Дмитрий Миронов принял участие в закладке капсулы на месте строительства новой школы в Ярославле

В церемонии состоявшейся сегодня, 20 декабря, на улице Чернопрудной приняли участие губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, мэр областного центра Владимир Волков, руководство компании-подрядчика, местные жители. В капсулу времени поместили послание потомкам.

– Новая школа очень нужна семьям, приобретающим квартиры в микрорайоне Сокол, – сказал Дмитрий Миронов. – Сейчас он активно застраивается, поэтому неподалеку предусмотрено также строительство детской поликлиники. Я надеюсь, что подрядчик, выигравший конкурс и заключивший муниципальный контракт, сразу войдет в график и сдаст объект в соответствии с ним в 2021 году. Мы должны сделать максимум для того, чтобы наши дети учились в комфортных условиях, получали знания, отвечающие современным вызовам, и приобретали профессии, которые сделают Ярославскую область одним из лучших регионов страны.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Здание школы будет разноэтажным, выделена секция для начальных классов. Спроектированы 30 учебных кабинетов, актовый и два спортивных зала, мастерские, столовая на 400 мест, медицинский блок, библиотека и рекреационные зоны. Кроме того, на улице обустроят баскетбольную и волейбольную площадки, футбольное поле, круговую беговую дорожку и место для занятий гимнастикой.

— Таких объектов в городе не строилось несколько десятилетий, – отметил Владимир Волков. – Постараемся приложить силы, чтобы ребята пошли в новую школу в 2021 году. Также по нацпроектам в Ярославле сейчас строятся ясли и детские сады.

В рамках нацпроекта «Образование» возводится школа на 786 мест в городе Рыбинске.