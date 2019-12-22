2019-12-22T12:13:19+03:00
Общество

Воз и ныне там. На Осташинском кладбище в Ярославле по-прежнему грязевое месиво

Которое пока замерзло
Полина Вачнадзе
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Люди немалые деньги платят за места на кладбище. ФОТО: Елена Иванова "Жесть Ярославля" ВКонтактеЛюди немалые деньги платят за места на кладбище. ФОТО: Елена Иванова "Жесть Ярославля" ВКонтакте
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Время идет, а на новом секторе Осташинского кладбища все без изменений. О том, что к могилам не пройти даже в резиновых сапогах, КП-Ярославль писала еще в октябре. Местные власти вместе с подрядчиком провели на кладбище выездное совещание,

подрядчик пообещал сделать проход к захоронениям из асфальтовой крошки или щебня. Срок выполнения работ был установлен на конец октября. Заканчивается декабрь, воз и ныне там.

- Вот такая жесть происходит на Осташинском кладбище в новом секторе. Сектор начали захоранивать с 2018 года, а дорогу к нему до сих пор не сделали. На днях ездили навещать покойного родственника, машину оставили в поле, а дальше пошли пешком. Хорошо, что на наше счастье подморозило, а то в такой грязище и сапоги бы не спасли. Между могил набросаны доски, чтоб хоть как-то передвигаться. Это просто не описать, что там творится!

Представила, как к этим могилам добираются пожилые люди... Это вообще ужас конечно, - написала вчера в группе "Жесть Ярославля" участник группы Елена Иванова. - Почему такое отношение к захоронениям? Ведь люди немалые деньги платят за места на кладбище, а в итоге не могут прийти на могилу к своему родственнику или другу.

По словам другой участницы группы Татьяны Знающевой, вопрос пытаются решить, но дело стопорится на подрядчиках.

- По этому вопросу у меня была встреча прямо на кладбище с Бадаевым (Ринат Бадаев, заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства - прим.авт.), он меня пригласил, потому что я тоже ругала его и всех, кто причастен. Приехали 10 декабря и заказчики и подрядчики. Первый подрядчик их подвел,обещал и не сделал. Местность

заболочена, прорыли канавы и проложили трубы для отведения воды, дорогу сделают весной. Сейчас из-за того, что расчищается площади для новых секторов, все и перерыто. Стараются, но не все так быстро. Я и Бадаев договорились встретится на следующей

неделе, посмотреть,как ведутся работы.

Ярославна предлагает всем желающим присоединиться к ней и вместе поехать на кладбище, посмотреть, что там делается и высказать свои претензии тем, кто виноват.

КП-Ярославль, вс вою очередь, тоже будет следить за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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