В Ростове Великом после реконструкции открыли Соборную площадь

Сегодня утром в Ростове в торжественной обстановке прошло открытие Соборной площади после масштабной реконструкции, которая длилась около года. Ростов стал одним из городов-победителей Всероссийского конкурса Министерства строительства по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Гранд на преобразования составил 50 миллионов рублей.

Там, где раньше была стоянка для экскурсионных автобусов, теперь - многофункциональная площадка с местами для отдыха и зелеными зонами. Площадь разбили на аллеи, кленовые и липовые, а также установили новые фонари. Появилась и зона общественного питания. В будущем на этой территории собираются организовывать праздники, концерты, фестивали и другие массовые мероприятия. Правда, туристам от автобусов до Кремля теперь придется несколько сот метров идти пешком, но зато по новой плитке. Кроме того, эта прогулка даст возможность полюбоваться другими красотами древнего города, а не четко следовать программе гида.

- Перед подрядчиком была поставлена задача сохранить при реконструкции историческую уникальность Соборной площади. И очень приятно, что задуманное осуществилось. Жители и гости города получили прекрасное место для прогулок, в котором совмещена история и новое видение, - отметил заместитель председателя правительства региона Виктор Неженец.

Мероприятие продолжилось концертом колокольных звонов Успенского собора, а также интерактивной концертно-развлекательной программой с участием ростовских творческих коллективов.

- Соборная площадь – это сердце Ростова Великого. Это место, которое испокон веку притягивает как местных жителей, так и туристов. И я очень рад, что она так преобразилась. Была проведена большая работа по обустройству ливневой канализации, вымощены тротуары и пешеходные дорожки, установлены светильники и малые архитектурные формы, высажены деревья и кустарники, - отметил в своих социальных сетях председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов.