Эксперты дали ярославцам совет, как распорядиться деньгами перед новогодними праздниками

Новый год и Рождество всегда связаны с хлопотами. Хлопотами приятными, но весьма ощутимыми для кошелька. Родных и друзей много, а вот денег - не очень. Что сделать, чтобы не провалиться в финансовую яму после новогодних праздников, рассказали эксперты финансового рынка региона – специалисты ярославского отделения Центробанка.

- Если в декабре вас ждет годовая премия, не тратьте ее всю на новогодний стол и подарки. Отложите часть денег. Так вы сможете создать себе финансовую подушку безопасности или начать копить на какую-то крупную покупку. Лучшая копилка — банковский вклад: проценты по вкладу защитят деньги от инфляции. Доход по вкладу гарантирован, но он невелик. Больший доход может принести инвестирование. Но не забывайте, что инвестиции — это всегда риск: можно заработать, а можно и потерять деньги. В отличие от банковских вкладов, инвестиции не застрахованы государством. Заметим также, банки часто выступают агентами страховых компаний, предлагая клиентам, к примеру, инвестиционное страхование жизни. При продаже этого продукта нам обязаны досконально объяснить все условия, чтобы с нашей стороны это был

осознанный выбор.

- Если имеющиеся в вашем распоряжении средства не покрывают предпразничных расходов, можно взять деньги в долг у банка. Для оформления кредита потребуется пакет документов с подтверждением вашего дохода. Это утомительно, но и процент по кредиту будет невысок относительно других вариантов. Кредитная карта – хороший способ дополнительного электронного кошелька, но стоит заранее уточнить продолжительность беспроцентного периода и начало его отсчета, и не забывать вовремя вносить деньги обратно. Еще момент: по кредитке не стоит снимать наличные, в большинстве случаев за эту операцию банком предусмотрена комиссия. И, наконец, займ в микрофинансовой организации (МФО) – самый быстрый вариант получения заемных денег. Размер максимальной процентной ставки с июля этого года ограничен 1% в день (или 365% годовых). Правило такое: в МФО берем небольшую сумму с реальной перспективой быстрого погашения. В противном случае последствия долговых обязательств могут

оказаться слишком тяжелыми.

- Оцените свои возможности по выполнению кредитных обязательств, прежде чем идти за

кредитом или займом. В этом году введен обязательный расчет Показателя долговой нагрузки для заемщиков, претендующих на кредит или заем свыше 10 тысяч рублей. От величины вашего ПДН во многом будет зависеть решение банка или МФО: предоставлять ли вам кредит/заем и на каких условиях. Свой ПДН вы можете посчитать и сами: сложите все свои ежемесячные кредитные выплаты, разделите на величину дохода в месяц и умножьте на 100%. Если ваш ПДН 50 и более процентов, ваша долговая нагрузка высокая! Стоит воздержаться от новых кредитов, дабы не «попасть в долговую яму».

- Тем, у кого есть ипотека, советуем помнить, что в этом году введен инструмент ипотечных каникул. Если ваши расходы сократились, то банк может поставить вашу ипотеку «на паузу», то есть даст время на решение временных финансовых проблем. Тем, кто только думает оформить ипотеку, напомним: новый механизм финансирования первичного жилья (через счета эскроу) убережет дольщиков от статуса «обманутых», новый закон встал на их защиту.

- В новый год не стоит входить со старыми долгами. Может быть, погасить все кредиты и не удастся, но уменьшить выплаты вполне реально. Например, можно попробовать

рефинансировать кредиты. Также стоит проверить свою кредитную историю. Так вы будете точно знать, не осталось ли у вас каких-то случайно непогашенных задолженностей.

- Убедитесь, что используете все возможности своей банковской карты. Проверьте, начисляется ли процент на остаток, есть ли кешбэк или бонусные баллы за покупки. Возможно, стоит поменять категории покупок для получения кешбэка на те, которые для вас более актуальны. Или вообще завести более выгодную карту другого банка.

- И последний совет. Постоянно повышайте свою финансовую грамотность и уровень финансовой ответственности.