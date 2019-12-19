Мечты сбываются. Дед Мороз из Великого Устюга исполнил заветные мечты маленьких ярославцев

На днях самый главный Дед Мороз страны приезжал в Ярославль, чтобы осуществить мечты детей и взрослых, которые, несмотря на все трудности их жизни, продолжают верить в чудеса и надеяться на лучшее.

В нашем городе зимний волшебник и его помощник, актер, чемпион мира по смешанным боевым искусствам Олег Тактаров, встретились с шестилетним Егором Кудряшовым. Несмотря на свой юный возраст, ребенок уже хорошо знает, что такое тяжелая болезнь. У него разрушается тазобедренный сустав и вот уже два года, как врачи запретили Егору ходить. Единственное средство передвижения – инвалидное кресло. А мечта у Егора была красивая. Почему была? Потому что Дед Мороз ее исполнил! Маленький ярославец очень хотел поплавать с дельфинами, а Новый год для того и существует, чтобы исполнялись все заветные желания. Исполнилось оно и у Егора. Еще зимний волшебник и спонсоры благотворительной акции подарили мальчику костыли, чтобы он мог свободно передвигаться и не бояться упасть.

Познакомился Дед Мороз и с 7-летним Ваней. У него синдром Дауна, но, несмотря на болезнь, мальчик – постоянный посетитель библиотека. Он любит приходить в это тихое место, перебирать книги, расставлять их по местам. Любимая сказки Ивана – «Доктор Айболит» и однажды ребенок даже сыграл этого персонажа в спектакле. К Деду Морозу Ваня пришел при полном параде, точнее, в полной боевой готовности: на коне, в доспехах настоящего богатыря, ведь он всегда готов встать на защиту своей семьи. Гость из Великого Устюга был покорен находчивостью Вани и вручил ему немало интересных подарков.

Думала ли 8-летняя Вика Мягкова, что ее мечта – стать другом Деда Мороза – сбудется? Не думала, но продолжала мечтать и верить. А, говорят, под Новый год, что ни пожелается… Произошло и сбылось! И встреча с зимним волшебником в очередной раз это доказала. У Вики ДЦП, но страшное заболевание не мешает девочке вести активный образ жизни, ходить в обычную школу, рисовать стенгазеты, бегать на переменах с одноклассниками.

С большим мешком подарком, а как иначе, пришел Дед Мороз в гости к воспитанникам Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната №6, навестил ребят из Ярославской региональной общественной организации инвалидов «Лицом к миру», встретился с подопечными Детского дома музыкально-художественного воспитания им.Н.Винокуровой.

Всех ярославцев Дед Мороз из Великого Устюга поздравил с наступающим праздником на Советской площади.

Путешествия Деда Мороза с НТВ по городам России продолжаются уже четвертый год. Волшебники принесли радость детям из Красноярска, Томска, Кемерова, Барнаула, Новосибирска, Тюмени, Саратова, Вологды и других населенных пунктов нашей страны. Вместе с Дедушкой к ребятам приезжают известные журналисты и ведущие, навещают ребят из детских домов, пациентов больниц, приходят в гости к семьям. Попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

Чтобы исполнились все заветные желания российской ребятни, запущена акция #ЯДЕДМОРОЗ: каждый, кто к ней присоединится, может стать добрым волшебником и сделать так, чтобы подарки были получены.