2019-12-19T10:56:02+03:00
Политика

Ярославской области в текущем году выделено более 650 миллионов рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение»

Директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев доложил, что к настоящему времени все поставленные на 2019-й задачи практически полностью решены
Мария СОКОЛОВА
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К 2024 году в регионе хотят достичь снижения смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения.К 2024 году в регионе хотят достичь снижения смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения.Фото: Правительство Ярославской области
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Одной из главных тем заседания регионального комитета по национальным проектам, которое провел вчера, 18 декабря, губернатор Дмитрий Миронов, стала реализация в регионе национального проекта «Здравоохранение».

– Хотел бы уделить особое внимание региональному проекту «Развитие детского здравоохранения». Что удалось сделать в этом году: усилены материально-техническая база медицинских организаций, профилактическая работа, – отчитался Руслан Саитгареев. – Так, увеличен охват профосмотрами подростков 15 – 17 лет, на более ранний диспансерный учет взяты дети с распространенными патологиями: заболеваниями глаз, желудка и кишечника, изменениями осанки. Кроме того, приобретено 35 единиц нового медицинского оборудования в 10 медорганизаций. В областной детской клинической больнице выполнили капитальный ремонт помещений в здании консультативно-диагностического центра для размещения МРТ. Тяжелая техника уже привезена и монтируется.

Одно из ключевых направлений национального проекта, реализуемого на территории региона профильным департаментом, – борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смертности населения. Усилия в этом году были направлены на дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений. Закуплено оборудование для диагностики и лечения острой сердечно-сосудистой патологии и ранней медицинской реабилитации.

К 2024 году мы хотим достичь снижения смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения, и это реально, – отметил директор регионального департамента здравоохранения и фармации. – Благодаря серьезной финансовой поддержке федерального бюджета уже ввели в эксплуатацию навигационную стереотаксическую установку, ангиографический комплекс в областной больнице. Но новая техника без профессионалов в своем деле ничто. Поэтому еще одна ключевая задача – обеспечить медицинские организации кадрами.

В правительстве области уточнили, что на целевое обучение по программам специалитета зачислено 64 человека, по программам ординатуры – 36. Кроме того, проведена первичная аккредитация 259 специалистов со средним медицинским образованием. Кроме того, для перевода лечебных учреждений на электронный документооборот проведены закупки компьютерного, серверного и сетевого оборудования, увеличены мощности центра обработки данных. Доработан функционал регионального сегмента единой государственной информационной системы, который позволяет автоматизировать передачу направлений в учреждения медико-социальной экспертизы, обеспечивает предоставление информации об оказанных медицинских услугах в личном кабинете пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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