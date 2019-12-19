Ярославской области в текущем году выделено более 650 миллионов рублей на реализацию нацпроекта «Здравоохранение»

Одной из главных тем заседания регионального комитета по национальным проектам, которое провел вчера, 18 декабря, губернатор Дмитрий Миронов, стала реализация в регионе национального проекта «Здравоохранение».

– Хотел бы уделить особое внимание региональному проекту «Развитие детского здравоохранения». Что удалось сделать в этом году: усилены материально-техническая база медицинских организаций, профилактическая работа, – отчитался Руслан Саитгареев. – Так, увеличен охват профосмотрами подростков 15 – 17 лет, на более ранний диспансерный учет взяты дети с распространенными патологиями: заболеваниями глаз, желудка и кишечника, изменениями осанки. Кроме того, приобретено 35 единиц нового медицинского оборудования в 10 медорганизаций. В областной детской клинической больнице выполнили капитальный ремонт помещений в здании консультативно-диагностического центра для размещения МРТ. Тяжелая техника уже привезена и монтируется.

Одно из ключевых направлений национального проекта, реализуемого на территории региона профильным департаментом, – борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смертности населения. Усилия в этом году были направлены на дооснащение регионального сосудистого центра и первичных сосудистых отделений. Закуплено оборудование для диагностики и лечения острой сердечно-сосудистой патологии и ранней медицинской реабилитации.

– К 2024 году мы хотим достичь снижения смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч населения, и это реально, – отметил директор регионального департамента здравоохранения и фармации. – Благодаря серьезной финансовой поддержке федерального бюджета уже ввели в эксплуатацию навигационную стереотаксическую установку, ангиографический комплекс в областной больнице. Но новая техника без профессионалов в своем деле ничто. Поэтому еще одна ключевая задача – обеспечить медицинские организации кадрами.

В правительстве области уточнили, что на целевое обучение по программам специалитета зачислено 64 человека, по программам ординатуры – 36. Кроме того, проведена первичная аккредитация 259 специалистов со средним медицинским образованием. Кроме того, для перевода лечебных учреждений на электронный документооборот проведены закупки компьютерного, серверного и сетевого оборудования, увеличены мощности центра обработки данных. Доработан функционал регионального сегмента единой государственной информационной системы, который позволяет автоматизировать передачу направлений в учреждения медико-социальной экспертизы, обеспечивает предоставление информации об оказанных медицинских услугах в личном кабинете пациента.