Более 310 миллионов рублей выделено Ярославской области на реализацию нацпроекта по поддержке предпринимательства

На реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» региона в этом году из федерального бюджета выделено 313,5 миллиона рублей. Средства направлены на четыре региональных проекта.

Ход их выполнения рассмотрели вчера, 18 декабря, на расширенном заседании проектного комитета, которое провел губернатор Дмитрий Миронов.

– Задачи, которые были поставлены перед регионом на 2019 год в рамках нацпроекта, выполнены практически в полном объеме, – доложил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев. – В 2020 году будут сохранены все существующие меры поддержки предпринимателей и введены дополнительные для тех, кто занимается социально значимыми видами деятельности.

Одно из важнейших направлений нацпроекта – оказание финансовой поддержки предпринимателям. Фонд поддержки МСП предоставляет поручительства по банковским кредитам, а также микрозаймы по льготным ставкам 7,5 процента. В 2019 году максимальный размер микрозайма увеличен с 3 до 5 миллионов рублей, а размер единовременно предоставляемого поручительства по финансовым обязательствам предпринимателя – до 25 миллионов. По итогам 2019 года объем гарантийной поддержки составил 270 миллионов рублей, а активный портфель микрозаймов – 239 единицы. Региональная лизинговая компания заключила с субъектами индивидуального и малого предпринимательства договоры на 1,67 миллиарда рублей.

В числе приоритетов нацпроекта, реализуемого на территории региона органами исполнительной власти области, также поддержка экспортно ориентированных организаций МСП. На эти цели было выделено 55 миллионов рублей. Предприниматели получали поддержку при прохождении сертификации для выхода на внешние рынки, регистрации товарных знаков, создании сайтов на иностранных языках, бесплатно размещали информацию о продукции на электронных торговых площадках. Бизнесменам помогали переводить материалы на иностранные языки, оказывали другие виды помощи.

Правительство области уточнило - в центре комплексной поддержки «Мой бизнес» в режиме одного окна предприниматели могут получить все действующие меры поддержки, государственные, муниципальные, банковские, страховые и другие виды услуг. Обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности в этом году прошли 1175 человек. Создано 93 субъекта малого и среднего предпринимательства.

По информации областного правительства в соответствии с нацпроектом к 2024 году региону необходимо увеличить численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 215 тысяч человек и повысить долю малого и среднего предпринимательства в ВРП до 32,5 процента. В 2017 году доля составляла 21,6 процента, на сегодняшний момент в сфере МСП трудятся 177,8 тысячи человек. На реализацию нацпроекта по МСП в 2019 – 2024 годах из федерального бюджета будет предоставлено около полутора миллиардов рублей.