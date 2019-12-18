Дмитрий Миронов: «Важно учесть как положительный, так и отрицательный опыт, полученный в первый год реализации нацпроектов»

Их рассмотрели на заседании регионального проектного комитета, которое провел губернатор региона Дмитрий Миронов.

– Реализация проектов только началась, впереди еще пять лет. И важно учесть полученный в этом году опыт – как положительный, так и отрицательный, – сказал Дмитрий Миронов. – Кураторы, руководители и участники проектов, проектные офисы, центры компетенций – все те, кто осознал важность порученной работы, в целом смогли справиться с поставленными задачами. В то же время реализация национальных проектов не всегда проходила по утвержденному графику. Были моменты, когда требовалась консолидация сил всех уровней власти. В ряде случаев приходилось принимать оперативные решения, переходить, что называется, на ручное управление.

Губернатор призвал членов правительства области и руководителей органов исполнительной власти ускорить процесс заключения соглашений о предоставлении региону межбюджетных трансфертов. Если сделать это до 27 декабря, то можно приступить к реализации проектов в следующем году, имея временной задел. Также Дмитрий Миронов отметил важность более тесного сотрудничества с органами местного самоуправления, так как многие мероприятия нацпроектов реализуются на местах, в районах.

– Только благодаря слаженной совместной работе мы сможем решить стратегические задачи, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – По тому, как мы с вами сможем реализовать все намеченное, люди будут судить о нашем вкладе в социально-экономическое развитие области. Людям неинтересны планы или графики, технические нюансы – это все наши с вами вопросы. Жители региона ожидают конкретных результатов.

Об основных итогах нацпроектов рассказала руководитель регионального проектного офиса, заместитель председателя правительства региона Екатерина Троицкая.

– Правительством Ярославской области в декабре 2018 года были разработаны паспорта 51 регионального проекта, – сообщила она. – В 2019 году органы исполнительной власти реализовывали 46 региональных проектов, с 2020-го начнется реализация всех пятидесяти одного. В областном бюджете в 2019 году на эти цели предусмотрено 8,18 миллиарда рублей, из них средства федерального бюджета – 6,04 миллиарда, средства областного бюджета – 2,14 миллиарда. В настоящее время освоено 74 процента общей суммы запланированных средств.

В частности, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» построено четыре стационарных фельдшерско-акушерских пункта и приобретено столько же мобильных ФАПов. 10 детских медучреждений региона получили новое оборудование. Закуплена техника для онкологической больницы, в частности, линейный ускоритель для лучевой терапии онкобольных. В областную больницу поступили нейронавигационный комплекс, ангиограф, аппараты МРТ и ИВЛ. Кроме того, проведен ремонт в нескольких медучреждениях региона. Закуплено 16 автомобилей скорой помощи.

По нацпроекту «Демография» началось строительство 12 детских садов и яслей на 1270 мест в целом. В социальные центры региона передано 16 автобусов, на которых пожилых людей доставляют в больницы на диспансеризацию. Более двух тысяч представителей старшего поколения вакцинированы от пневмонии. До конца года 812 граждан предпенсионного возраста получат дополнительное профессиональное образование.

В рамках нацпроекта «Образование» на базе градостроительного колледжа в Ярославле начал работу детский технопарк «Кванториум», второй в регионе. В Переславле-Залесском готовится к открытию центр цифрового образования «IT-куб». Ведется строительство школы на улице Тракторной в Рыбинске. В Ярославском колледже индустрии питания создано пять современных мастерских с высокотехнологичным оборудованием.

В рамках нацпроекта «Культура» построен клуб в селе Рождествено Некрасовского района – первый сельский клуб в регионе за последние 20 лет. Новые инструменты получили пять музыкальных школ и Собиновское училище. Обновлено три районных кинозала, создан виртуальный концертный зал в Угличе. Более 130 работников отрасли смогли пройти переобучение.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проводился ремонт тридцати одного участка областных и муниципальных трасс. Их совокупная протяженность – 113 километров. Реконструировано 10 светофорных объектов. Ведется капитальный ремонт Тутаевского шоссе и Добрынинского путепровода в Ярославле.

В целях реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» до конца года будет введено в строй 775 тысяч квадратных метров жилья. Проведено благоустройство 170 территорий – 116 дворов и 54 общественных пространств. Реализованы инициативы победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В Ярославле началось строительство школы на улице Чернопрудной и детской поликлиники на улице Попова.

Также в регионе действуют национальные проекты «Экология», «Производительность труда», «Малое и среднее предпринимательство». В их рамках закуплена лесохозяйственная техника, проведена модернизация очистных сооружений, выделены гранты фермерам, оказана поддержка субъектам МСП, проведены другие мероприятия.