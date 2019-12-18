Расскажи, Снегурочка, как дела?

Добрый семейный праздник не бывает без елки, шампанского, советского кино и Снегурочки с Дедом Морозом. Корреспондент КП-Ярославль приехала на репетицию в Центр детей и юношества, чтобы пообщаться с Катей Харитоновой, которая уже не первый год набрасывает на плечи белую шубку, превращается в добрую волшебницу и выходит к малышам, в чьих сердцах еще теплится вера в рождественские чудеса.

Кате семнадцать. Она учится в десятом классе, пять лет занимается в студии «Луч» в Центре детей и юношества, а в прошлом году хотела поступать в Ярославский колледж культуры на театральное отделение. Но не срослось. Были даже мысли завязать со всем этим, только вот в сентябре снова начались занятия, новые спектакли, роли, костюмы, декорации… Решила остаться.

– Теперь мечтаю после школы учиться в нашем театральном институте и стать настоящей актрисой.

Мы общаемся в кабинете Катиного руководителя – Наталии Бакановой. Тут костюмы, ноутбук, чайник. У нас немного времени – идет репетиция. Я выдернула Снегурочку из зала, чтобы поговорить.

Снегурочкой Катя стала еще в прошлом году. Только не главной – были дублеры.

– Чувствовала какую-то обиду, что я запасная. Когда сыграла первую елку, как будто затянуло, буквально вцепилась в эту роль. Стала работать над образом, чтобы Наталья Николаевна заметила и оценила.

Катя приходила домой и творила волшебство с маленьким братом, чудила, удивляла, прорабатывала роль до мелочей. Ей хотелось сделать Снегурочку доброй и справедливой, веселой, игриво-смешливой и чуткой к чужим тайнам и секретам.

Откуда взялась снежная девочка

Образ девочки Снегурки появился очень давно в народных сказаниях, а позже сказочник Александр Афанасьев обработал и опубликовал его в сборнике «Поэтические воззрения славян на природу». Снегурку слепили старик со старухой, она ожила, а с наступлением весны растаяла.

Через пару лет Александр Островский написал пьесу «Снегурочка», в которой снежная девочка уже предстала как дочь Деда Мороза и Весны-Красны. Так, в конце 19 века образ попал в сценарии рождественских елок и на елочные игрушки.

После революции все религиозные праздники стали под строгим запретом. Туда же попали Новый Год и Рождество. Но в 1935 году ожидание чуда снова вернулось в жизнь советских людей. Новый Год переосмысли как светский праздник. Именно тогда Дед Мороз и Снегурочка вошли в наше сознание, как добрые волшебники, исполняющие желания. Иногда с ними был мальчик Новый Год в голубом костюмчике.

Кстати, канонический Дед Мороз всегда в красной шубе, а Снегурочка в синей, белой или голубой. На роль снежной внучки обычно приглашали светловолосых и голубоглазых студенток театральных вузов.

«А вы настоящая?»

Казалось бы, роль несложная. Танцуй, заводи малышню, зажигай елку. Только праздник в Центре детей и юношества не один, а целых двенадцать. Где взять столько энергии и волшебства? Но у Кати получается.

Спрашиваю про забавные случаи на елках, Снегурочка улыбается и тает.

– После танцев детишки подходят фотографироваться. Одна девочка рассматривала меня удивленно, а потом вдруг спросила: а вы настоящая? Я кивнула, а ее старший брат как дернет меня за косу! Коса слетела – девочка заплакала. Я наклонилась к малышке и сказала, что просто сделала себе стрижку каре, мне так больше нравится. Но Дедушка Мороз может рассердиться, поэтому я прикрепила косу для новогодних праздников. Ребенок поверил, я счастлива.

Канонический Дед Мороз всегда в красной шубе, а Снегурочка в синей, белой или голубой/ФОТО: Наталия Баканова

Плесните колдовства

А еще немного поговорили о чуде. Катя уверена, что сомневаться в существовании Деда Мороза и Снегурочки ребята начинают со школьных лет.

– Появляются другие интересы, и во многих семьях родители тоже не заморачиваются и больше не создают волшебную атмосферу дома. А зря. После третьего класса они уже только делают вид, чтобы не обидеть меня и старого волшебника.

А редакция КП-Ярославль по-прежнему верит в добрую сказку. Чудесам не нужен повод, чтобы прийти к вам. Создайте себе настроение, и тогда духи Рождества залетят в вашу форточку, чтобы разбросать по углам любовь, добро и щепотку волшебства.