Дмитрий Миронов: В сплаве опыта и напора молодости могут родиться прорывные идеи

Наставники - члены правительства

- Стартовал наш новый кадровый проект «Лидеры Ярославии». Он поможет самореализоваться амбициозным, талантливым, энергичным жителям региона, - написал в соцсетях губернатор Ярославской области. - Начать карьерный путь можно с подачи заявки на сайте лидерыярославии.рф. Анкеты принимаются до 27 декабря. Ну а дальше для прошедших отбор начнется обучение в форме тренингов и проектной работы. Наставниками ребят станут члены правительства области и руководители органов исполнительной власти.

У конкурсантов будет возможность принять участие в решении реальных задач региона, а мы получим свежий взгляд на текущие дела. В этом сплаве опыта и напора молодости могут родиться прорывные идеи. По итогам проекта будет отобрано 25 лучших инициатив.

Эта программа для тех молодых людей, которые хотят заявить о себе, оценить свои конкурентные преимущества и продвинуться по карьерной лестнице.

Целевая аудитория проекта - молодежь и граждане в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории Ярославской области. Каждый участник получит помощь в реализации своего проекта, познакомится с потенциальными работодателями и сможет повысить квалификацию в сфере управления.

Для талантливых и думающих

- Проект «Лидеры Ярославии» направлен на поиск талантливых, думающих и энергичных жителей нашего региона, которые в дальнейшем смогут запускать и реализовывать социально значимые инициативы. Мы должны помочь таким людям реализовать себя, дать им дополнительные возможности. «Лидеры Ярославии» - это новые карьерные возможности для молодых ярославцев, - объясняет заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Вера Даргель.

Проект направлен на развитие кадрового, лидерского и управленческого потенциала молодежи. Его участники смогут повысить квалификацию в сфере управления, получить поддержку в реализации авторского проекта, познакомиться с потенциальным работодателем, получить отзыв члена правительства. Мотивационным компонентом для молодых людей станет образовательная программа: управление проектами, решение практических проблемных кейсов, тренинги и коучинг, освоение навыков в сфере управления, а также возможность получить повышение квалификации в одном из самых престижных вузов страны - Российском государственном социальном университете (РГСУ).

Начать карьерный путь можно с подачи заявки на сайте лидерыярославии.рф.Фото: Правительство Ярославской области

Тренд среди молодежи

- Сегодня лидерство и саморазвитие в сфере управления - важный тренд среди молодежи, - уверена Вера. - На всероссийском и региональном уровнях проходят такие конкурсы, как «Лидер XXI века». В Ярославской области поддержка молодых лидеров осуществляется на муниципальном и региональном уровнях - конкурс «Мы - лидеры».

В регионе уже существует большой опыт реализации кадровых программ, представляющих собой систему отбора, подготовки и продвижения социально активных молодых людей.

Так, проект «Молодежное правительство Ярославской области» был направлен на создание условий для взаимодействия с представителями различных государственных структур, общественных объединений, образовательных учреждений и СМИ, кроме того, в его рамках было реализовано немало социально значимых проектов: «Поделись улыбкой», «Диалог поколений», «Любимый город» и другие.

Выпускники программы успешно решают профессиональные задачи в сфере муниципального и государственного управления, законотворчества, социально ориентированного бизнеса, занимают руководящие посты в органах государственной власти. Яркими примерами служат карьеры председателя комитета Ярославской областной думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ольги Хитровой, первого заместителя директора департамента труда и социальной поддержки населения Дмитрия Аминова и самой Веры Даргель, в настоящее время работающей заместителем директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области.

Стать участником легко

Механизм отбора участников проекта состоит из нескольких этапов. Участникам предстоит заполнить анкету на сайте проекта, создать видеообращение с краткой информацией о себе, пройти тестирование и собеседование с наставниками проекта. По результатам собеседования наставники выберут участников в зависимости от своих компетенций, а также с учетом идей и инициатив участника.

В ходе проекта наставник будет оказывать помощь и поддержку в реализации авторского проекта, ставить точечные задачи для развития управленческого потенциала участника, знакомить его с ресурсами и структурой работы правительства области, а также привлекать к решению задач, сбору и анализу информации, участию в совещаниях и встречах по реализуемым компетенциям.

В течение реализации кадрового проекта будут проведены управленческие кейсы: тренинг управленческих решений и деловой коммуникации, тренинговые и интерактивные формы. Планируется, что в ходе проекта будут реализованы 25 лучших из предложенных участниками идей в различных сферах деятельности.

Прием заявок осуществляется на сайте лидерыярославии.рф до 27 декабря 2019 года