В Ярославской области полным ходом идет строительство детсадов и яслей

К 2021 году благодаря введению дополнительных ясельных групп в садах будет создано 1800 мест для детей от полутора до трех лет. Губернатор области Дмитрий Миронов считает, что ярославцам можно смело планировать увеличение семей.

- Увеличение рождаемости - одна из приоритетных государственных целей, и достигнуть ее можно в том числе созданием мест в дошкольных учреждениях для самых маленьких, - написал глава региона на своей странице в соцсети. - В ясли детей берут уже с полутора лет, как раз когда заканчивается выплата декретных пособий, поэтому их строительством мы обеспечиваем условия для пополнения семейных бюджетов, а вместе с этим и желание иметь детей.

Благодаря «Демографии»

В настоящее время в Ярославле началось строительство двух яслей и ведутся подготовительные работы на площадке нового детского сада. Таким образом, сейчас в областном центре на разных стадиях возведения 8 дошкольных учреждений, а в целом по региону - 14.

- Столь активное строительство - наглядный результат действия национального проекта «Демография», - отметил Дмитрий Миронов. - В его рамках строится 12 объектов. С их вводом в эксплуатацию область получит 1270 мест для малышей. А когда завершатся финансируемые за счет области стройки в Пошехонье и во 2-м Брагинском проезде в Ярославле, в садик смогут пойти еще почти 400 детей.

Двое новых яслей в Ярославле появятся на улице Строителей и на проспекте Дзержинского. Каждое здание рассчитано на 90 детей от полутора до трех лет. Садик на 220 мест на улице Губкина будет двухэтажным. В него смогут ходить малыши в возрасте от полутора до семи лет.

- Ой, мы очень ждем окончания строительства этого детсада, - говорит мама двух сыновей - шестимесячного Миши и двухлетнего Саши - Юлия Котова. - Я каждый день, выходя с детьми на прогулку, обязательно прохожу мимо этой стройки: смотрю, как дело двигается. Скорей бы! Детсад даст мне возможность выйти на работу, а мальчишек там многому научат. Вот старший о садике мечтает, говорит, хочет играть с другими детками и танцевать.

Проектами в этих дошкольных учреждениях предусмотрены все необходимые функциональные зоны для занятий и отдыха. А на территории для активных игр будут веранды с детским и спортивным оборудованием. Срок завершения строительства - октябрь-ноябрь 2020 года, что очень радует молодых ярославских родителей.

Строительством яслей и детсадов регион обеспечивает увеличение рождаемостиФото: Правительство Ярославской области

И даже балетный станок

440 маленьких жителей области до конца этого года получат возможность посещать новые ясли, отвечающие всем современным требованиям. Так, трое яслей по нацпроекту были заложены в Рыбинске в прошлом году - самые первые, на улице Солнечной, сейчас уже готовятся к вводу в строй. В этом году начато строительство двух яслей, к возведению еще четырех приступят в скором времени. Завершение этих объектов даст 610 ясельных мест.

А вот детский сад в поселке Михайловском Ярославского района уже достроен. Комплектование групп планируется начать уже в этом месяце.

- Ярославский район ждал этого события почти 5 лет, - отметил Дмитрий Миронов. - Первый подрядчик сбежал, построив только два этажа. Потом были трудности с финансированием. Нам, к счастью, удалось решить все проблемы. Заложили необходимые средства в региональный бюджет, контролировали новую подрядную организацию на всех этапах строительства. Садик будет оснащен всем необходимым, и даже больше: в спортзале установят два сухих бассейна и манеж, а в музыкальном - балетный станок.

Объект будет вторым корпусом уже существующего в Михайловском детсада «Ягодка». Ввод его в эксплуатацию позволит полностью ликвидировать в поселке очередь в дошкольные учреждения и даже обеспечит запас. Здание рассчитано на 140 детей, здесь будет восемь групп. Принять малышей сад сможет, после того как завершится процедура лицензирования.

Большой ремонт

Но не только возведением новых садов решается проблема дошкольного образования в регионе, но и реконструкцией старых зданий. Так, детские сады Угличского района отремонтированы за счет средств губернаторского гранта «Рейтинг-76». Почти 10 миллионов рублей вложили здесь в объекты образовательной сферы: детсады и школы.

Первоочередной задачей было обновление крыш. Все запланированные работы успешно выполнены. Кровли отремонтировали в детских садах «Теремок», «Олимпийский», «Сказка», «Сосенка», в Отрадновском детском саду, в Головинской школе и детском саду, в Юрьевской школе, в физико-математическом лицее.

За счет гранта в Угличском районе также сделали косметические ремонты в Ильинской школе, в физико-математическом лицее, обустроили актовый зал в средней общеобразовательной школе №5, в детском саду «Березка» установили два теневых навеса, в детском саду «Ручеек» заменили окно в музыкальном зале. Часть средств была потрачена на мероприятия по улучшению антитеррористической защищенности соцобъектов: установлена система видеонаблюдения в Ординской школе и в здании дошкольной группы Головинской школы, произведен перенос ограждения на территории школы №8 и установлен забор вокруг школы №3.

Кроме того, благодаря средствам гранта в помещении Угличского шахматного клуба заменили все окна. Также для учреждения приобрели жидкокристаллический экран и ноутбук, что позволило вывести занятия на более современный уровень.

В настоящее время завершен ремонт в детском саду «Сказка»: там обновлены пищеблок, лестница, помещения групп, система водоснабжения.