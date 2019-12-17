Больше, чем банк

Сбербанк в цифрах

За 11 месяцев 2019 г. выдано 64 тысячи потребительских кредитов на сумму 11,4 млрд. руб. и 6,2 тысячи ипотек на 8,7 млрд.руб. В среднем в месяц выдается примерно 600 ипотечных кредитов, то есть можно полностью заселить примерно 6 многоквартирных домов. Средний размер ипотеки составляет 1,5 млн. руб.

На Домклик заведены более 20 000 объектов в Ярославской области (рост более чем в два раза). 20% заявок клиенты сразу оформляют в личном кабинете на Домклик без посещения офиса банка и агентства недвижимости.

Нужно отметить, что в Ярославской области 372 тыс. человек получают заработную плату на карту Сбербанка, его доля в зарплатных проектах региона превышает 63,5%.

В целом у населения региона находятся ЯО: дебетовых 1,23 млн. и 161 тысяча кредитных карт Сбербанка.

Дети на «Ладошке»

Каждый житель областного центра, у кого в семье есть школьники, знает, что теперь их питание можно оплатить картой безналично. Инициатива реализуется вместе с мэрией Ярославля.

- Мы считаем, что это важный шаг на пути изменения модели поведения наших маленьких земляков – они с самого детства привыкают к онлайн-оплатам, использованию банковских инструментов. Это не только удобно, но и безопасно – наличные деньги можно потерять, их можно потратить на что-то ненужное или вредное. Но теперь родители спокойны, что ребенок пообедал в школе, - рассказал управляющий Ярославским отделением ПАО Сбербанк Вадим Лушин.

Сегодня к системе безналичной оплаты подключены все 79 школ областного центра. Проект был реализован в сжатые сроки, большая часть подготовительных работ проведена во время летних каникул. С сентября заработала система оплаты организованного питания, а к середине октября – оплата буфетной продукции во всех школах города. В планах – реализация проекта в Ростове, Тутаеве и Ярославском районе.

За проезд - безналом

Сегодня на некоторых маршрутах проезд можно оплатить банковской картой. Причем, что немаловажно, картой любого банка. Пилотная часть проекта с октября реализуется при участии Сбербанка, в ближайшее время предстоит оценить его эффективность.

-Уже сегодня мы видим, что безналичная оплата удобна людям, и рассчитываем, что уже в первом квартале 2020 г. сможем пройти через конкурсные процедуры на реализацию транспортного проекта в целом по региону, - говорит Вадим Лушин. – Первые отзывы – очень хорошие, в том числе и от городских властей.

Как снять наличные в деревне

В удаленных деревнях и селах Ярославской области, где нет банкоматов или филиал банка работает в укороченном графике, появилась возможность снимать наличные деньги с банковской карты. Это стало возможным благодаря реализации проекта Сбербанка по созданию своей агентской сети.

- В 42 населенных пунктах можно получить наличные деньги в магазинах-партнерах банка. За один раз можно снять до 5000 рублей, совершив любую покупку в этом магазине – хотя бы коробок спичек. Деньги выдаются из кассы магазина, при этом у нас еще ни разу не было случая, чтобы нужной суммы в ней не оказалось. Средний чек выдачи денег сейчас составляет 920 рублей, - поясняет Вадим Лушин. - Партнерами Сбербанка в данном случае являются не крупные торговые сети, а малый бизнес, маленькие местные магазины. Предприниматели заинтересованы в этом проекте, поскольку он позволяет им дополнительно привлечь покупателей.

По словам Вадима Лушина, сейчас Сбербанк тестирует оплату через терминалы в магазинах и услуг ЖКХ. Первым селом в России, где опробовали такую услугу, стала Середа в Даниловском районе. Оплатить можно счета за газ, электричество, вывоз мусора.

Знания – сила!

- Мы ведем разнообразную образовательную деятельность, направленную на повышение финансовой грамотности, - отмечает Вадим Лушин. – Например стоит отметить «День Сбербанка» в Техническом университете, участие в Семейном финансовом фестивале. На базе Ярославского отделения Сбербанка, совместно с ЯрГУ открыта первая кафедра управления проектами, запустили интенсив «Школа проектного менеджера». Мы стараемся делиться знаниями и практическим опытом и уверены - молодежи это очень полезно.

– 50 млн. рублей Сбербанк направил на проект «Кванториум». Мы горды тем, что приняли участие в этом интересном и очень нужном для наших детей проекте.

- В целом Сбербанк старается предлагать обществу больше, чем традиционные банковские продукты, - резюмирует Вадим Лушин. - У нас обширная филиальная сеть и большое огромное число клиентов, которых интересует множество вещей. Мы стараемся стать для своих клиентов – организаций и физических лиц - площадкой, на которой они могут решить множество разнообразных задач с помощью нашего банка. Перечень этих возможностей постоянно развивается.