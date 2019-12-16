2019-12-16T18:23:18+03:00
Общество

В Ярославской области будут наказывать рублем за неубранный снег и лед

Недобросовестные собственники могут нарваться на штрафы
Полина Вачнадзе
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При этом изменения ни коим образом не коснутся жителей многоквартирных домов. ФОТО: Ярославская областная думаПри этом изменения ни коим образом не коснутся жителей многоквартирных домов. ФОТО: Ярославская областная дума
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В регионе готовится к принятию новый законопроект, который должен существенно облегчить участь пешеходов и автомобилистов, пробирающихся сквозь снежные заносы, и усложнить жизнь владельцев и арендаторов зданий, которые не спешат убирать снег и лед на своей территории.

Изменение в статье закона об административных правонарушениях предусматривает наказание за ненадлежащее содержание зданий и прилегающих к нему территорий, некачественную уборку крыш и тротуаров в зимний период. С инициативой начать наказывать кнутом, а точнее рублем, выступила мэрия Ярославля, которая, по сути, не имеет никаких мер воздействия на нерадивых собственников.

- Закон направлен, прежде всего, на соблюдение правил благоустройства: на наведение чистоты и порядка. Основная задача – установить ответственность на нарушение существующих норм и правил, касающихся своевременной очистки кровель, вывоза снега после скидывания его с крыш. Нарушение правил должно повлечь за собой ответственность, только тогда нормы будут работающими, - считает заместитель мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.

Удивительно, но на данный момент такой ответственности в региональном законодательстве не прописано. При этом изменения ни коим образом не коснутся жителей многоквартирных домов.

- Закон, устанавливающий ответственность за нарушение правил и норм благоустройства, безусловно, важный и нужный. Однако его необходимо сформулировать таким образом, чтобы все нормы были предельно понятны, и чтобы от его действия не пострадали жители. Для нас важно учесть интересы граждан, которые, проходя по тротуарам мимо магазинов или офисов, сетуют на владельцев за неубранные территории. С другой стороны, мы понимаем, что законопроект затрагивает интересы предпринимателей, поэтому принимать его нужно вдумчиво, - считает заместитель председателя регионального закпарламента Николай Александрычев.

Какие нарушения могут попасть под ответственность? Несвоевременная очистка крыш, балконов, козырьков, водосточных труб и других внешних элементов здания (это не касается жилых домов) от снега, наледи, наростов льда. Предлагается наказывать и за неубранный с тротуаров снег.

Отвечать за свои действия в случае принятия закона придется и автомобилистам, которые, не обращая внимания на предупреждения, оставляют машины на проезжей части и тем самым мешают ее уборке от снега. За умышленное создание препятствий тоже последует наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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