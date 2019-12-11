«Ростелеком» пригласил школьников в чат

Два дня теории и три часа практики понадобилось команде победителей для решения задачи, подготовленной специалистами «Ростелеком-Солар» для секции «Безопасность» форума «ПроеКТОрия». Встретившись впервые, ребятам удалось быстро понять друг друга и совместными усилиями добиться победы.

«Нужен другой протокол!», «Держи сеть», «Поднимай защиту» - можно было подумать, что в команде «Ростелеком-Солар» объединились юристы и рыбаки. Для юристов обстановка была подходящая: четыре стола, за ними люди с ноутбуками. Рыбаки на работе так не выглядят. На самом деле это работала секция «Безопасность», одна из шести на «ПроекКТОрии». А ребята за столами решали один из кейсов - «Организация защищенных каналов связи». Каждой из четырех команд нужно было создать свой. Те, кто хоть раз в жизни сталкивался с необходимостью решить подобную задачу, понимают ее уровень сложности для учащихся 7-9-х классов. А кто о подобном не слышал, посмотрите на ситуацию с другой стороны: представьте, насколько сложно работать над общим проектом с человеком, которого видишь впервые.

На «ПроеКТОрию» в Ярославль ежегодно приезжает более 300 человек. На четыре дня ярославский универсальный культурно-развлекательный комплекс «Арена 2000. Локомотив» становится домом для экспертов крупнейших российских компаний и вузов, лучших учителей и школьников. Они собираются, чтобы найти ответы на актуальные вопросы самоопределения и профессиональной ориентации. В программе «ПроеКТОрии» в этом году было шесть секций: «Безопасность», «Экология», «Среда обитания», «Здоровье» и «Производственная революция», «Культурный код». Чтобы стать участником «ПроеКТОрии», школьники решают задачи на сайте форума. По итогам конкурсного отбора их приглашают посетить программу лично. Так, в Ярославле собираются учащиеся со всей страны: из больших и маленьких населенных пунктов, разных семей, школ.

На форуме школьники решают практические задачи в области экономики

Перед тем как подключиться к решению задачи, все участники секции получили полную информацию о каждом кейсе. Секция «Безопасность» состояла из кейсов, моделирующих разработки для обеспечения безопасности в разных условиях. Кроме задачи от «Ростелеком-Солар» были и другие задания: на усовершенствование костюма пожарного; разработку проекта роботизированного склада; поиск объектов на карте с применением эффекта Доплера; разработку программного обеспечения для беспилотного летательного аппарата, который будет самостоятельно поражать мишени и передавать информацию об итогах миссии. В секции «Среда обитания» в рамках кейса от «Ростелекома» школьники представили город будущего, перечислили все, что необходимо его жителям, и предложили идеи по набору элементов «Умного города».

На «ПроеКТОрию» с лекциями и мастер-классами приезжают лучшие преподаватели из ведущих технических вузов страны: МИФИ, МФТИ, МИСиС, Санкт-Петербургского политеха, ИТМО (Национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики). Так ученики из первых рук могут получить детальные знания о профессиях, чтобы осознанно подойти к построению карьеры, а сами преподаватели - обменяться опытом в сфере профориентации.

«Ростелеком» обеспечил ребятам необходимую для решения задачи инфраструктуру. Более того, национальный цифровой провайдер не первый год выступает глобальным партнером «ПроеКТОрии».