Ярославская областная дума приняла бюджет на 2020 год

Главный финансовый документ, по которому Ярославская область будет жить в ближайший год, принят.

В следующем году, как и в предыдущем, он является бездефицитным, то есть доходы и расходы равны друг другу: 77,7 миллиардов рублей. Изначально планировалась сумма на 2,5 миллиарда меньше, однако принятие федерального бюджета и увеличение размера субсидий для Ярославского региона позволило увеличить статью доходов и, соответственно, статью расходов.

Кстати, без дефицита собираются обойтись и в 2021-2022 годах: доходы с расходами составят 79 и 85,69 миллиардов соответственно.

Собственные доходы казны Ярославского региона в следующем году составят чуть более 63,3 миллиардов рублей. Это плюс 7,1% к ожидаемому исполнению за год текущий. Безвозмездные поступления запланированы на сумму в 11,7 миллиардов.

Как обычно, работа по формированию бюджета протекала крайне интенсивно. Прошли депутатские слушания, состоялось его обсуждение в Общественной палате региона и на совещаниях с правительством области. В итоге в главный финансовый документ были внесены некоторые поправки. Удалось предусмотреть средства для софинансирования национальных проектов, для адресной инвестиционной программы, которая связана с развитием материально-технической базы учреждений образования, здравоохранения, культуры, увеличены объемы дорожного фонда.

На что же пойдут бюджетные деньги? Самая большая статья расходов – образование и молодежная политика. На нее предусмотрено 20,6 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла на 5%. Сфера здравоохранения в 2020-м получит 12,5 миллиардов – это плюс 10,4% к ожидаемому исполнению за 2019 год.

На социальную поддержку населения – выплаты, субсидии, льготы и прочее – запланировано направить 11,5 миллиарда, что на 5,5% больше, чем в текущем году.

Дороги и транспорт - одна из самых волнующих статей расходов. В следующем году на обслуживание этой сферы выделяется почти 9 миллиардов. На развитие культуры и туризма региона направят около 2 миллиардов.

Верхний предел государственного долга на 1 января 2021 года составит чуть более 37,2 миллиардов рублей, то есть останется тем же, что и на 1 января 2020-го.

За счет дополнительных поступлений НДФЛ 170 миллионов сверх предусмотренных пойдут на инициативное бюджетирование, 30 – на поддержку социальных учреждений молодежи, 21 – на ремонт сельских школ, в том числе в малых городах. 50 миллионов дополнительно направят на субсидирование капитального ремонта многоквартирных домов.

- Депутатами областной думы вместе с правительством была проведена очень большая работа. В первом чтении документ был принят в ноябре. Затем мы работали над поправками. И вот сегодня утвердили основной финансовый документ региона во втором чтении. Конечно, при обсуждении всегда есть место для полемики, и она была. Но наша задача и заключается в том, чтобы находить компромисс между нашими потребностями и возможностями! Ведь по этому документу нам всем предстоит жить в течение ближайших трех лет, – сказал председатель регионального заксобрания Алексей Константинов. - Отмечу, что еще до первого чтения нами были сформулированы приоритеты при работе над проектом закона. Это – выполнение всех социальных обязательств, реализация стратегических инициатив Президента РФ и национальных проектов.