Дмитрий Миронов: В 2020 году проект «Решаем вместе!» будет продолжен

Инициативы важны

Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова с 2017 года и направлен на формирование комфортной среды проживания в городах и малых населенных пунктах. Правительство региона ведет работу совместно с партией «Единая Россия».

Финансирование программы «Решаем вместе!» в текущем году составило 715 миллионов рублей, что почти на 60 миллионов больше, чем в 2018-м. К настоящему времени реализовано 487 проектов по направлениям «Городская среда», «Поддержка местных инициатив» и «Культура».

Полностью выполнены планы в 14 муниципальных образованиях. В частности, благоустроен сквер в поселке Октябрь Некоузского района, обустроены многофункциональная спортивная площадка в селе Татищев Погост Ростовского района, мемориальный комплекс «Аллея Героев» в селе Туношна Ярославского района, выполнен капитальный ремонт помещений в здании муниципального учреждения «Театр Ростова Великого».

Однако восемь объектов пока не завершены. Причины разные: необходимость доработки проектно-сметной документации, недобросовестность подрядчиков, сложности с аукционами.

Заместитель губернатора Андрей Шабалин сообщил, что в большинстве случаев проекты выполнены более чем на 95 процентов и будут реализованы до середины декабря.

За истекшие почти три года проект доказал свою эффективность. В Ярославской области благодаря инициативе граждан активно благоустраиваются дворы, парки и скверы, идут ремонты социальных объектов. Сделано много, но все равно недостаточно, поэтому губернатор Ярославской области принял решение, что и в 2020 году реализация востребованной программы в регионе будет продолжена.

- Результаты проекта «Решаем вместе!» с 2017 года говорят о том, что он принят населением. А это значит, что есть запрос общества на его продолжение, - сказал Дмитрий Миронов. - Люди наконец-то почувствовали, что от их мнения и инициативы многое зависит, и готовы сами участвовать в благоустройстве своих дворов. Уже сейчас проходят собрания жителей по отбору объектов по направлению «Городская среда». И я прошу всех, от кого зависит подготовка проектов, не затягивать с их утверждением, чтобы в следующем году вовремя заключить договоры с подрядчиками и начать работу.

В ярославской школе № 49 ребята представили 12 проектов, в том числе и по модернизации столовойФото: Полина Вачнадзе

По миллиону - на каждую школу

Особенно активно программу поддерживает подрастающее поколение. В настоящее время завершен отбор проектов, которые будут реализованы в пяти пилотных школах региона в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!». Победители определены путем голосования. В этих образовательных учреждениях в рамках программы модернизируют столовые и установят тренажеры.

- Мы приступаем к подготовке проектно-сметной документации. Работа будет идти совместно со старшеклассниками - авторами инициатив, получивших поддержку, и департаментом образования, - сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.

Он уточнил, что в ярославской школе №7 большинство учащихся на общем собрании проголосовали за обустройство уличной спортивной площадки. Ученики школы №49 поддержали предложение модернизировать столовую, ребята из школы №81 решили обустроить холл на третьем этаже. В Рыбинске в лидерах оказались следующие проекты: в школе №23 - ремонт объединенного помещения актового зала и столовой, №30 - установка уличного тренажерного комплекса.

Жизнь не стоит на месте, поэтому у губернаторской программы «Решаем вместе!» появилось и новое направление - школьное инициативное бюджетирование. Каждой из пяти школ-победительниц будет выделено по одному миллиону рублей в поддержку инициатив учащихся. Если итоговая стоимость проекта составит менее одного миллиона, то оставшиеся средства пойдут на финансирование других заявленных предложений.

Планируется завершить работы до начала следующего учебного года, а в том случае, если их выполнение не затронет учебный процесс, - до конца текущего.

Вот так теперь выглядит обновленный зал в ДК поселка ЮбилейныйФото: Правительство Ярославской области

Место притяжения

В 2019 году средства регионального бюджета направлены на капитальный ремонт восьми муниципальных учреждений культуры. Общий объем финансирования этого направления составил 15,5 миллиона рублей. Так, на прошлой неделе распахнул двери для жителей поселка Юбилейный Рыбинского района обновленный Дом культуры. В честь завершения капитального ремонта здесь состоялся большой праздник. Были организованы игровые и развлекательные программы, мастер-классы, выставка детских поделок и рисунков, посвященных Дню матери.

Реконструкция здания проведена в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!». Работы шли в три этапа начиная с 2017 года. В Доме культуры заменены окна, двери, выделены и оборудованы комнаты для кружковой работы, занятий спортом, танцевальный класс, костюмерная, душевые комнаты, обновлены фойе и зрительный зал. Также выполнены перепланировка и ремонт помещения для библиотеки. Кроме того, отремонтировано крыльцо центрального входа, произведено обустройство запасных выходов и пандуса.

- На проведение ремонта этого Дома культуры было израсходовано более 5,8 миллиона рублей, в том числе 4,8 миллиона - из областного бюджета, - сообщил заместитель председателя правительства региона Максим Авдеев.

Кроме того, около 500 тысяч рублей учреждение культуры в поселке Юбилейный получило в прошлом году по итогам конкурсного отбора в рамках федерального проекта «Культура малой родины» подпроекта «Местный Дом культуры». Средства направлены на приобретение стеллажей для библиотеки, мебели, зрительских стульев и одежды сцены.

- Сеть клубов и домов культуры Ярославской области насчитывает 387 учреждений и их филиалов, - отметила директор департамента культуры Марина Васильева. - Наша задача - сделать их полноценными культурно-просветительскими центрами, чтобы они были местом притяжения людей всех возрастных категорий, чтобы посетителям было интересно и комфортно.

ДК в поселке Юбилейном является структурным подразделением МУК «Судоверфский КДК». Дом культуры обслуживает около тысячи человек. Для ветеранов здесь организованы занятия вокальной группы, открыта изостудия для детей и взрослых, работают клубы по интересам. Специалисты Рыбинской спортивной школы проводят в Доме культуры занятия по настольному теннису.