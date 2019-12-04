Проголосовали и выиграли

Некрасовский МР

Здесь, в селе Никольском, была отремонтирована спортивная площадка.

- Инициаторами создания этого современного объекта выступили сами жители села Никольского, а главным организатором - директор школы. Площадка была необходима и детям, и спортивной молодежи, теперь здесь проходят уроки физкультуры, внеклассные мероприятия, - сказал руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. - Стоимость работ по ремонту универсальной спортивной площадки Никольской СОШ составила более 850 тысяч рублей. Из областного бюджета на проведение ремонта было выделено 550 тысяч рублей, из муниципального - более 300 тысяч.

В рамках проекта «Решаем вместе!» на универсальной спортивной площадке Никольской школы заменили резиновое покрытие, установили современные модули.

- Во-первых, сама по себе спортивная площадка - это место, где наши дети и все жители села могут проводить свободное время с пользой для здоровья, во-вторых, площадка стала важным объектом благоустройства. Красивое сооружение делает территорию ухоженной и современной, - отметила жительница Никольского Наталья Ермакова.

Уже на начало ноября в Некрасовском муниципальном районе в рамках губернаторской программы по формированию комфортной среды «Решаем вместе!» были завершены 20 объектов, установлены две новые детские игровые площадки, отремонтировано семь дворовых территорий и три спортивные площадки, закуплено оборудование для учреждений культуры.

Тутаев

На месте заброшенного пустыря и опасной ямы в Тутаеве появились пруд и красивая инсталляцияФото: Правительство Ярославской области

Готовность объектов, где велись работы в рамках проектов - губернаторского «Решаем вместе!» и национального «Жилье и городская среда», - проверяли специалисты департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов правительства области.

- Тутаевский район завершил все 12 объектов 2019 года. На эти цели было выделено 25 миллионов рублей, - рассказал начальник отдела по формированию комфортной городской среды департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Олег Одинцов.

Один из реализованных в Тутаеве проектов - благоустройство в парке отдыха. На месте заброшенного пустыря и опасной ямы появился пруд: сделаны новая дренажная система, безопасная чаша с фильтрующими слоями. Рядом комфортная терраса из деревянного

настила, установлены скамейки и урны. Оригинальным дополнением стала инсталляция в виде названия городского поселения. Стоимость работ составила 4 миллиона рублей.

- Проект был технически сложным, подрядчик привлек дополнительных специалистов, поэтому срок сдачи парка немного затянулся. Но сегодня новое общественное пространство радует жителей города, - рассказал руководитель агентства по развитию

Тутаевского района Владимир Пшеничников.

Переславль-Залесский

В парке Победы в Переславле-Залесском завершается реализация первого этапа благоустройства по губернаторской программе «Решаем вместе!».

Эта общественная территория по итогам народного голосования, проведенного по инициативе главы региона Дмитрия Миронова, получила поддержку более 2,5 тысячи человек. Проект был согласован на общественных обсуждениях, в ходе которых также был обозначен перечень работ второго этапа, планируемого к реализации в 2020 году.

В парке уже заасфальтированы парковки и пешеходные дорожки, установлены лавочки и урны. Обустроен современный детский городок, смонтировано спортивное оборудование. Для безопасности на всей площадке уложено цветное резиновое покрытие. Взамен вырубленных тополей высажены деревья и кустарники.

Уже сейчас площадка пользуется популярностью у местной детворы. Сюда приходят целыми семьями.

- Жители старшего возраста помнят, что раньше здесь были стадион, парашютная вышка, колесо обозрения. Благодаря губернаторскому проекту сейчас появилась площадка, которая востребована детьми уже XXI века, - отметил председатель Общественной палаты Переславля-Залесского Иван Анюховский. - Хотелось бы, чтобы благоустройство продолжили и уже для детей постарше были созданы условия для активного отдыха.

До конца ноября в парке планируют завершить работы по модернизации системы освещения. Ранее в проект были внесены изменения, чтобы соединить столбы подземным кабелем.

- В следующем году работы планируем продолжить в рамках второго этапа благоустройства, - сообщил глава администрации Переславля-Залесского Валерий Астраханцев. - Наша задача - сделать так, чтобы к 2021 году вся парковая зона заиграла во всей красе.

Поселок Борисоглебский

Вот так теперь выглядит центр поселка Борисоглебский. Правительство ЯОФото: Правительство Ярославской области

Территорию в районе улицы Советской благоустроили в рамках губернаторской программы «Решаем вместе!» и приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

За проведение работ на этом объекте проголосовали более тысячи местных жителей. И сегодня здесь обустроены пешеходные дорожки, установлены светильники, скамейки и урны. Также подрядчик сделал площадку для стоянки автобусов, восстановил проезд к пожарному пирсу, заасфальтировал автомобильную парковку. Изюминкой сквера стал пруд. Он приведен в порядок, укреплены откосы.

Заместитель главы Борисоглебского сельского поселения Николай Яблоков отметил, что новый сквер уже полюбился местным жителям.

- И рыбаки на пруду постоянно, днем мамы с детьми гуляют, вечером - молодежь, - сказал он. - Теперь планируем систему видеонаблюдения поставить, чтобы дисциплинировать некоторых граждан.

Стоимость проекта составила около 7 миллионов рублей. 5 процентов - софинансирование из муниципального бюджета.

В следующем году борисоглебцы хотят продолжить благоустройство центральной части поселка также в рамках программы «Решаем вместе!», а еще сделать новый сквер более уютным: высадить деревья, сформировать газоны.

Ростов

Здесь в конце октября был завершен масштабный ремонт зрительного зала Театра Ростова Великого.

Место культурного отдыха жителей давно требовало обновления: стены, полы и потолок обветшали, сцена и кресла пришли в негодность.

В рамках капитального ремонта была произведена полная замена облицовки стен и монтаж современных акустических панелей, замена деревянного пола с ковровым покрытием, электропроводки, установлено новое освещение зрительного зала, проведен монтаж новых дверей и замена покрытия сцены на профессиональное.

На проект по ремонту зрительного зала было потрачено более 3 миллионов рублей из средств областного бюджета. На средства местного бюджета было установлено кинооборудование.