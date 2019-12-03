Как сельская дискотека под Ярославлем закончилась массовой дракой

Приехали ребята – спустились на танцпол

22 ноября была обычная большесельская суббота. Вечером того дня местная жительница Мария пришла в кафе «Адмирал» вместе с друзьями, чтобы отметить свой день рождения.

– Все шло отлично, потом приехала компания людей кавказской внешности, человек шесть-семь парней и одна девушка с ними. Они спустились на танцпол, странно распределились по всему помещению, но все было относительно спокойно, – вспоминает девушка.

Били всех без разбора

Потом Мария оказалась на улице, и увидела потасовку прибывших гостей с местными. Агрессивные и разгоряченные, они начали бить всех без разбора…

– Сначала один из них ударил парня, который стоял рядом со мной, потом меня, потом парня с другой стороны от меня, – рассказывает Мария.

После наступило затишье. Агрессивная компания уехала, все выдохнули и подумали, что драка закончилась. Наконец-то подъехала полиция, которую вызвали напуганные сотрудники заведения.

Полицейские спокойно взяли объяснения с очевидцев и пострадавших и отправились по своим делам.

И снова здравствуйте

То, что произошло дальше, стало неожиданностью для всех. Минут через 40 зачинщики драки снова вернулись, только уже в расширенном составе.

– Было пять машин и больше двадцати человек. Они забежали с битами, арматурами, ножами, гаечными ключами, и стали бить и резать всех без разбора, – делится ужасными подробностями девушка. – Телевизор разбили, витрины, столы перевернули, стаканы... Ушатали весь «Адмирал», а потом прыгнули в машину и уехали. Было очень страшно. Думали, что нас убьют. Это дикий ужас!

Когда все закончилось, полиция снова появилась на пороге заведения. Только опять поздно. Теперь состав преступления был очевиден. Посетители рассказали, что пострадали три человека, но все остались живы.

Всех поймали, дело возбудили

– Следственным подразделением отделения МВД России по Большесельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Всех подозреваемых в участии в массовой драке нашли. Двое парней учатся в ярославских ВУЗах. Одного их них задержали с помощью сотрудников ОМОН Росгвардии, другому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении..

Кого суд заключил под стражу

Позже стало известно, что Большесельский суд избрал меру пресечения еще одному участнику нападения.

— Самадову Рахимджону избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток до 24 января 2020 года, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), — пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Платный вход или «тревожная кнопка»?

Почему же на сельской дискотеке не оказалось охраны и «тревожной кнопки»? В соцсетях разгорелись страстные дискуссии на эту тему. Местные жители рассказывают, что злачное местечко имеет «дурную» славу, и подобные вещи там происходят нередко. Так почему бы администрации заведения не сделать платный вход или не организовать службу внутренней безопасности?