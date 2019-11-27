Время профессионалов

- Игорь Васильевич, Верхневолжская управляющая компания обслуживает дома в трех районах Ярославля - Дзержинском, Кировском и Фрунзенском. В зоне ответственности вашего коллектива находятся 50 многоквартирных домов, большинство из них в Брагине. И многие - новые. В чем заключаются особенности вашей работы?

- Большое заблуждение - думать, что обслуживание нового дома стоит дешево. Это совсем не так. Все современные дома напичканы электроникой. Для того чтобы что-то проверить, отрегулировать или произвести ремонт, простых «слесарских» возможностей уже недостаточно. Этого не сделает слесарь Афоня с кувалдой и гаечным ключом, вышедший из прошлого века. Здесь нужен человек со специальным образованием или хотя бы серьезным опытом, высокой квалификацией в сфере современных технологий. А хорошие мозги не могут стоить дешево! Это другие зарплатные ожидания, но и другой уровень ответственности. Мы не можем себе позволить, чтобы неумеха занимался оборудованием, которое стоит сотни тысяч рублей - это риск испортить жизнь множеству людей и нанести огромный репутационный вред и материальный ущерб нашей компании.

Я не утрирую. Вот посмотрите: этот USB-флеш-накопитель - ключ управления отоплением, а также горячим и холодным водоснабжением в новом доме. Без него специалист не сможет регулировать работу оборудования. И сама по себе эта маленькая флешка стоит 15 тысяч рублей. Что уж говорить о самом оборудовании! Это действительно сотни тысяч рублей, и при обслуживании нового дома мы обязаны закладывать в свои расчеты риск поломки оборудования и расходы на его обслуживание.

К примеру, обратите внимание: в современных высотных домах работают два контура насосного оборудования - один подает воду вверх, а второй - вниз. Одним насосом здесь уже не обойтись. Насос стоит от 50 тысяч рублей и выше. Ну а насосные станции для подкачки воды - от 400 тысяч. Блок управления такой станцией (размером он как две пачки сигарет) - 80 тысяч рублей…

Нам приходится объяснять жителям новых домов: если в стандартной советской пятиэтажке замена лежака горячей воды стоит 80 тысяч рублей, то у вас столько же стоит замена одного насоса, а таких насосов 8!

- Как принимается решение о приобретении такого оборудования в случае поломки?

- Вы же понимаете, что странно было бы проводить общее собрание собственников квартир для принятия такого решения. Это требует много времени, а мы не можем оставить многоэтажный дом без воды, без отопления. Поэтому платит управляющая компания.

Ремонт в исполнении Верхневолжской УКФото: Тамара Смирнова

- А разве на новый дом нет гарантии?

- Конечно, гарантийные обязательства существуют. Но на оборудование их дает завод-изготовитель, и такая гарантия действует 1 год. По прошествии этого срока даже самый добропорядочный застройщик оплачивать замену оборудования не станет.

Одним словом, миф о том, что новые многоэтажные дома обслуживать проще и дешевле, не имеет под собой никакой почвы. За удобство, комфорт, за повышенное качество жизни приходится платить. Точно так же, как за современный автомобиль или смартфон.

- Игорь Васильевич, а насколько долго действует гарантия застройщика?

- 5 лет. Но, к сожалению, за всю свою практику я не встречал ни одного застройщика, который бы полностью выполнял обязательства на протяжении всего этого срока. Зачастую для строительства многоквартирного дома застройщик и обладатель определенного бренда создает отдельное юридическое лицо, которое сворачивает свою деятельность после сдачи объекта. В таких случаях добиваться выполнения гарантийных обязательств крайне проблематично. В итоге все риски и расходы ложатся на управляющую компанию. Жителям нужно знать и понимать эту «кухню».

- Скажите, как люди реагируют на работу управляющих компаний?

- К сожалению, мы стали слышать меньше добрых слов. Но причина понятна. С одной стороны - снижение реальных доходов населения, с другой - рост расходов на «коммуналку». Люди знают, что тратят на свое жилье все больше денег, но не вычленяют, что главная причина этого - повышение тарифов на ресурсы, а вовсе не расценки управляющих компаний. Нам, отвечающим за множество позиций, достается лишь одна пятая часть того, что люди платят за «коммуналку».

- Управляющие компании часто оказываются под прицелом критики.

- Это так. Мы ближе всего к жителям. Но упреки не всегда заслуженны. К примеру, каждую зиму людей волнует уборка снега. Но, как правило, свои территории УК чистят вполне добросовестно. Проблемы чаще возникают там, где начинаются участки улично-дорожной сети, относящейся уже к городскому хозяйству.

В любом случае к критике мы всегда относимся очень внимательно, стараемся реагировать на нее максимально оперативно. И просим жителей обслуживаемых нами домов: обращайтесь с вопросами непосредственно в управляющую компанию, а не в какие-либо иные инстанции. Это позволит сэкономить время. Первой реакцией на проблему должен быть звонок в диспетчерский центр УК, а не пост в соцсетях или письмо в надзорные органы.

Начало работФото: Тамара Смирнова

- Игорь Васильевич, давайте поговорим о приятном. Близится Новый год, а вы регулярно устраиваете для маленьких жителей Дзержинского района яркие и веселые праздники вокруг новогодней елки. Продолжится ли эта традиция?

- Да, конечно. Это ежегодный благотворительный проект Верхневолжской управляющей компании. Входной билет стоит определенных денег, но делается это исключительно для порядка - на самом деле билет стоит вчетверо меньше, чем подарок, который мы дарим каждому ребенку, пришедшему на праздник. Я уже не говорю о работе аниматоров, о елке, украшениях, салюте… Мы стараемся сделать праздник максимально доступным и насыщенным - ведь сейчас не каждый ребенок может побывать на елке в театре или цирке. А в нашем случае на праздник приходят целыми семьями, с папами, мамами, бабушками и дедушками, друзьями. Когда соседи встречаются во дворе и вместе с детьми встречают Новый год на свежем воздухе, общаются и веселятся - это очень здорово!

- По итогам предыдущих праздников вы заняли первое место в городском конкурсе на лучшее новогоднее украшение двора…

- Да, это был двор дома на улице Батова, 26.

- Игорь Васильевич, что вы можете сказать о своих сотрудниках, коллегах?

- Я уже говорил, что сейчас среди них много высококлассных специалистов - современная инфраструктура требует профессионализма! А еще коммунальщики - это люди, которые всегда находятся на острие атаки. У нас невозможна ситуация, когда ты работаешь «от звонка до звонка». Снег, штормовой ветер, авария - мы всегда должны быть готовы устранить их последствия. Даже если авария происходит не у нас, а, например, на сетях, у ресурсников, работники управляющей компании делают все, чтобы сохранить для людей комфортные условия проживания. И очень хочется, чтобы ярославцы это понимали.