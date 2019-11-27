Проверяй и доверяй

Производителей товаров и услуг наградили в Федеральном бюджетном учреждении «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ярославской области» (ЦСМ).

О конкурсе нам рассказал руководитель Ярославского ЦСМ Дмитрий Ячменьков.

- Дмитрий Владимирович, для чего проводится программа «100 лучших товаров России»?

- Эта программа нацелена на представление широкому кругу потребителей информации о наиболее качественных товарах и услугах российских предприятий.

- Как на российском рынке выглядят ярославцы?

- С момента организации конкурса в его федеральном этапе приняли участие более 350 видов продукции и услуг, которые предлагают потребителям 104 предприятия Ярославской области. 149 раз они были удостоены звания лауреатов, а 240 - стали дипломантами конкурса.

Ежегодно растет число ярославских предприятий, продукция которых получила статус «Новинка». За все годы таких видов продукции было более 60.

В рамках конкурса отмечается не только продукция, но и люди, внесшие значительный вклад в обеспечение качества продукции своих предприятий. Они награждаются почетным знаком «За достижения в области качества».

- Кто является организатором конкурса?

- Межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества». Конкурс на федеральном уровне проходит при поддержке Росстандарта, а на региональном - при поддержке правительства Ярославской области.

Кстати, идею конкурса предложили ваши коллеги-журналисты. В сентябре 1997 года один из сотрудников редакции журнала «Стандарты и качество» купил на ярмарке игрушку. Деревянный человечек без всяких «моторчиков» кувыркался по деревянной лесенке. Игрушка понравилась. И заставила журналистов задуматься: а где найти производителя, как узнать, кто в России делает и продает лучшие товары? Так и появился конкурс.

- Как вы сами относитесь к участникам и результатам конкурса?

- Эксперты, знающие «внутреннюю кухню», говорят: при выборе какого-либо продукта они отдают предпочтение победителям конкурса «100 лучших товаров России». Я тоже так делаю. Во-первых, выбираю ярославское. Во-вторых, продукцию участников конкурса «100 лучших товаров России».

Почему я, как потребитель, делаю такой выбор? Ответ прост. Каждый производитель товаров и услуг, участвующий в конкурсе, уверен в качестве своего серийного продукта и готов к самым придирчивым проверкам. Одним словом, участники конкурса «100 лучших товаров России» - это лучшие из лучших!

- Дмитрий Владимирович, в двух словах: чем занимается Ярославский ЦСМ и как вашими услугами могут воспользоваться обычные люди?

- Наша история началась в 1906 году с Ярославской поверочной палатки, которая проводила поверку средств измерений самых простых видов: масса, объем, длина. Сегодня Ярославский ЦСМ оснащен самым современным оборудованием, он входит в состав Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. По ряду измерений (акустическим, вибрационным, ионизирующим, тепловизионным, пирометрическим, физико-химическим) Ярославский ЦСМ обеспечивает поверку средств измерений не только своего, но и других регионов.

Ежегодно в наш центр поступают на поверку 170 тысяч средств измерений. Нашими клиентами являются не только предприятия, желающие обеспечить качество своей продукции, но и граждане - по их заявкам мы проводим поверку счетчиков воды, электроэнергии и газа. Работаем мы по всей территории Ярославской области, на выполнение заявок выезжают мобильные бригады. Так что, если хотите быть уверены в точности своих приборов, обращайтесь в ЦСМ!