«ПроеКТОриЯ» 2019 в Ярославле: Культурный код, мирное небо и двигатель на альтернативном топливе

Уже завтра, 23 ноября, в Ярославле стартует Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Более 500 талантливых школьников, 120 педагогов, 50 компаний и вузов из 80 регионов на протяжении четырех дней будут отвечать на вызовы современности в шести тематических направлениях: «Экология», «Культурный код», «Производственная революция», «Здоровье», «Среда обитания» и «Безопасность». Команды будут работать с кейсами работодателей – ведущих российских компаний. Авторы лучших решений смогут претендовать на обучение в лучших вузах страны и работу в крупнейших корпорациях.

Кто же приезжает на «ПроеКТОриЮ»? Участниками становятся педагоги – победители Всероссийского конкурса лучших профориентационных практик и их команды учеников 8-11 классов, имеющих достижения в инженерно-технических и естественно-научных областях. В этом году делегатами станут и родители, которые принимают активное участие в школьной профориентации.

А кто еще? В этом году лекторами для участников выступят ведущий Сергей Минаев, космонавт Сергей Крикалёв, историк архитектуры Айрат Багаутдинов, гендиректор ПАО «Россети» Павел Ливинский, ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор МИСиС Алевтина Черникова, ректор Московского Политеха Владимир Миклушевский

Кроме живого общения участникам предстоит в игровой форме познакомиться со 120-ю перспективными и востребованными профессиями, получить рекомендации о выборе карьерного пути с учётом индивидуальных особенностей каждого ребёнка на уникальном онлайн-тренажере.

Итак, школьникам и педагогам предстоит спроектировать автоматизированную замкнутую экосистему для выращивания растений и живых культур в особо сложных условиях, создать концепцию транспортного средства с использованием бионического дизайна и технологий 4д-печати, разработать принт для ткани “Культурный код России”, создать мобильное приложение для управления энергосистемой, связанной с электромобилями, проработать стратегию и тактику противостояния систем ВКО и средств ракетного нападения двух противоборствующих сторон, а также оценить эффективность систем ВКО при защите военных и промышленных объектов и многое другое!

Звучит нереально? Тогда вы не представляете, что такое «ПроеКТОриЯ»!