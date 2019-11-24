Губернатор Дмитрий Миронов открыл форум «ПроеКТОриЯ»

На этот раз форум собрал более 500 школьников, около 150 педагогов, 50 компаний и вузов из 80 регионов страны. Участников и гостей "ПроеКТОрии" поприветствовал губернатор Дмитрий Миронов.

- Каждый из вас уже добился определенных успехов, – сказал Дмитрий Миронов. - Надеюсь, что форум «ПроеКТОриЯ» поможет вам определиться с выбором будущей профессии и сферой научных интересов. Перед вами сегодня открыты все пути. Наша страна выходит на лидирующие позиции в экономике, сфере цифровых технологий и производства. Поэтому безусловно нуждается в молодых профессиональных кадрах.

Он отметил, что эксперты прогнозируют новому поколению частую смену специальностей – минимум 5 раз за трудовой период. При этом множество профессий, которые появятся на рынке труда в ближайшие 10 лет, пока даже неизвестны.

- Чтобы быть успешными всю жизнь, необходимо уже сейчас выстраивать свою индивидуальную образовательную траекторию и накапливать уникальный набор компетенций, – добавил губернатор. - Пусть эти несколько дней, которые вы проведёте в Ярославле, станут стартом вашей будущей интересной карьеры. Желаю вам плодотворной работы, новых открытий, счастья и успеха!

Заместитель министра просвещения Ирина Потехина отметила, что «ПроеКТОриЯ» стала частью нацпроекта «Образование». В рамках проекта круглогодично проходят онлайн-уроки, которые имеют миллионную аудиторию.

- Сегодня Проектория - это 100 миллионов просмотров в социальных сетях, это 30 тысяч школ, которые регулярно на связи с нами, это огромное количество партнеров и в бизнесе и в вузах, которые нас сопровождают, – сказала Ирина Потехина. - Наша задача собрать самый интересный опыт, придумать самые лучшие инструменты, которые помогут вам состояться.

Программа Форума построена вокруг 6 тематических направлений: «Экология», «Культурный код», «Производственная революция», «Здоровье», «Среда обитания» и «Безопасность». В течение четырёх дней школьники и педагоги будут работать с задачами работодателей ведущих российских компаний. Авторы лучших решений смогут претендовать на трудоустройство и получение высшего образования в вузах страны.

В рамках Форума для старшеклассников и педагогов специально организованы TED-лекции глав крупнейших российских корпораций, ректоров вузов, известных общественных деятелей. На форуме презентован онлайн-тренажер «Примерочная профессий». Он уже включает 120 специальностей, а в перспективе будет увеличен до 400 профессий, распределённых по отраслям экономики. В этом году в форуме принимают участие родители.

В заключительный день форума, 26 ноября состоится Большой открытый урок «Школа завтрашнего дня» с подключением школ из 18 российских регионов.