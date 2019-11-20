Руки и лицо в крови: соседа убитой в Иванове пенсионерки подозревают в чудовищном преступлении

На улице Окуловой в Иванове, в собственной квартире обнаружили зверски убитую 80-летнюю женщину. На ее голове, спине, животе, груди и руках найдено множество колото-резаных ран.

- В ходе предварительного следствия установлена причастность к совершению указанного преступления 39-летнего соседа потерпевшей, которого видели выходящим из квартиры пожилой женщины со следами крови на лице и руках. – сообщают в региональном управлении следственного комитета.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, назначены все экспертизы.