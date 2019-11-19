2019-11-19T16:11:05+03:00
Кострома

Прокуратура проверила работу Межевского краеведческого музея в Костромской области

И нашла немало нарушений
Полина Вачнадзе
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ФОТО: museum.ruФОТО: museum.ru
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Как выяснилось во время проверки, условия хранения некоторых экспонатов не соответствовали требованиям законодательства. Не соблюдался температурный режим, влажность воздуха, выявлены факты, когда одежда и обувь хранились вне застекленных шкафов. Санитарное состояние хранилища музея тоже оставляло желать лучшего.

- Также установлены нарушения законодательства в сфере защиты прав инвалидов. Отсутствует пандус, не проведен инструктаж сотрудников о порядке работы с данной категорией посетителей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Костромской области.

Ко всему прочему, Межевский краеведческий музей имеет долги по оплате пяти муниципальных контрактов.

Все эти нарушения необходимо устранять, о чем были внесены представления в адрес директора музея и начальника отдела культуры, туризма, молодежной политики, физкультуры и спорта администрации Межевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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