Кружки и секции за бюджетные деньги

В регионе, как и еще в 40 областях России, продолжается апробация системы персонифицированного дополнительного образования: с этого учебного года для записи ребенка от 5 лет в кружки и секции требуется оформить сертификат.

Задействованы все

На территории нашего региона - в Рыбинске, Большесельском, Брейтовском, Даниловском, Гаврилов-Ямском, Любимском, Пошехонском, Ростовском, Рыбинском, Тутаевском районах, - сертификаты начали внедрять еще в прошлом году. А ближе к осени документ стало возможным оформить в других муниципальных районах, в том числе и в Ярославле.

- Сейчас в нашем регионе в апробации системы, которая проходит в рамках национального проекта «Образование», задействованы все муниципальные районы, - отметила первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. - Всего по региону уже выдано 144402 сертификата, то есть их получили почти 89 процентов общего количества детей, имеющих право на услуги дополнительного образования. К 2021 году новую систему начнут внедрять по всей стране, к 2024-му результаты будут проанализированы, доработаны, а лучшие практики рекомендованы к использованию.

Как это работает

Раньше местные бюджеты напрямую перечисляли деньги только муниципальным организациям, которые бесплатно предоставляют услуги дополнительного образования детям. Этот механизм финансирования сохраняется, но с введением новой системы дети получили возможность за бюджетные деньги получать дополнительное образование в любой организации, в том числе частной. Единственное условие - такие организации должны иметь лицензию на дополнительное образование. Полный перечень подобных кружков и секций можно найти на портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской области -yar.pfdo.ru.

- Внедрение данной системы повышает информированность детей и родителей о возможностях получения дополнительного образования, позволяет делать выбор из широкого спектра программ, реализуемых в разных организациях, что, безусловно, послужит большей, чем когда-либо, заинтересованности образовательных организаций в предоставлении качественных и разнообразных услуг, - объяснила «КП-Ярославль» руководитель Регионального модельного центра дополнительного образования детей Ярославской области Екатерина Горюшина.

Юные ярославцы получают дополнительное образование в театральной студии Пульчинелла за бюджетный счетФото: Полина Вачнадзе

Без бумажного формата

Сертификат могут получить все дети от 5 до 18 лет, проживающие в Ярославской области. Документ выдают один раз совершенно бесплатно, а действовать он будет до совершеннолетия ребенка. Бумажного формата документа не предусмотрено, так как сертификат дополнительного образования представляет собой реестровую запись в системе. После оформления все данные о сертификате ребенка хранятся в личном кабинете, доступ к которому у семей есть на сайте персонифицированного дополнительного образования Ярославской области.

Программы дополнительного образования распределены по трем реестрам - сертифицированные, платные и бюджетные. Занятия по платным программам идут за счет родителей, по бюджетным - за счет бюджета. Сертификат в этих случаях используется только для учета. «Сертифицированная» программа означает, что появляется возможность оплаты занятий за счет средств, выделенных на сертификат. При выборе сертифицированной программы средства на нее резервируются до конца учебного года - объясняют в региональном департаменте образования.

На сертификате указывается номинал сертификата - это объем средств, который может заплатить муниципальный бюджет за получение ребенком дополнительного образования при выборе сертифицированной программы. Он определяется каждым муниципальным образованием самостоятельно. Так, в Ярославле номинал составляет 9300 рублей в год, или около 770 рублей в месяц. Эти деньги нельзя накопить, обналичить, объединить с суммой другого ребенка или передать ему. Если ни одна сертифицированная программа не выбрана, то сумма средств на сертификате все равно уменьшается по мере сокращения общего объема обеспечения сертификатов.

Поскольку сейчас новая система работает в тестовом режиме, из всего объема финансирования на сертифицированные программы выделено 10%.

Тестирование показало, что ряд сертифицированных программ оказался очень востребованным у населения и воспользоваться ими смогли только те, кто записался первым.

Сейчас в отдельных муниципалитетах совокупный объем предусмотренного финансового обеспечения сертификатов оказался израсходован, поэтому запись на обучение по сертифицированным программам приостановлена до января 2020 года.

Соответственно необходимо решать вопрос увеличения средств, выделяемых муниципалитетами на финансирование сертифицированных программ.

Инфографика

Востребованы у населения

То, что новая система проходит в настоящее время тестирование, никак не влияет на доступность дополнительного образования, подчеркивают в региональном департаменте образования.

Сегодня в базу портала-навигатора персонифицированного дополнительного образования детей Ярославской области уже внесено 609 организаций, занимающихся дополнительным образованием, и 7155 программ по всем направлениям - от художественного и технического до естественно-научного и туристско-краеведческого.

Сейчас анализируются результаты апробации проекта этого года и решается вопрос, какой процент программ в следующем году будет финансироваться с использованием сертификатов. Информацию об обновленном номинале сертификата родители также смогут увидеть в личном кабинете ребенка на портале персонифицированного дополнительного образования детей Ярославской области.

И лично, и онлайн

Оформить сертификат дополнительного образования можно двумя способами.

Первый - подать онлайн-заявку на портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской области. Второй - лично обратиться в свою школу, детский сад или центр дополнительного образования (полный перечень организаций есть на том же сайте).

Со всеми вопросами по сертификатам можно обратиться в опорный центр вашего района или города. Их перечень и контакты представлены на портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской области.