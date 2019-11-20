Дмитрий Миронов: Необходимо сохранить меры социальной поддержки усыновителей, многодетных родителей, детей-сирот

В областную Думу внесен законопроект, продлевающий меры социальной поддержки усыновителей, многодетных родителей, детей-сирот. Так, до 31 декабря 2022 года будет гарантирована единовременная выплата при устройстве в семью ребенка-инвалида, при усыновлении ребенка, а также выплата компенсации расходов по договору найма (поднайма) жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Также предлагается до 31 декабря 2024 года закрепить ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей. Еще один документ предусматривает, что она будет увеличена почти на 500 рублей и составит 10682 рубля. Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход в которых ниже среднедушевых доходов населения Ярославской области. Поддержка оказывается до достижения ребенком возраста трех лет. В этом году ее получили 7304 семьи.

Размер выплаты равен величине прожиточного минимума на ребенка. Она рассчитывается на основании потребительской корзины и данных органов государственной статистики об уровне потребительских цен. Величина прожиточного минимума для детей на 2020 год, обозначенная в законопроекте, на 4,4 процента больше, чем в предыдущие периоды.

– В целом мы сохраняем все социальные гарантии этого года и даже берем на себя новое обязательство: со следующего года предлагаем возобновить бесплатное профессиональное обучение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – сообщил на своей странице в социальных сетях губернатор Дмитрий Миронов. – Решение по всем изменениям в социальном законодательстве будет приниматься депутатами, но уверен, что они нас поддержат. Наша общая задача – обеспечить защиту гражданам, оказавшимся по воле судьбы в затруднительных обстоятельствах, и помочь тем, кто берет на себя заботу о брошенных детях, растит своих.

После рождения тройни семья ярославцев Майоровых получила право на меры соцподдержки из федерального и регионального бюджетовФото: Правительство Ярославской области

Одобрили единогласно

Проект закона, предложенный Дмитрием Мироновым, был рассмотрен на заседании комитета Ярославской областной думы по социальной, демографической политике, труду и занятости 14 ноября.

Депутаты обсуждали параметры бюджета на 2020 год и два последующих. Они также рассмотрели внесение изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области, поддержав продление временных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

В частности, меры по ежемесячной выплате при рождении третьего и последующих детей до 31 декабря 2024 года, единовременной выплате при устройстве в семью ребенка-инвалида до 31 декабря 2022 года в размере 100000 рублей, единовременной выплате при усыновлении ребенка до 31 декабря 2022 года в размере 100000 рублей, единовременной выплате усыновителям до 31 декабря 2022 года в размере 200000 рублей.

Кроме того, возобновляется действие мер соцподдержки на получение профобразования без взимания платы для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Сохраняются также меры по социальному найму жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Бюджет будущего года – социально ориентированный. Сегодня мы рассматриваем его в первом чтении. Все меры поддержки сохраняются, прописаны все социальные гарантии, поэтому предложенный документ мы одобрили единогласно, - подвела итоги заседания председатель комитета Лариса Ушакова.

Социальные выплаты в Ярославской области

Соцподдержка – финансовая страховка

Как работают меры соцподдержки в регионе, наглядно видно на примере многодетных семей. Так, 1 ноября из областного перинатального центра выписали уже третью в этом году тройню.

Алина, Алиса и Ника родились в семье Светланы и Владимира Майоровых. Вместе с мамой они провели в перинатальном центре больше месяца.

С рождением тройняшек семья Майоровых стала многодетной и получила право на меры социальной поддержки: материнский капитал, региональный семейный капитал на третьего ребенка и ежемесячные выплаты, которые обеспечивают федеральный и региональный бюджеты.

– Семья имеет право на получение ежемесячных выплат на первого и второго ребенка из федерального бюджета. Сейчас эта выплата составляет 9925 рублей. Из регионального бюджета на третьего ребенка будет выплачиваться 10235 рублей (в следующем году выплата вырастет на 447 рублей. – Прим. авт.). Есть еще и единовременная выплата в размере 42780 рублей, – рассказала начальник управления по социальной и демографической политике правительства Ярославской области Марина Башмашникова. – Кроме того, согласно программе «Семья и дети Ярославии» может быть принят указ губернатора о материальной поддержке на улучшение жилищных условий либо семья может выбрать помощь в размере 1 миллиона рублей. В финансовом плане они будут подстрахованы, так как даже ежемесячные выплаты составят более 42 тысяч рублей.

– На территории Ярославской области в последние годы, в том числе в рамках реализации приоритетных национальных проектов, уделяется много внимания адресной и точечной поддержке материнства и детства, семейных ценностей, – отмечает член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Игорь Каграманян.

Губернатор Ярославской области Дмитрий МИРОНОВ:

– Сегодня усилия государственных структур и общественности должны быть направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и культуры. В Ярославской области много крепких и счастливых семей, которые являются примером для молодежи. Они формируют у окружающих ответственное отношение к супружеским узам и воспитанию детей. Ведь именно родительский дом дает ребенку моральные ориентиры и пример счастливой, успешной жизни.