Ярославская область перевыполнила план расселения аварийного жилищного фонда на 2019 год

2 тысячи аварийных квадратных метров

- Общая площадь расселяемого в этом году аварийного жилищного фонда - почти две тысячи квадратных метров, - сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - Половина жилых помещений уже передана гражданам, остальные находятся на государственной регистрации.

В текущем году на эти цели предусмотрено 362 миллиона рублей: 347 миллионов - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, остальное - из регионального и местных бюджетов.

Целевой показатель по переселению граждан из аварийного фонда, установленный для региона правительством РФ на 2019 год,- 1,28 тысячи квадратных метров. К настоящему времени в Ярославской области расселено в полтора раза больше.

И строим неплохо

Жилье в Ярославской области должно стать более доступным, при этом основным требованием остается качество, неоднократно подчеркивал на своих встречах со строителями глава региона. В итоге за 9 месяцев 2019 года в регионе введено в эксплуатацию за счет всех источников финансирования 547 тысяч квадратных метров жилья. Из них 336 тысяч квадратных метров - индивидуальные дома, 211 тысяч - многоквартирные.

- Плановый показатель, установленный в рамках региональной составляющей национального проекта «Жилье и городская среда», выполнен на 71 процент, - рассказал заместитель председателя правительства области Виктор Неженец. - На 1 октября уже восемь муниципальных образований превысили целевые значения на 2019 год. Это Борисоглебский, Некрасовский, Гаврилов-Ямский, Рыбинский, Пошехонский, Первомайский, Ростовский и Даниловский районы. Еще у шести муниципальных образований выполнено более 90 процентов плана.

На 1 октября лидерами по объему вводимого жилья являются Ярославль (183,3 тысячи квадратных метров), Ярославский район (104,7 тысячи квадратных метров) и городской округ Переславль-Залесский (51,4 тысячи квадратных метров).

В 2019 году расселено почти 2 тысячи квадратных метров аварийного жилья

Многодетные - в приоритете

Демографический вопрос напрямую зависит от условий жизни молодых семей. В регионе давно и успешно работает программа их соцподдержки. В следующем 2020 году финансирование программы «Обеспечение жильем молодых семей» будет увеличено в полтора раза, соответственно вырастет и число получателей свидетельств на приобретение или строительство жилья.

- В 2019 году благодаря социальной поддержке правительства региона улучшить свои жилищные условия смогут 106 молодых семей, - сообщила заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Вера Даргель. - Планируется, что в следующем году программой будет охвачено 160 молодых семей Ярославской области.

В 2019 году на эти цели предусмотрено 102,7 миллиона рублей, в том числе 39,7 миллиона - из федерального бюджета, 31,5 миллиона - из областного и 31,5 миллиона - из местных.

В 2020 году на реализацию программы будет выделено 163,6 миллиона рублей. Финансирование из регионального и муниципальных бюджетов остается на прежнем уровне, а из федерального в Ярославскую область на эти цели будет направлено 100,6 миллиона рублей.

Приоритетное право на социальную выплату государство отдает имеющим троих и более детей.

В 2019 году областная жилищная субсидия предоставлена восьми многодетным семьям на сумму 20,23 миллиона рублей.

Поддержка для ветеранов, и не только

С начала 2019 года 58 жителей Ярославской области получили меры социальной поддержки на улучшение жилищных условий.

- Помощь оказывается за счет средств федерального бюджета, - рассказал и. о. директора департамента Виктор Жучков. - Если в 2018 году на эти цели для региона было предусмотрено чуть более 26 миллионов рублей, то в 2019-м благодаря усилиям губернатора и правительства области - 56 миллионов рублей.

В текущем году возможность улучшить свои жилищные условия получили 16 ветеранов Великой Отечественной войны. Стоимость сертификата для этой категории граждан - 1,526 миллиона рублей.

Также в программу 2019 года включены 20 ветеранов боевых действий и 22 инвалида и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на жилищный учет до 1 января 2005 года. Стоимость сертификата для данной категории граждан - 763 тысячи рублей.

Кроме того, по другим программам федеральная поддержка оказывается таким категориям, как вынужденные переселенцы, люди, выехавшие из районов Крайнего Севера, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Для них по жилищным сертификатам с начала года перечислено более 23 миллионов рублей - это 12 семей.

В 2019 году впервые в регионе реализуется задача «Улучшение жилищных условий реабилитированных лиц», предусматривающая выделение участникам программы средств из областного бюджета адресных безвозмездных субсидий на приобретение жилья. На улучшение жилищных условий реабилитированных граждан в областном бюджете выделено 11 миллионов рублей. Этих средств хватило на улучшение жилищных условий девяти ярославцев.