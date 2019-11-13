2019-11-12T15:01:52+03:00
Политика

Дмитрий Миронов: Найден новый механизм решения проблем обманутых дольщиков

Об этом губернатор Ярославской области сообщил на своей странице в соцсетях
Мария СОКОЛОВА
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Владимир Якушев и Дмитрий Миронов лично поздравили новоселов теперь уже бывшего проблемного дома на улице Новоселковской в ЯрославлеВладимир Якушев и Дмитрий Миронов лично поздравили новоселов теперь уже бывшего проблемного дома на улице Новоселковской в ЯрославлеФото: Правительство Ярославской области
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Выплатит компенсацию

Решить проблему обманутых дольщиков планируют, используя средства Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

- Для взаимодействия с этой федеральной структурой в правительстве создан региональный фонд по защите прав дольщиков, - объяснил Дмитрий Миронов. - Федеральный фонд принимает решение о способах восстановления прав граждан. Либо это будут выплаты компенсации напрямую дольщикам, либо достройка дома. И в последнем случае необходимые средства для этого поступят из федерального фонда в региональный фонд, который примет объект от прежнего застройщика и завершит его строительство самостоятельно.

Отношения с федеральной структурой будут строиться на принципе софинансирования. Планируется, что взнос региона составит 264 миллиона рублей. Внесение соответствующих изменений в бюджет рассмотрено 29 октября на заседании Ярославской областной думы.

Принято решение выделить более 260 миллионов рублей субсидий в фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. Эта мера позволит привлечь в бюджет Ярославской области порядка 900 миллионов из федерального центра, которые будут направлены на решение проблем людей, оставшихся без жилья и денег.

Восстановить права

Другое условие работы с федеральной структурой - привлечение средств возможно только для объектов, находящихся в процедуре банкротства. Правительство области уже направило в фонд ходатайство в отношении 16 проблемных жилых домов, в ситуации с которыми реализация региональных механизмов осложнена.

Заседание наблюдательного совета федеральной структуры, на котором будет принято решение о финансировании мероприятий по восстановлению прав дольщиков жилых домов Ярославской области, запланировано на конец ноября. По предварительным прогнозам, первые процедуры возмещения могут начаться до конца текущего года.

Таким образом, в Ярославской области будут действовать три механизма решения проблем обманутых дольщиков: достройка домов, расселение объектов и привлечение средств фонда защиты прав граждан.

21 многоквартирный жилой дом включен в реестр проблемных объектов Ярославской области

21 многоквартирный жилой дом включен в реестр проблемных объектов Ярославской области

Ждали новоселья пять лет

В ходе рабочего визита в Ярославскую область министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев и глава региона Дмитрий Миронов посетили жилой дом на улице Новоселковской в Ярославле. Строительство этой 196-квартирной многоэтажки площадью более десяти тысяч квадратных метров началось в еще в 2014 году: дольщики ждали своих квартир пять лет.

В 2015-м работы здесь были приостановлены. Объект включили в реестр проблемных, а на застройщика завели уголовное дело. Деятельность на стройплощадке возобновилась только в конце 2017 года. Это первый объект на территории Ярославского региона, строительство которого завершено в процедуре внешнего управления в третьем квартале текущего года.

- Хочу отметить работу Дмитрия Миронова и его команды и выразить благодарность, потому что в решении проблем обманутых дольщиков Ярославская область продвигается хорошими темпами, - отметил Владимир Якушев. - Это непростой вопрос. Дело не только в наличии ресурсов и подборе подрядной организации, которая будет достраивать проблемный объект. Необходимо регулировать юридические аспекты, связанные с банкротным состоянием предыдущих застройщиков. Поэтому достроить очень непросто. В Ярославской области это получается.

Ведутся работы и на печально известном долгострое на проспекте Фрунзе,77. Дом площадью более 15 тысяч квадратных метров, на 236 квартир, начали строить еще в 2012 году. Но вскоре стройка встала. Подрядчик обанкротился, а 116 ярославских семей попали в список обманутых дольщиков.

Соглашение о достройке этого дома было достигнуто благодаря поддержке губернатора Дмитрия Миронова и правительства региона.

Закончить все работы на Фрунзе, 77, подрядчик планирует в 2021 году.

- На сегодня в реестр проблемных объектов Ярославской области включен 21 жилой дом. По каждому из них составлен жесткий график завершения строительства, за соблюдением которого я слежу лично, - подчеркнул Дмитрий Миронов. - В планах на этот год - завершить десять домов и помочь переехать в новые квартиры примерно тысяче дольщиков. У нас есть действенные механизмы, которые помогают справляться с проблемой долгостроев. Мы нацелены на решение задачи, которую перед регионами страны поставил Президент РФ Владимир Путин: в ближайшие несколько лет избавиться от такого явления, как обманутые дольщики.

За последние два года в регионе завершено строительство 31 проблемного дома и тем самым решена жилищная проблема почти 2300 дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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