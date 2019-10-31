Законопроект «о тихом часе» обсудили на круглом столе в Ярославской областной Думе

Сегодня в Ярославской областной Думе прошел круглый стол, где представители депутатского корпуса, правоохранительных структур и общественных организации обсудили законопроект, который в народе получил название «о тихом часе».

Инициатором внесения изменений в статью 12 Закона региона «Об административных правонарушениях» стал депутат Андрей Щенников.

- Сейчас в законодательстве нет нормы, которая бы защищала право жителей многоквартирных домой на тишину и покой в дневное время. А тем временем, жалоб по этому поводу много. По данным регионального УМВД России, в 2018 году в полицию поступило 6507 обращений граждан из-за нарушения тишины. Мы изучили опыт других регионов и поняли, что данную норму пора вводить и у нас, - пояснил Андрей Щенников.

Участие в круглом столе принял уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, который отметил, что к нему постоянно обращаются люди с просьбой не только установить запрет на шум днем, но и наказывать нарушителей покоя.

- Эта инициатива родилась из реальной потребности граждан. Это касается не только родителей маленьких детей, речь идет о пожилых людях, больных, тех, кто работает в ночную смену и хочет днем отдохнуть. Это широкий круг, который заинтересован в законодательном регулировании данных отношений, - сказал уполномоченный.

И подчеркнул, что отсутствие данной нормы в законе может подтолкнуть людей к неправомерным действиям по отношению к слишком шумным соседям. За примерами далеко ходить не надо, хоть они, к счастью, имели место не в нашей области: мужчина «болгаркой» вскрыл дверь соседа-меломана, не реагирующего на замечания, другой из пневматики расстрелял на стройке колонку, из которой не утихая звучала громкая музыка. Чтобы подобное не случилось и у нас, нужно принимать меры.

В настоящее время законопроект имеет несколько ключевых моментов. В первую очередь, оговариваются «места тишины». Это многоквартирные дома, общежития и таунхаусы. Определено «время тишины», с 13 до 15 часов в будние дни, но есть исключения, когда петь и включать громко музыку все же можно: в государственные, региональные и местные праздники, а также во время спортивных и религиозных церемоний.

К действиям, нарушающим покой, на данный момент, отнесли громкие звуки телевизоров, магнитофонов, звукоусилительной техники; игру на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками; использование пиротехники; ремонтные, строительные, разгрузочно-погрузочные и иные виды работ.

Вынесена на обсуждение общественности и система наказания за несоблюдение «тихого часа».

- Мы исходили из установленной в настоящее время ответственности за совершение аналогичных действий в ночное время, но снизили суммы штрафов из-за меньшей общественной опасности содеянного, - так пояснил депутат.

В итоге, для простых горожан шум в «тихий час» грозит на первый раз предупреждением, а при повторном вызове сотрудников полиции – штрафом от 200 до 1000 рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 1000 до 10 тысяч рублей, а юридические – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Если первые штрафы не подействовали, сумма последующих увеличивается.

И вроде бы все четко и понятно, но вопросов у участников круглого стола к авторам законопроекта оказалось немало.

- Есть стройка у дома. На время с 13 до 15 часов она должна прекращать свою работу? Но это колоссальные убытки, тем более что в зимнее время рабочий день и так сокращен, - поинтересовался член Общественной палаты Антон Жуков.

- В действующем законопроекте учитываются только те действия, которые происходят внутри дома, что касается шума в дневное время на прилегающей территории, по крайней мере, сейчас этот пункт не прописан. Но не исключено, что в будущем он появится, хотя со стороны строителей уже прозвучала критика, так как строить нужно, а при требованиях ограничить уровень шума на два часа в день это будет невозможно, - пояснил заместитель председателя облдумы Антон Капралов.

Но тогда возникает вполне справедливый вопрос: почему за окном перфоратор может работать, а в доме – нет, хотя ущерб для детского сна от их действий одинаков?

В свою очередь замруководителя аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области Ольга Косарева предложила сделать исключения для многоквартирных домов, на первом этаже которых находятся спортивные секции или музыкальные школы. И здесь возникает такая же ситуация: одним шуметь разрешается, а другие должны сидеть тихо, хотя последствия равны.

- Мы попытаемся избежать всяческих исключений из правил. Закон должен работать для всех одинаково, - сказал Антон Капралов.

Помимо всего прочего, необходимо определить и уровень шума, за превышение которого последует наказание. Также сложный вопрос, ведь что одному громко, другому не слышно. Есть риск и развязывания соседских войн, когда за слишком громкий удар дверью будет вызываться полиция. А отсюда вытекает другая проблема: хватит ли сил и средств сотрудников полиции, чтобы реагировать на каждый такой звонок? Вопросов и нюансов много, и каждый нужно решать.

- Я считаю, есть над чем задуматься, что доработать. Самое главное, что в целом законопроект поддерживают, он нужен и должен работать в Ярославской области, - отметил Андрей Щенников.

Самое главное, что законодатели не ограничатся проведением круглых столов, на которых в узком кругу обсудят нормы законопроекта, прежде чем выносить его на заседание Думы. Запланировано анкетирование населения региона: все желающие смогут высказать свою точку зрения по поводу «закона о тишине».

- Мы осознанно пошли на глубокое обсуждение, так как этот законопроект затрагивает интересы абсолютно всех ярославцев, поэтому при его принятии должно учитываться мнение большинства. По высказываниям понятно, что в целом идею поддержали, но есть ряд моментов, которые нужно четко приписать: время ограничения, систему штрафов, конкретные звуки и вид работ, которые будут запрещены. Я против того, чтобы допускались трактовки, все должно быть четко, - пояснил Антон Капралов. – Уверен, что к консенсусу придем. Сейчас взяли за основу законопроект Андрея Щенникова, потом проведем общественные обсуждения законопроекта, соберем все замечания и предложения, и разработаем законопроект, который внесем на Думу.