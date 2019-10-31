Осенний марафон книжных новинок издательства «Медиарост»

30 октября в ярославской Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоялась презентация новых книг издательства «Медиарост» (г. Рыбинск). Были представлены книги, вышедшие в течение 2019 года – для издательства это был весьма плодотворный период. Каждую из этих книг «Медиарост» считает концептуально важной, а некоторые уже стали особенно резонансными.

На вечере книги представил издатель Виталий Горошников. На вопросы читателей отвечали писатель и поэт Настя Вишневская, фотограф Алексей Лобанов, историки Нина Обнорская и Андрей Данилов, редакторы Антон Голицын, Анастасия и Юрий Масловы.

Для взрослой аудитории издательство представляет фирменную продукцию – качественные научно-популярные и краеведческие книги. При этом формат книг самый разный, от путеводителя до подарочного издания. Заглавия говорят сами за себя:

«Золотое кольцо Ярославии»;

Андрей Данилов, соавтор книги «Золотое кольцо Ярославии»:

Эта книга, выпущенная в подарочном формате, – действительно подарок: и ярославцам, и тем, кто приезжает в нашу область. Авторский и редакторский коллектив много работал над подачей и стилем. Часть материалов авторам приходилось выяснять и излагать впервые, не имея предшественников.

Формат книг самый разный, от путеводителя до подарочного издания.

Нина Обнорская, постоянный участник творческих проектов издательства «Медиарост»:

В книгу вошли главы не только о городах, но и о сёлах и деревнях, которые обычно не на виду. Но, учитывая, что большая доля населения имеет крестьянские корни,

эта тема не менее важна. Здесь рассказывается о примечательных местах, которые и не все ярославцы посещали. Подобное издание действительно может побудить читателей к путешествиям.)

«Ярославская область: 77 чудес» (автор – Антон Голицын);

Антон Голицын, автор-составитель книги «Ярославская область: 77 чудес»:

Для этого путеводителя мы отобрали 77 знаковых мест и сюжетов, хотя изначально охват был гораздо шире. В понятии «автор-составитель» в моём случае автор явно перевешивает. Рассказывая о достопримечательностях области, я стремился не только в очень краткой форме изложить необходимую информацию, но и передать личные впечатления, которых за двадцать лет журналистской работы накоплено достаточно много.

Для издательства это был весьма плодотворный период

«Ярославль: история, памятники культуры, люди» (автор-составитель Мария Александрова);

«Рыбинск: мозаика былого» (автор – Александр Козлов);

«Рыбинск. Восемь любимых маршрутов» (автор – Ольга Хробыстова);

сборник «Молога: до, во время и после затопления. 1860–1950-е» из серии «Эхо эпохи: дневники и мемуары»;

сборник «Брейтовский край: история, культура, природа, достопримечательности, люди»;

необычный опыт издательства – краеведческое исследование кулинарной культуры края – сборник «Рецепты Рыбной слободы» (автор-составитель – Ирина Ковалёва).

Самая свежая новинка – том «Переславль-Залесский – родина Александра Невского», только что вышедшая из печати. Автор-составитель – доктор исторических наук Людмила Сукина. Издание приурочено к грядущему 800-летию со дня рождения святого благоверного князя – нашего выдающегося земляка. Это событие будет отмечаться во всероссийском масштабе в 2021 году.

Необычный ракурс краеведческой темы – история и современность знаковых для области предприятий, учреждений и учебных заведений – научно-технических центров. Об этом рассказывают ещё три новые книги:

«Переславль-Залесский – родина Александра Невского». Автор-составитель – доктор исторических наук Людмила Сукина

«Приборостроитель. Рыбинский завод приборостроения. Страницы истории»;

«Конструкторское бюро ПАО “ОДК-САТУРН”: проекты, технологии, люди»;

«Рыбинский авиационный колледж: 100 лет молодости».

Своеобразное продолжение научно-технической темы – познавательная книга Насти Вишневской для читателей младшего и среднего школьного возраста «От ковра-самолёта до реактивного двигателя». В издании в доступной форме изложена история авиации и покорения неба.

Настя Вишневская, автор книги «От ковра-самолёта до реактивного двигателя»:

Для меня как гуманитария освоение темы авиастроения было интересной и сложной задачей. Лично мне интересна тема полёта не только в прикладном, но и в символическом смысле: это полёт творческой фантазии инженеров и конструкторов, вообще взлёт мысли человека, стремящегося к небу. Сама я благодаря работе над книгой излечилась от боязни высоты и в этом году благополучно летала на самолёте.

Подводя итог встречи, В. Горошников приоткрыл дальнейшие планы издательства: в недалёком будущем читателей ждут новые книги краеведческой тематики. Кроме того, планируется представить ярославской публике целый ряд изданий, выпущенных для других регионов, в том числе – многотомную книжную серию «Библиотека белгородской семьи».

Приобрести эти и другие книги издательства "Медиарост" можно в книжных магазинах города и на сайте www.yarkniga.ru

Фото: Евгений Иванов.