2019-10-31T15:53:58+03:00
Общество

Осенний марафон книжных новинок издательства «Медиарост»

Поделиться:
В недалёком будущем читателей ждут новые книги краеведческой тематикиВ недалёком будущем читателей ждут новые книги краеведческой тематики
Изменить размер текста:

30 октября в ярославской Центральной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова состоялась презентация новых книг издательства «Медиарост» (г. Рыбинск). Были представлены книги, вышедшие в течение 2019 года – для издательства это был весьма плодотворный период. Каждую из этих книг «Медиарост» считает концептуально важной, а некоторые уже стали особенно резонансными.

На вечере книги представил издатель Виталий Горошников. На вопросы читателей отвечали писатель и поэт Настя Вишневская, фотограф Алексей Лобанов, историки Нина Обнорская и Андрей Данилов, редакторы Антон Голицын, Анастасия и Юрий Масловы.

Для взрослой аудитории издательство представляет фирменную продукцию – качественные научно-популярные и краеведческие книги. При этом формат книг самый разный, от путеводителя до подарочного издания. Заглавия говорят сами за себя:

«Золотое кольцо Ярославии»;

Андрей Данилов, соавтор книги «Золотое кольцо Ярославии»:

Эта книга, выпущенная в подарочном формате, – действительно подарок: и ярославцам, и тем, кто приезжает в нашу область. Авторский и редакторский коллектив много работал над подачей и стилем. Часть материалов авторам приходилось выяснять и излагать впервые, не имея предшественников.

Формат книг самый разный, от путеводителя до подарочного издания.

Формат книг самый разный, от путеводителя до подарочного издания.

Нина Обнорская, постоянный участник творческих проектов издательства «Медиарост»:

В книгу вошли главы не только о городах, но и о сёлах и деревнях, которые обычно не на виду. Но, учитывая, что большая доля населения имеет крестьянские корни,

эта тема не менее важна. Здесь рассказывается о примечательных местах, которые и не все ярославцы посещали. Подобное издание действительно может побудить читателей к путешествиям.)

«Ярославская область: 77 чудес» (автор – Антон Голицын);

Антон Голицын, автор-составитель книги «Ярославская область: 77 чудес»:

Для этого путеводителя мы отобрали 77 знаковых мест и сюжетов, хотя изначально охват был гораздо шире. В понятии «автор-составитель» в моём случае автор явно перевешивает. Рассказывая о достопримечательностях области, я стремился не только в очень краткой форме изложить необходимую информацию, но и передать личные впечатления, которых за двадцать лет журналистской работы накоплено достаточно много.

Для издательства это был весьма плодотворный период

Для издательства это был весьма плодотворный период

«Ярославль: история, памятники культуры, люди» (автор-составитель Мария Александрова);

«Рыбинск: мозаика былого» (автор – Александр Козлов);

«Рыбинск. Восемь любимых маршрутов» (автор – Ольга Хробыстова);

сборник «Молога: до, во время и после затопления. 1860–1950-е» из серии «Эхо эпохи: дневники и мемуары»;

сборник «Брейтовский край: история, культура, природа, достопримечательности, люди»;

необычный опыт издательства – краеведческое исследование кулинарной культуры края – сборник «Рецепты Рыбной слободы» (автор-составитель – Ирина Ковалёва).

Самая свежая новинка – том «Переславль-Залесский – родина Александра Невского», только что вышедшая из печати. Автор-составитель – доктор исторических наук Людмила Сукина. Издание приурочено к грядущему 800-летию со дня рождения святого благоверного князя – нашего выдающегося земляка. Это событие будет отмечаться во всероссийском масштабе в 2021 году.

Необычный ракурс краеведческой темы – история и современность знаковых для области предприятий, учреждений и учебных заведений – научно-технических центров. Об этом рассказывают ещё три новые книги:

«Переславль-Залесский – родина Александра Невского». Автор-составитель – доктор исторических наук Людмила Сукина

«Переславль-Залесский – родина Александра Невского». Автор-составитель – доктор исторических наук Людмила Сукина

«Приборостроитель. Рыбинский завод приборостроения. Страницы истории»;

«Конструкторское бюро ПАО “ОДК-САТУРН”: проекты, технологии, люди»;

«Рыбинский авиационный колледж: 100 лет молодости».

Своеобразное продолжение научно-технической темы – познавательная книга Насти Вишневской для читателей младшего и среднего школьного возраста «От ковра-самолёта до реактивного двигателя». В издании в доступной форме изложена история авиации и покорения неба.

Настя Вишневская, автор книги «От ковра-самолёта до реактивного двигателя»:

Для меня как гуманитария освоение темы авиастроения было интересной и сложной задачей. Лично мне интересна тема полёта не только в прикладном, но и в символическом смысле: это полёт творческой фантазии инженеров и конструкторов, вообще взлёт мысли человека, стремящегося к небу. Сама я благодаря работе над книгой излечилась от боязни высоты и в этом году благополучно летала на самолёте.

Подводя итог встречи, В. Горошников приоткрыл дальнейшие планы издательства: в недалёком будущем читателей ждут новые книги краеведческой тематики. Кроме того, планируется представить ярославской публике целый ряд изданий, выпущенных для других регионов, в том числе – многотомную книжную серию «Библиотека белгородской семьи».

Приобрести эти и другие книги издательства "Медиарост" можно в книжных магазинах города и на сайте www.yarkniga.ru

Фото: Евгений Иванов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Увидеть город — и не умереть
В октябре текущего года вступили в силу поправки в Правила перевозки групп детей автобусами. Теперь во время поездок даже по городу все дети должны быть пристегнуты ремнями безопасности и сопровождающие их взрослые должны за этим строго следить
Как "великие стройки" делают Семью губернатора богатой, а регион - нищим
Обозреватель «КП» Владимир Ворсобин - об истории, которая могла произойти в любой области и республике страны. И во многих - происходит. Поэтому каждый наверняка увидит (полностью или штрихами) здесь и отражение своего региона [Часть 2]
Как будет проходить всероссийская перепись населения 2020
Всероссийская перепись населения 2020 (ВПН) — 12-я перепись в истории нашего государства, и 3-я в новейшей истории России. «Комсомолка» собрала все, что необходимо знать о первой цифровой переписи в истории России
Новости 24
В Ярославле еще похолодает, а потом придет оттепель
Под Угличем перевернулась иномарка
В Ярославле уволилась воспитательница детского сада, где дети побили девочку
В Ярославле владелец магазина не платил налоги и задолжал 100 тысяч рублей
В Ярославской области зимой будут работать две ледовые переправы
В мэрии Ярославля решили, что делать с общественным транспортом
Агрессивные ярославские автомобилисты перекрыли дорогу машиной и оторвали ногами зеркало заднего вида
Приставы вернули асфальтоукладчик ярославцу, которого кинули арендаторы
В Ярославле на подростков за попытку украсть крышки люка завели уголовное дело
Из-за футбола в Ярославле перекроют улицу
В Ярославле раскрашивают студенческие общежития на голландский манер
Полицейские разобрались в смертельном ДТП с велосипедистом на Шевелюхе
Лобовое столкновение на Республиканском проезде: есть пострадавшие
В мэрии рассказали, как асфальт в снег укладывали
«Буря» вновь накрыла молодых армейцев
«Шинник» пробился в четвертьфинал Кубка России
На Шевелюхе в Ярославле «Веста» вылетела с дороги и срубила дерево