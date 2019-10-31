Больной вопрос. Почему в Ярославской области не всем льготникам хватает лекарств?

В редакцию КП-Ярославль обратилась жительница поселка Козьмодемьянск, 84-летняя Валентина Оралова. Рыдая в трубку, женщина рассказала, что она, инсулинозависимый диабетик, не получает льготные препараты – врачи говорят, что инсулина нет и точка. Когда будет – не известно.

- Раньше инсулин выдавали в начале месяца, потом - в середине. Сейчас месяц заканчивается, а лекарства все нет и никто не говорит, когда будет. У соседа заняла инсулин, но его скоро отдавать надо. Помогите! Я хоть и старая, но умирать не хочу, - плача, говорит Валентина Федоровна.

Мы стали разбираться в ситуации. И первое, что выяснилось – женщина отказалась от получения федеральной льготы в виде лекарственных средств, предпочтя ей денежную компенсацию. Но, что удивительно, в течение 9 месяцев инсулин ей все же предоставляли бесплатно. Как такое возможно, КП-Ярославль рассказала заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Надежда Корзина.

- Надежда Сергеевна, почему ярославцы, отказавшиеся от льготных препаратов, в итоге их все равно получают?

- Право на федеральную льготу в нашем регионе имеют 133 тысячи человек, но при этом лекарство выбирают только 19 тысяч, это 13%. Остальные предпочли ежемесячную денежную компенсацию, она от 1000 до 2500 рублей.

И вроде бы все четко и понятно: одним препараты, другим деньги. Но при этом никто не отменял постановление правительства РФ, датированное еще 1994 годом, по которому льготные категории граждан имеют право на лекарства, независимо от того, отказались они от них в пользу монетизации или нет. Иными словами, они могут и прибавку к пенсии получить, и препараты, что, собственно, многие и делают.

- То есть, это не акт доброй воли департамента, который идет навстречу и помогает с бесплатными лекарствами, а право людей?

- Да, но что мы имеем в итоге? Льготники, которые выбрали монетизацию, в прошлом году получили лекарственных препаратов на сумму в 105 миллионов рублей. Для бюджета региона это было непрогнозируемые траты.

- Почему нагрузка ложится на областную казну, если приобретение лекарств для льготных категорий граждан – федеральная прерогатива?

- Есть так называемые «федеральные льготники», с давно установленным диагнозом, на которых деньги поступают из федеральной казны. А есть региональные льготники и средства на обеспечение их препаратами идут из областного бюджета. Под последнюю попадают жители области, которым только приобрели заболевание, происходит процесс оформления документов, а лекарства нужны уже сейчас. К региональным льготникам относятся и ярославцы, которые выбрали монетизацию, а потом обратились за соцпакетом в виде лекарств.

- Но если они имеют право на эти лекарства, почему возникают такие ситуации, как у жительницы Козьмодемьянска?

- В первую очередь, препараты выдаются федеральным льготникам, которые сохранили соцпакет, так как иного источника получения препаратов у них нет, дальше лекарства получают региональные льготники, и, по остаточному принципу, ярославцы, отказавшиеся от этого соцпакета. Мы же не можем запланировать их потребности. Конечно, у людей возникает вопрос, почему они обеспечиваются не на равных. Да потому, что есть люди, которые заранее определились, написали соответствующее заявление, отказались от монетизации и их потребности изначально были учтены в заказах и в бюджете. Конечно, они в приоритете.

- Хорошо, а если человек ждал-ждал препараты, не дождался и купил за свой счет. Может он потребовать компенсации у департамента здравоохранения?

- Только в судебном порядке. Механизма возмещения не предусмотрено. Лично я считаю, что стоит обратиться к врачу. Перечень жизненно необходимых препаратов составлен так, что у каждого из них есть 1-2 аналога, врачей мы тоже информируем о синонимичных заменах.

- В случае возникновения трудностей, ярославцы пытаются дозвониться до специалистов на «горячей линии». И очень часто безуспешно.

- «Горячая линия» не отдельная структура, на данном телефоне работает один человек. Сложность и в том, что не можем отследить параллельный звонок и перезвонить потом. Абонент слышит «занято», конечно, негативно это воспринимает. Но, честно говоря, из области звонки единичны, в основном все из Ярославля, а по Рыбинску и Рыбинскому району работает отдельный специалист-эксперт.

Расширение штата планируется в будущем году. В рамках внедрения «Поликлиник нового образца» во многих больницах региона уже работают Call-центры, которые также готовы предоставить информацию о льготном лекарственном обеспечении.