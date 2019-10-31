Трюки под куполом, завораживающие фокусы и боксерский поединок с кенгуру

В Ярославле 26 октября состоялась премьера уникальной цирковой программы «ПИНГВИ-шоу». Выступление подготовила именитая российская труппа под руководством династии Майхровских. Невероятные акробатические номера, выполняемые без страховки под самым куполом цирка, эквилибристика, завораживающие фокусы и целое море разнообразных эмоций ждут каждого зрителя, пришедшего на шоу.

Помимо акробатических трюков, уморительных клоунад и выступлений джигитов зрителей ждут захватывающие номера с животными. В цирковой программе представлены выступления пернатых, сумчатых и мохнатых!

- Нам хотелось возродить тот цирк, которого всем так не хватает. Мы создали программу с опорой на классические цирковые традиции, при этом добавив современных мотивов, - поделилась художественный руководитель шоу Елена Майхровская. – Сюжет программы проходит через выступления артистов красной нитью, а связующим звеном являются миниатюры любимица публики -клоуна Мая.

Атмосфера «былого» цирка достигается благодаря запоминающимся аттракционам. Так, в одном из номеров клоун Май гипнотизирует гуся. Трюк поражал воображение зрителей в разных городах России и во многих странах мира, а Ярославль не стал исключением.

Настоящим украшением цирковой программы является выступление дрессированных пингвинов, которые дружной гурьбой прыгают через препятствия, мгновенно влюбляя в себя зрителей всех возрастов.

- Зрителей не оставит равнодушным и аттракцион «Бессмертие ахалтекинца» под руководством заслуженного артиста России Бяшима Аннаева, - рассказали в пресс-службе ярославского цирка. - Трюки верхом на лошади, бешеный темп и динамика поднимут уровень адреналина у каждого гостя.

Новую программу ярославского цирка должен увидеть каждый. Завоевавшие мировую славу аттракционы «ПИНГВИ-шоу» будет радовать ярославцев до 1 декабря 2019 года.